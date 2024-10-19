特朗普：若中国进入台湾 将征高额关税

（德国之声中文网）距离美国总统大选仅剩半个月，共和党总统候选人特朗普近日接受《华尔街日报》采访，谈到了他若当选，将如何应对中国与台湾之间的紧张关系。这份于周五晚间出版的报导援引用了特朗普的话：“我会说：如果你进入台湾，很抱歉，我要对你征税，税率为150%到200%。”

当被问及是否会动用军事力量应对中国对台湾的封锁时，特朗普说，不会走到那一步，因为中国国家主席习近平尊重他。特朗普在采访中表示：“我和他的关系非常好。我不会（使用军事力量），因为他尊重我，他知道我非常疯狂。”

北京曾批特朗普“丧心病狂”

就在今年5月，特朗普在一场活动中提到，如果中国在他任内入侵台湾，他就会下令轰炸北京。对此，中国国防部批评此番言论是“丧心病狂”。

在他本周稍早接受彭博社总编米克斯维特（John Micklethwait）专访时，米克斯维特提及特朗普曾主张台湾应向美国支付“保护费”，并指出中国正在举行环台军演。

米克斯维特提问：“如果中国入侵台湾，你会派美国军队去防卫台湾吗？”对此，特朗普并未直接回应是否会派兵援台，仅称中国现在举行军演的原因是， “他们未来（特朗普若连任后）不会这样做”。

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欲借高额进口税保护美制造业

特朗普在11月5日的选举中将面对民主党候选人、现任美国副总统卡玛拉·哈里斯。作为他向选民宣传的一部分，他提出了对几乎所有进口商品征收10%至20%的一揽子关税，以及对来自中国的商品征收60%或更高关税的计划。据他所言，这些措施将促进美国制造业的发展，防止中国和其他国家向美国大量供应汽车等产品。

在其2017年初至2021年初的总统任期内，特朗普对中国态度相当强硬，并且针对中国进口商品多次加征关税。两国因此陷入贸易战，牵动全球市场。

不过，其对手卡玛拉·哈里斯则在上个月的电视辩论中批评特朗普：“他引发了贸易战……最后把美国芯片卖到中国，帮他们提升军事现代化，基本上就是出卖了我们。”

重申对俄乌战争看法

在《华尔街日报》采访中，特朗普还谈到了俄罗斯入侵乌克兰的问题，重申了他过去的说法，即如果他还在任，俄罗斯总统普京就不会发动入侵。

特朗普在谈到过去与普京的一次互动时说：“我对普京说：弗拉基米尔，我们关系很好。如果你对乌克兰下手，我会狠狠地揍你。”

两党把握最后拉票机会

美国许多州允许选民提前投票或透过邮寄方式投票，两党最近紧锣密鼓在已提前开始投票的摇摆州进行宣传，如佐治亚州和北卡罗来纳州等。

而特朗普和卡玛拉·哈里斯本周五正好都前往了民主党的大本营——密西根州竞选造势。另外，有消息指出，美国前总统奥马巴夫妇将在下周出席竞选活动为哈里斯催票。

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（综合报导）

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