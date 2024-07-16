特朗普若当选 中国将成为“最大敌人”？

特朗普已在共和党的代表大会上被正式提名为总统候选人。在上届任期内，特朗普对中国发动了贸易战。这一次他有哪些指向中国的政策主张？

（德国之声中文网）特朗普周一（7月15日）在威斯康辛州密尔瓦基市的共和党全国代表大会上，被正式提名为2024年总统大选候选人。一周前共和党全国委员会发布的新的2024政纲，由特朗普团队参与制定，因此被视为特朗普今年的总统竞选纲领。

这份标题为“让美国再次伟大”（Make America Great Again)的政纲被认为是为特朗普量身打造，提出了共和党的十大政策主张，也列出了共和党当政的情况下将要优先处理的20个事项。其中一些与中国有关。

在“应对不公平贸易，保护美国工人和农民”这一项中，共和党提出要取消中国的最惠国待遇，逐步停止从中国进口必需品，禁止中国（人）购买美国的房地产和工业设施。

此外还要阻止从中国进口机动车，以保护美国的汽车工业；根据计划，美国还应将产业链迁移回美国，以维护国家安全和经济稳定，并为美国人创造就业岗位。

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在此之前，特朗普就曾多次提到，他当选总统后将对所有进口商品征收10%的基础关税，而对中国商品则要征收高达60%的关税。

两次点名中国

在对外关系领域，共和党政纲的口号是“依靠实力重塑和平”，主张包括加强军力、重建同盟、对抗中国、打击恐怖主义等。在此特别点名了中国，特朗普还认为，美国需要一个具有“铁穹”结构的导弹防御系统以及更加强大的国防工业。

特朗普的竞选搭档、共和党副总统竞选人万斯也认为，中国是美国面临的最大威胁。他在15日获提名后接受福克斯新闻采访被问到乌克兰战争的问题时表示，特朗普将与莫斯科和基辅展开谈判，“尽快将此事了结，以便美国能专注于现实问题——中国，”他说，“中国是对我们国家最大的威胁，而我们现在完全无暇顾及。”

万斯认为中国在经济、技术和军事方面对美国构成了重大挑战。他也支持对中国采取更强硬的贸易政策，包括提高对中国商品的关税。

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有心无力？

德国的当代中国研究新闻网站China.Table发表署名分析文章称，从特朗普的竞选纲领看，在对外政策方面美国只有一个主要的敌人——中国。在提及美国以往的国家时，文件笼统地以“外国”来表述，但中国是唯一被点名道姓的国家。而特朗普可能宁愿以单挑的方式对付中国，他的政纲里完全没有提到美国在欧洲和亚太地区的盟友。

中国人民大学国际关系学院的美国问题研究者金灿荣认为“如果特朗普上台，他肯定要整中国”。金灿荣在微博上就特朗普若当选对其他国家的影响发文称，“没有盟国帮忙，国内牵制很多，特朗普整中国基本上是有心无力的事。”

但他认为“比较麻烦的是经贸关系“，这方面特朗普对中国的态度是“简单粗暴”。如果对中国加征关税，“将对中美经贸关系造成致命打击”。

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（综合报道）

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