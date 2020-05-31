特朗普自荐做冲突“和事佬”中印两国：不用了

（德国之声中文网）据法新社报道，5月5日中印两国总共有数百名士兵在拉达克地区边境发生肢体冲突。

另外，5月9日，中印边防军人在印度锡金邦海拔4572米的那图拉（Nathu La）山口互扔石块且拳脚相向。法新社报道称，一些在这场冲突中受伤的印度士兵目前仍在医院接受治疗。

拉达克加勒万谷（Galwan valley ）是通往喜马拉雅边境战略要塞的必经之地。

法新社援引分析人士的话说，中印两国边境地区最新出现紧张状况可能是由于印度在拉达克加勒万谷建成一条公路和桥梁引起的。中国《环球时报》5月中旬曾引述解放军消息人士称，自5月上旬以来，"印军在加勒万河谷地区越线进入中国领土并构工设障，并指印军阻拦中国边防部队正常巡逻执勤"。

据报道，冲突双方都向拉达克地区有争议的边境增派了兵力和重型武器。

昨天（5月30日）， 印度国防部长辛格（Rajnath Singh）在接受印度Aaj Tak电视台采访时表示："我想向这个国家保证，在任何情况下，我们都不会让印度的尊严受到损害。"

他在采访中还提到了2017年的洞朗对峙。他说，当时局势"非常紧张"，但是"我们没有后退"。

他补充说："印度的政策非常清晰，就是我们要同邻国之间保持良好的关系。这不是一种新的态度。"

他表示，同中国之间的紧张局势以前也出现过。但是印度努力确保"紧张局势不会进一步升级"。

他指出，"两国之间在军事和外交层面的谈判都还在进行"。

几天前，美国总统特朗普在推特上表示，"我们已经告诉印度和中国，美国已准备好、愿意且能够调解和仲裁他们激烈的边境争端。谢谢！"

中国外交部发言人赵立坚回应说："目前，中印边境地区局势总体稳定、可控，中印之间有完善的涉边机制和沟通渠道，双方有能力通过对话协商妥善解决两国之间的问题，不需要第三方介入。"