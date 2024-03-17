特朗普若再度当选 俄美会再成“友邦”？

（德国之声中文网）普京此前曾明确表示，同特朗普相比，他更希望拜登能够连任美国总统。事实上，普京说得是反话，他希望以这种方式助特朗普一臂之力。特朗普一再表露对普京的敬佩之情，相反他对支援乌克兰的北约则满腹怨言。特朗普一再宣称，他如果当选，将可以在一天之内结束俄乌战争。

美国国会中的特朗普支持者们执意将一项援乌计划同毫不相关的移民问题相互挂钩，以至于这笔价值600亿美元的援乌计划迟迟无法通过。由于缺乏弹药，乌克兰军队目前陷入了极为被动的局面。拜登总统前不久发表国情咨文时，对特朗普提出强烈谴责，认为特朗普是在"鼓励普京为所欲为"。拜登还表示："我对普京总统发出的信号一向都非常明确，我绝不会退缩。"

美国公共政策企业研究院（American Enterprise Institute）从事美俄关系研究的高级研究员亚隆（ Leon Aron）表示，普京正在静待美国大选的结果，之后他才会在乌克兰采取进一步的军事或外交行动。

亚隆表示，俄罗斯目前并不会在乌克兰发动以牺牲数十万兵员为代价的大规模攻势，因为他希望以最小的代价获得最大的回报。亚隆说，一旦特朗普当选总统将会叫停一切对乌军援，届时面临的唯一问题将是欧洲是否还有勇气进一步加强对乌克兰的支持。

对俄关系目前已经成了美国民主共和两党的政治分水岭，这种局面在大多数美国人都将苏联视为头号威胁的冷战时期是无法想象的。

一些保守派人士甚至认为，普京是传统基督教价值观的捍卫者，例如，他拒绝承认 LGBTQ群体的权利。今年二月，支持特朗普的电视主持人卡尔森同普京进行了专访。这次采访因避重就轻，直到现在都饱受争议。甚至普京本人都表示，他本来期望卡尔森会提出更为刁钻的问题。

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在美国政界，共和党籍参议员万斯（ J.D. Vance）以及特朗普总统任内的五角大楼官员柯比（Elbridge Colby）等人均认为，俄乌战争转移了人们对中国的关注，而中国才是更大的威胁。

共和党参议员麦康奈尔前不久宣布，他将辞去参议院共和党领袖一职。麦康奈尔坦诚，他所属的共和党已经发生了根本性的变化。

不过，美国驻乌克兰前大使、现任大西洋理事会欧亚中心总裁的赫伯斯特（John Herbst）则表示，共和党内真正支持普京的只是极少的"一小撮人"。赫伯斯特还表示，在总统任内，特朗普曾批准向乌克兰提供标枪导弹，而该计划一直受到特朗普前任奥巴马的阻挠。赫伯斯特还强调，特朗普并没有明确反对向乌克兰提供更多的帮助，"不能将特朗普本人的言论和他的狂热支持者的言论混为一谈。一旦特朗普当选，也许会让俄罗斯人非常失望。"

刚刚同美国前总统特朗普举行过会晤的匈牙利总理欧尔班表示，一旦特朗普再度当选总统，他将不会向乌克兰提供任何资金，这将加快俄乌战争的结束。

上周五，匈牙利总理欧尔班在佛罗里达州同其长年盟友特朗普举行了会晤。周日晚间，欧尔班在匈牙利国家电视台表示："特朗普不会在俄乌战争中再给乌克兰一分钱，因此战争也将很快结束。乌克兰显然是没有能力独立应对的，如果美国人不再给钱，那么欧洲人是没有能力单挑的，这样一来，战争也就结束了。"

俄乌战争爆发后，作为欧盟和北约成员国匈牙利的总理，欧尔班一直拒绝向乌克兰提供军事援助，但同时却保持同莫斯科的密切往来。

特朗普竞选团队发表声明称，特朗普同欧尔班就保护边境安全等双边关系问题进行了讨论。但声明中并未提及乌克兰问题。

（法新社，路透社）

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