特朗普获提名竞选连任 強調「终止依賴中国」

(德国之声中文网) 美国共和党周一 (8月24日) 举行全代会，正式在大会上提名现任总统特朗普为该党角逐2020美国总统大选的候选人。特朗普的团队在全代会的前一晚 (8月23日)，也发表了第二任的施政纲领，其中有一个施政项目将矛头指向中国。

这份施政纲领总共包含经济丶教育丶外交政策丶国防及「终止对中国的依赖」等十大施政项目。特朗普承诺在未来10个月创造1000万个工作机会，并在2021年带领美国终止新冠疫情，让国家运行恢复正常。

此外，特朗普也表示将维持且扩大美国的军事力量。而在施政纲领的第三段，特朗普特别以「终止依賴中国」为标题来阐述他未来4年的对中政策蓝图。施政纲领写道，他预计将100万个制造业的工作机会从中国撤回美国，并让将工作撤回美国的企业享有税收减免的优惠。

同时，他也会让将制造业工作带回美国的企业享有100%的费用减免。特朗普也提议不让将工作机会外包给中国的公司获得联邦政府的合同，并要求中国为新冠病毒在全球传播负完全责任。

特朗普周日 (8月23日) 在接受福斯电视台访问时也强调，中国明白如果他们武力犯台的话，美国政府会如何回应。他也表示，自己是过去3年半以来唯一与中国对抗的世界领袖，而美国的情报报告也指出中国有意协助民主党候选人拜登在11月的大选中胜选。特朗普说：「如果拜登胜选了，中国将占有美国。」

共和党全代会将於8月24日至8月27日在美国首都华盛顿特区与北卡罗莱纳州的夏洛特举行。此前，专家便预测中国议题将会是共和党全代会的其中一个重点。

重申《台湾关系法》与6项保证

共和党代表大会也在8月24日发布声明稿，表示共和党将沿用2016年的党纲。其中涉及台湾议题的部分，共和党将会重申《台湾关系法》与美国前总统雷根於1982年提出的6项保证。根据共和党2016年的党纲，该党在「国家安全与防卫」的章节中，指出台湾与美国共享民主丶人权丶自由市场经济与法治等理念。

共和党反对中国与台湾任何一方采取任何举动改变现状。党纲中写道：「任何关於台湾未来的议题，须以和平丶对话且获台湾民众同意的方式解决；中国如违反上述原则，美国将依据台湾关系法，协助台湾自我防卫。」

共和党也在党纲中称许台湾政府致力於推动有建设性的两岸关系，并呼吁中国对台湾释出善意。该党党纲也重申，台湾是美国的忠实朋友，美国也坚定支持台湾争取加入各项自由贸易协定，并适时出售防御性武器给台湾。此外，美国也将继续支持台湾参与世界卫生组织丶国际民航组织与其他多边组织。

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