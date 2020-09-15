特朗普自曝：曾打算“除掉”阿萨德

（德国之声中文网）9月15日，特朗普总统在接受美国福克斯新闻电视台采访时明确表示，“我更愿意除掉他”，但时任国防部长马蒂斯反对刺杀阿萨德。特朗普称，当时，一切都已作了准备，但“马蒂斯不愿这么做”。他称，后来被他解职的马蒂斯是一名“被高估了的将军”。 特朗普称，他并不后悔最后做出不除掉的阿萨德的决定。他说，“我当然不认为他是好人，若我愿意，我曾有机会除掉他，可马蒂斯执意反对。”

与以前的说法相抵触 这一曝光证实了大牌记者伍德沃德（Bob Woodward）在其2018年出版的书《恐惧：特朗普在白宫》（Fear: Trump in the White House）中的说法。根据该书，在确认叙利亚总统阿萨德于2017年4月对平民使用了化学武器后，特朗普曾考虑将他除掉。书中写道，特朗普总统当时表示，美国武装力量应“进入”叙利亚，“杀死”他。而特朗普曾矢口否认这一说法，称，对实施相关行动的事情“想都没想过”。

前国防部长马蒂斯反对清除阿萨德行动

现在，特朗普提醒说，在2018年马蒂斯辞职后，有两名极端分子头目在美军的行动中丧生。2019年，恐怖主义民兵组织“伊斯兰国”首领巴格达迪死亡；今年年初，伊朗将军苏莱曼尼遭“定点清除”。特朗普说，“我清除了苏莱曼尼，清除了巴格达迪。他们是最大的恐怖分子中的两个。”



在叙利亚的更多严重犯罪

此间，联合国叙利亚问题调查委员会发表一份报告，指责冲突各方战争罪行不断。报告称，不论是阿萨德政权还是叛乱组织和恐怖主义民兵都要对针对平民的令人发指的暴力行为负责。

委员会主席、巴西人皮捏罗（Paulo Sérgio Pinheiro）声明，没有任何一方在自2011年延续至今的叙利亚冲突中有“干净的双手”。他指出，平民成为绑架、任意抓捕、强奸和有目标杀人行动的受害者。此外，平民广泛遭受对其个人财产的抢劫和攻击。他要求，作案人必须受到法律的制裁。叙利亚问题调查委员会受联合国人权理事会委托工作。





叙利亚问题调查委员会的这一报告涵盖今年1月初至7月初的时间段。报告指出，从3月初以来，冲突方之间未发生较大规模的战争行为。当时，俄罗斯和土耳其就叙利亚西北部的伊德里布（Idlib）地区停火达成协议。



叙利亚冲突起始于2011年。当时，该国国内发生反对阿萨德总统的大规模民众抗议浪潮，遭到当局血腥镇压。恐怖组织和反政府力量占领了该国部分地区。冲突迄今导致数十万人丧生，数百万人逃亡。借助俄罗斯和伊朗的支持，阿萨德政权得以在多数地区击败对敌。土耳其和美国等其它外国势力也向这个阿拉伯国家派遣了军队。

凝炼/达扬（德新社、路透社）



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