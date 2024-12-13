特朗普表示“强烈反对”乌克兰向俄罗斯境内发射美制导弹

特朗普在接受《时代》杂志专访时说：“我强烈反对（乌克兰）向俄罗斯发射射程达数百英里的导弹。”但他也坚称不会放弃乌克兰。

（德国之声中文网）美国候任总统特朗普在《时代》杂志周四发表的采访中表示，他反对允许乌克兰使用美国提供的武器打击俄罗斯领土上的目标。

不过特朗普也坚称他不会放弃乌克兰，因为美国对基辅的支持将是结束战争的关键筹码。

克里姆林宫发言人佩斯科夫周五表示，特朗普的立场“符合我们的立场”。他还说，特朗普明白究竟是什么令冲突升级。

拜登的政府向乌克兰提供了陆军战术导弹系统（ATACMS）。ATACMS是射程达到300公里的地对地弹道导弹，很难被防空系统拦截。

12月11日，乌克兰使用6枚美国提供的ATACMS导弹袭击了俄罗斯南部塔甘罗格军用机场。

俄罗斯方面称，作为回应，俄军对乌克兰军工企业利用的关键燃料能源基础设施实施了大规模打击。

12月初，特朗普在巴黎同乌克兰总统泽连斯基举行了约一个小时的会面。 图像来源: Ludovic Marin/AFP via Getty Images

特朗普在接受《时代》杂志“年度人物”采访时说：“我强烈反对向俄罗斯发射射程达数百英里的导弹。我们为什么要这么做？我认为这是一个愚蠢的决定。这只会让这场战争升级，让情况变得更糟。”

这场采访是在感恩节前进行的。

在谈到他对乌克兰的支持时，特朗普表示，他将利用华盛顿的支持作为结束战争的筹码。

他说：“我想达成协议，达成协议的唯一方法就是不放弃。”

白宫国家安全委员会战略沟通协调员柯比（John Kirby）说，他 “不会就这一言论与特朗普候任政府来回争论”。

他说：“我所能做的就是重申拜登总统一直以来的政策和指导方针，那就是尽我们所能......以便在进行某种谈判时，泽连斯基总统能够处于最有利的地位。”

（法新社、美联社）

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