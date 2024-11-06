特朗普获胜 北京亦喜亦忧

在接连夺得多个关键“摇摆州”之后，特朗普宣布在2024美国总统大选中获胜。全球多国领导人也在第一时间致电祝贺。这一选举结果，将会对本已紧张的中美关系产生怎样的影响？

（德国之声中文网）在11月6日的中国外交部例行记者会上，发言人毛宁并不愿意过早地对美国大选结果置评，而是强调会在官方结果正式宣布后，“按惯例处理有关事宜”。她还表示：“我们对美国的政策是一以贯之的，我们将继续按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则看待和处理中美关系。”

不过，来自中国的一些政治学者则对今后中美关系的走向感到些许担忧。卡内基当代中国研究中心的高级研究院赵通在接受路透社采访时表示，鉴于中国目前面临重大的内部经济挑战，“北京特别担心特朗普执政后，贸易战会卷土重来。……中国还预计特朗普将加速科技脱钩、供应链脱钩，并间接影响中国内部的社会和政治稳定。”

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中国经济或受冲击

在选战期间，特朗普提议要对全球各国商品普遍加征20%关税，并对中国产品加征超过60%的关税，同时还要终止中国的最惠国贸易地位。目前，中国每年向美国直接出口的商品和服务价值超过4000亿美元，美国从其他国家进口的产品中，也包含了价值数千亿美元的中国产零部件。

在接受德广联采访时，上海复旦大学美国研究中心的政治学教授赵明昊也指出，鉴于莱特希泽(Robert Lighthizer)等特朗普的智囊团成员近期一直强调“对华去风险并不足够、必须战略性与中国脱钩”之观点，北京现在正担心特朗普上台后会让中国经济遭受重压。“尤其考虑到如今中国经济增长率低迷，如何实现增长目标仍将是巨大挑战。”

不过，另一名位于上海的国际政治学者沈丁立则相对乐观。他对德广联表示，“在理性的情况下，特朗普当选只会有正面影响，不会有什么负面冲击。”沈丁立认为，特朗普的目标其实并不是阻止中国向美国出售产品，而是要求中美贸易重新取得平衡。他建议中方可以加速兑现此前对美国方面的贸易承诺，“这既能推动中国自己的改革，也能让美国乐见中国的发展。然后特朗普就可能撤销对中国的制裁，拜登治下紧张的中美经贸关系也有望改善。”

台湾会变成交易棋子？

香港大学的政治学者黄裕舜(Brian Wong)对路透社指出，特朗普上台后，北京可能会和华盛顿订立一份明确的利益交换清单，“希望以此让特朗普将注意力放到其他方面，北京因此能够专注处理紧迫的国内经济问题。”

沈丁立也同样预言中国会利用特朗普倾向“做交易”的特质。“我们可能不习惯这样一个把国家利益当作商品来买卖的美国总统。但他现在又来了，我们要学会适应。”他认为，特朗普会把经贸问题和其他问题联系起来谈判，“虽然我们中国会认为台湾是原则问题不容交易，但其实一切东西都有价格，都是可以谈判的。”沈丁立预言特朗普今后可能不会再维持拜登在任期间对台湾的支持力度。

黄裕舜还预测，中国可能会加强与全球发展中国家以及欧洲、日本、韩国的关系，以因应特朗普的“交易性、孤立主义、反全球化、反多边主义外交政策”。卡内基中国的政治学者赵通同样认为，特朗普再次入主白宫后，美国“将进一步脱离国际协议和承诺，从而为中国在新兴权力真空中扩大影响力创造机会。”

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