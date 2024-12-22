特朗普能否终止美国“出生公民权”？

特朗普声称他将终止美国“出生公民权”，作为他兑现打击非法移民承诺的一种手段。 他真的能够对美国法律进行这一重大改变吗？

（德国之声中文网）特朗普声称，他计划在2025年1月20日再次就任总统后，终止“出生公民权”，作为他兑现打击非法移民承诺的一种手段。

特朗普是否有法律权力实现这一目标？

什么是出生公民权？

美国宪法第十四修正案保证了美国的出生公民权。该修正案于1868年获得批准。

该修正案规定：“所有在美国出生或入籍并受其管辖者，均为美国公民，亦是其所居住州公民。”

1952年的《移民与国籍法》也定义了公民身份，包含类似的表述。

根据美国国土安全部2022年1月的估算，美国约有1100万非法移民，而一些分析人士估计这一数字在1300万到1400万之间。这些非法移民在美国所生子女依法成为美国公民。特朗普曾抱怨外国女性专程赴美分娩，以让子女获得美国公民身份。

是否存在例外情况？

是的。在美国出生但父母是享有外交豁免权的外国外交官的子女不被视为美国公民，因为他们不受美国司法管辖。

最高法院对出生公民权有何裁决？

最重要的出生公民权案发生在1898年，被称为“美国诉黄金德案”（United States v. Wong Kim Ark）。这是出生地原则在19世纪末排华运动期间遇到的一次考验。一对中国夫妇在美国加州旧金山生下的儿子黄金德（Wong Kim Ark），1894年从中国探亲归来之后被拒绝入境美国。美国最高法院最终裁决，按照美国宪法第十四修正案，黄金德是美国公民。该案的裁决巩固了出生公民权。

另一个相关裁决是1884年的一场关于选民登记的争议。最高法院裁定，按照当时的法律，出生于印第安部落的约翰·埃尔克（John Elk）属于印第安部落，不受美国司法管辖，因此不是美国公民。不过，美国国会在1924年将美国公民权扩展至所有美洲原住民。

反对出生公民权的人怎么说？

一些人士认为，如果当初的立法者希望所有在美国出生的人都成为公民，他们就不会在第十四修正案中加入“受其管辖”的条款。

他们认为，这一条款将非法入境者及其在美出生的子女排除在外。南卡罗来纳州参议员林赛·格雷厄姆（Lindsey Graham）和阿肯色州参议员汤姆·科顿（Tom Cotton）今年提议的法案就规定，如果父母非法居留，其在美国出生的子女不属于“受其管辖”范围。

然而，大多数学者否定这种对“管辖”条款的解读。与外交官不同，非法居留者并不享有法律豁免权，仍需遵守美国法律。

特朗普能否通过行政令终结出生公民权？

宪法赋予国会管理公民身份的权力。从来没有总统尝试通过行政令重新定义公民身份的规则，尽管特朗普在第一任期内曾作出类似承诺。

特朗普可能签署行政令重新定义出生公民权。法律专家推测，他可能要求父母中至少一人是美国公民、永久居民或现役军人。他可能指示联邦机构，对于不符合标准的人，拒绝发放护照或其他身份文件和福利。

任何因行政令被拒绝获得身份文件或福利的人都可以提起诉讼，法律专家认为特朗普的行政令几乎肯定会被法院立即阻止。然而，这也可能将该问题推向最高法院，并促使法官明确出生公民权的适用范围。

如果法院裁定宪法保护出生公民权，那么只有通过宪法修正案才能改变这一权利。宪法修正案需要国会两院三分之二的多数票通过，并获得四分之三州立法机构的批准，这一过程可能耗时多年。自1992年以来，美国宪法未曾有过修订。

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（路透社）

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