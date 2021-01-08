特朗普被推特禁言：美国在变成下一个中国吗？

(德国之声中文网)1月6日，特朗普总统的支持者冲击国会造成暴乱之后，特朗普总统在推特上发表了视频要求他们冷静，但是他在视频中将违法法律冲进国会造成破坏的人成为“特殊的人”，并仍然坚持在毫无依据的情况下说“选举腐败”。这一行为被许多政客和媒体认为是对暴力事件的火上浇油，推特立刻将特朗普封禁了12个小时，Facebook, YouTube等社交平台也纷纷跟进。1月8日，推特永久封禁了特朗普总统的账号。

特朗普总统的儿子小唐纳德说：“我们生活在奥威尔的书《1984》里，言论自由在美国已不复存在。”

有人开始讨论，这是不是违法了宪法第一修正案中赋予人们的言论自由的权利。我的朋友，机械工程师杰克于1月9日在他的Facebook上写了这么一段话：“人们在攻击言论自由。我们现在生活在奥威尔的《1984》里。我不再相信硅谷那些大型科技公司了。我将不会再支持Facebook,推特， 谷歌等公司。我会去使用网页版的Parler,因为该死的谷歌和苹果在它们的应用商店里下架了Parler app.我也不会再用YouTube看视频了。这是独裁。这是审查制度。一个健康的社会不应该让那些你不同意的人噤声。”杰克告诉我他本身对于特朗普并不是很支持，也很反对1月6日在国会造成暴乱的人。他在非常崇尚自由的加利福尼亚州长大，本科是在自由派气氛很浓厚的加州大学伯克利分校念的。但是他却更加害怕那些大型科技公司从封号中尝到了甜头，从而开始控制人们的思想和话语。

杰克的话在网上引起了反响，很快就有了上百条留言。有人对他的话表示赞同。来自古巴的移民阿隆索说：“我经历过独裁，也经历过审查制度。我知道现在看起来，封掉个把账号算不了什么，但是一切就是这样开始的。他们现在会封掉那些极右派的言论，接下来会把温和的保守派的言论也封掉，再之后，哪怕你不支持特朗普，只要你的思想和他们有一点儿出入，你也会被封号，最后就只剩下了一种声音。我经历过这一切！”

一名高中老师则说：“我不赞同那些散播竞选舞弊的谣言和阴谋论的人的观点，看到他们的发言会让我很生气，但我觉得网络不应该粉饰太平，而是应该把所有的人的不同的观点都发表出来，哪怕那些观点会冒犯其他人，也应该发表出来。因为你可以让那些人噤声，但是却不能让那些人消失。这些人还是存在于这个世界上，还是会投票，我们需要的是慢慢感化他们，而不是封掉他们的号，然后让他们对我们更加不满。”

更多的人则是在指出杰克言论中的错误。审查制度通常指某些政府机构、新闻媒体和其他控制机构对被认为是有害的、敏感的、或是不合适的演讲及其他公共言论的抑制。虽然大多数语境下这个词都是贬义，但也有应该使用审查制度的场合。比如战争时期防止泄露国家机密，又比如防止恐怖分子在网上招揽信徒。

宪法第一修正案里禁止了政府剥夺人民的言论自由，但是这却不适用于私营企业的行为。推特不必承认第一修正案的义务。

“如果推特封了你的账号，你还是可以在网上建立你自己的网站，发表你想要发表的言论，”在硅谷工作的安德鲁如此反驳杰克。

还有人在评论里说：“特朗普如果想要发言，会有无数的平台为他提供机会，去采访他，或者欢迎他入驻。我们应该替那些无法发出自己呼声的边缘性群体发声，但是我们却不用担心总统先生的话语权，相反，我们应该禁止总统先生用那些没有任何证据和事实支撑的谎言去洗脑我们的人民。”

我并不害怕

“我只是担心美国会变成下一个中国，”当我私下询问杰克写那段话的意图时，他这么说道。他还问我：“你在中国做过记者，你一定知道审查制度有多么可怕吧？”

这让我想到我几个月前在中国采访武汉新冠期间的医生和患者时的遭遇。一名ICU的医生想要和我与同事谈一谈疫情初期瞒报的情况，我们在微信沟通了几天之后，敲定了要问的问题。并约定北京时间周六晚上六点进行视频通话。当天下午五点多，我的摄影师同事们已经调好了摄像机和收音用的话筒，医生则在修改等下采访时要用的稿子。突然，医院的领导敲开了医生的家门，说已经掌握了他联系境外媒体的证据，要求他签下不接受采访的保证书。我们事后在纪录片中删除了和这位医生有关的报道，但这位医生仍然会接到派出所的电话，告诫他不要上访。

而另有一名和我们联系的新冠逝者的家属，曾经两次被派出所警察找上门来，要求他到派出所中问话。在派出所中，警察拿出已经掌握的他个人微信的聊天记录，指出其中“扰乱社会秩序”的部分。要他一一签字认罪。最后，仍然要签保证书。家属第一次被训诫之后，仍然不断寻找境外媒体发声，最后，连他的亲戚都收到了派出所的电话。

我告诉杰克，我并不害怕美国变成下一个中国，因为在美国，至少特朗普政府不会因为大家支持拜登就要求社交平台封掉我们的账号，也不会因为我们说了反对特朗普的话，就让警察来训诫我们。在这里，人们可以投票选出总统，如果选出来的总统的所作所为没有达到大部分人的预期，那他会在下一次选举中被换掉，这就是民主体制的自我纠错能力。

但我告诉杰克，我也不支持推特将所有保守派人士都在自己的平台上“赶尽杀绝”。这些人会到Parler,或者其他平台上去聚集起来，而那些自由派的人则会在推特上聚集起来。长此以往，同性恋者会有自己的平台，恐同者会有自己的平台，我们慢慢就只和那些有相似观点的人交流，那我们对世界的认知，则不可避免地变得局限起来。

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