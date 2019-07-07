 特朗普自夸「环保尖兵」 反对者批欺骗选民 | 科技环境 | DW | 09.07.2019

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科技环境

特朗普自夸「环保尖兵」 反对者批欺骗选民

随着极端气候事件增加，就连首重经济发展的中国都感受到大自然的威力，开始着重气候政策。但是美国总统特朗普却认为美国已经做得够好，不必牺牲经济也可以达到「领先全球」的环境保育成就。

USA Präsident Donald Trump auf dem Morristown Municipal Airport in Morristown (picture-alliance/AP Photo/M. Balce Ceneta)

(德国之声中文网) 美国总统特朗普曾经退出巴黎协定、嘲笑气候变迁数据、放宽石油天然气的使用，在环境保育方面的记录也是几十年来最糟。但是他在周一(7月8日)的演讲上，却说出支持气候保护的发言，令媒体跌破眼镜。众人揣测，这是在极端气候事件逐渐增加，人们提高关注之后，特朗普为了竞选连任而作出的调整。

在周一的演讲中，特朗普宣称美国的环境保育成就「领先全球」。他说:「我们只有一个美国，我们只有一个地球。」这是他上任以来，做过最「环保」的发言。

但他也认为经济发展不应该因为环境保育而牺牲:「我们会保护环境，但我们也会保护美国的主权、美国的繁荣、以及美国人的工作。」他宣称他创造了6百万个工作机会。

他也再度批评一些世界性的气候协定，例如批评他已经退出的巴黎协定「不公平、没效率又太花钱」，或者批评民主党提出的所谓「绿色新政」超出政府可以负担的范围。他又再度回顾到奥巴马主政时期的气候政策，或者攻击那些给中国转圜空间的政策。他认为，「更激进的做法也不会让地球更干净」。

在特朗普演说之前，美国环境质量委员会主席诺麦尔(Mary Neumayr)与美国环保署(EPA)署长惠勒(Andrew Wheeler)先行宣布，整体而言，美国从1970年代开始，就持续在空气与水资源的净化上取得成就，而这个发展到特朗普执政之后仍然持续。

内阁成员起立为总统的讲话鼓掌，接着逐一走上讲台，为总统对环境保护的奉献背书。特朗普还把佛罗里达的渔具与鱼饵店主带到舞台上，让他赞扬政府在打击水污藻类方面所做的努力，然后向空中挥舞拳头，高喊「特朗普2020」。

当气候与选举挂钩

多位前任政府高官与环保人士认为，特朗普并没有在环保上取得太大的成就，甚至可能还是「开倒车」。美国在空气与水资源保育的成就被特朗普弱化，奥巴马在任内执行的气候政策也被特朗普撤除。

曾经长期任职于美国国家环境保护局(EPA)环境司法办公室的阿里(Mustafa Santiago Ali) 说，白宫现在认知到「美国公民大多数已经开始注意到环境议题，而且尝试要重塑对话，让民众以为他们已经做了某些保护环境的事情，就算事实上他们什么也没做。」

USA Demonstration & Protest für Klimanotstand in New York City (picture-alliance/Pacific Press/G. Holtermann-Gorden)

美国选民开始在乎气候变迁，呼吁政府作出行动

此前，消息人士告诉路透社，特朗普的演说将会聚焦在他上任后如何改善空气污染，又如何的清理了重度污染地区 (Superfund Sites)，以及帮助各州发展饮用水与生活用水计划。另一名消息人士对路透社说，特朗普同时也会强调，美国与此同时成为了世界最大的石油与天然气制造国:「最伟大的故事是，我们在没有伤害到环境的前提下达成了这些成就。」

延伸阅读: 阿拉斯加气温升高创纪录

在EPA前任资深运输工程师艾尔森(Jeff Alson)的眼里，特朗普宣称他们在领导环境改革上有所成就是「奥威尔式」的发言。艾尔森指控行政团队为了要放宽汽车的里程数限制而捏造数据。

致力于环境保护的前任副总统高尔说: 「特朗普试图掩盖他糟糕的环保记录，美国选民不会被骗。」

中国加强气候政策

去年10月，联合国报告警告，若要扭转全球性的气候变迁、避免灾难性的后果，全世界的社会与经济体都需要做出历史性的巨大改革。

中国作为气候变迁首当其冲的国家，很容易受到气温升高、海平面上涨的影响。最近，各大城市也传出水旱灾频仍的消息。因此，中国提出了「海绵城市」的概念，希望城市能像海绵一样，降雨时能够就地或者就近吸收、存蓄、渗透、净化雨水，补充地下水，调节水循环。

为此，中国积极引进外国技术。6月27日，荷兰首相吕特，和中国总理李克强、联合国前秘书长潘基文一起，在人民大会堂为全球适应中心（Global Center on Adaptation, GCA）中国办公室举行揭牌仪式。

全球气候适应中心首席执行官派翠克(Patrick Verkooijen)说，中国办公室会协助亚洲适应计划的扩大与转型，促进相关知识与经验的传播。「中国政府的要求是要用现有的专业，支持中国迈向未来的野心。」

全球适应中心总部位于荷兰鹿特丹，是全球适应委员会的执行机构。该委员会由联合国前任秘书长潘基文、微软创办人比尔盖茨、以及世界银行总裁Kristalina Georgieva以及荷兰、中国等17国于2018年联合发起，旨在推动国际社会提高适应气候变化力度和加强伙伴关系，帮助气候脆弱型国家提升适应能力，实现可持续发展目标。

罗法/夏立民 (美联社、法新社、路透社)

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