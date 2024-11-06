特朗普自行宣布胜选 世界各国领导人作何反应？

美国共和党总统候选人特朗普6日凌晨在佛罗里达州棕榈滩会议中心自行宣布获得2024年美国总统大选的胜利。包括以色列总理、法国总统、印度总理等在内的多国领导人已经向特朗普表达了祝贺。中国外交部表示，会在正式宣布之后，“按惯例处理有关事宜”。俄罗斯方面称，总统普京暂未有祝贺特朗普获胜的计划。

（德国之声中文网）以色列总理内塔尼亚胡称这是前美国领导人的历史性回归，也是美以联盟的新开端。内塔尼亚胡在其总理办公室发表的声明中说：“祝贺历史上最伟大的回归！你历史性地重返白宫为美国创造了一个新的开端，也为以色列和美国之间的伟大联盟提供了强有力的重新承诺。这是一个巨大的胜利！”

乌克兰总统泽连斯基祝贺特朗普取得“令人印象深刻的胜利”，并表示希望特朗普的总统任期能“让乌克兰更加接近公正和平”。

泽连斯基在社交媒体上发表声明称：“我赞赏特朗普总统在全球事务中坚持‘以实力求和平’的做法。这正是能够切实让乌克兰更加接近公正和平的原则。”

泽连斯基：“我赞赏特朗普总统在全球事务中坚持‘以实力求和平’的做法。这正是能够切实让乌克兰更加接近公正和平的原则。” 图像来源: Valentyn Ogirenko/REUTERS

欧盟委员会主席冯德莱恩也在社交平台X上对特朗普表达祝贺。她写道：“我向唐纳德·J·特朗普表示热烈祝贺。欧盟和美国不仅仅是盟友。我们之间的真正伙伴关系将我们紧密联系在一起，团结了8亿民众。因此，让我们共同努力，制定一个强大的跨大西洋议程，并继续为他们服务。”

欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔也向特朗普表示祝贺。他表示，欧盟和美国拥有“持久的联盟和历史纽带”，欧盟将“按照战略议程，作为一个强大、团结、有竞争力和主权的合作伙伴继续前进，同时捍卫基于规则的多边体系”。

北约新任秘书长马克·吕特向特朗普表示祝贺，并表示特朗普重返白宫将有助于维持北约的“强大”。吕特在一份声明中表示：“他的领导将再次成为维持北约强大的关键。我期待再次与他合作，通过北约的力量促进和平。”

吕特：特朗普重返白宫将有助于维持北约的“强大”。 图像来源: Virginia Mayo/AP Photo/picture alliance

法国总统马克龙在社交平台X上称，他愿意“怀着尊重和雄心”与特朗普合作，就像“我们四年来一直做的”那样。马克龙表示，与特朗普的关系中将“考虑到你的信念和我的信念”，“为了更多的和平与繁荣。”

德国联邦总理肖尔茨在X上祝贺特朗普当选美国总统。他表示，德国将继续与美国合作，为大西洋两岸的自由和富裕而努力。

德国外长：欧洲人必须承担更多保护自身安全的责任，但这并不能取代跨大西洋关系。 图像来源: Jörg Blank/dpa/picture alliance

德国外交部长贝尔博克在祝贺特朗普赢得美国总统大选时表示，欧洲人必须承担更多保护自身安全的责任，但这并不能取代跨大西洋关系。贝尔博克在从乌克兰返回后在柏林对媒体表示：“我们现在必须有远大的目标，并对我们的欧洲安全进行大规模投资。这也意味着我们必须摆脱我们给自己套上的枷锁，特别是在投资德国和欧盟的安全方面。”她强调指出：“这是对我们共同的跨大西洋伙伴关系的投资。因为在这个动荡的地缘政治时代，大西洋两岸的我们比以往任何时候都更需要彼此。”

土耳其总统埃尔多安祝贺他的“朋友”特朗普在“一场伟大的战斗”后赢得美国总统大选。他在X上写道：“我相信……在这个以美国人民的选举为起点的新时代，人们将为建立一个更加公平的世界做出更多努力。”他还补充表示，他希望地区战争能够结束。

印度总理莫迪对特朗普的“选举胜利”表示祝贺。他在X上写道：“我的朋友特朗普取得历史性选举胜利，我衷心祝贺你。愿你在上一届任期成功的基础上再接再厉，我期待着与你继续合作。”

俄罗斯克里姆林宫方面被问到对特朗普自行宣布胜选有何回应的问题时表示，美国大选是美国内部事务，克宫不知道普京有任何计划祝贺特朗普获胜。克里姆林宫方面还表示，不宜推测特朗普是否可能试图结束乌克兰战争，“美国仍然是俄罗斯的敌对国家，美国直接和间接地参与了在乌克兰爆发的对抗莫斯科的战争”。

普京：尚无向特朗普表达祝贺的计划。 图像来源: Sergey Bobylev/Sputnik/REUTERS

中国外交部发言人毛宁今天在例行记者会上表示，美国大选结果出台之后，正式宣布之后，“我想我们会按惯例处理有关事宜”。她还表示：“我们对美国的政策是一以贯之的，我们将继续按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则看待和处理中美关系。”

英国、西班牙、意大利、爱尔兰、埃及、日本、韩国和菲律宾等国的领导人也纷纷向特朗普表示了祝贺。

（路透社、法新社、德新社等）

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