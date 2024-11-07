特朗普胜选：德国政府的“恶梦”成真

特朗普赢得本次美国总统大选，这个消息对德国政府来说就像是一场恶梦的开始。原因在于：不仅德国政府疏于与特朗普团队交流，甚至在特朗普眼中，德国在许多方面都是个“坏榜样”。

（德国之声中文网）德国政府一直希望若是卡玛拉·哈里斯胜选，期待她能够追随拜登的脚步，延续跨大西洋主义和多边主义的传统。但如今特朗普将成为下一届美国总统的事实令德国政府不得不重新思考：未来该如何与美国打交道。

政府忽略与特朗普阵营接触

德国外交政策协会（DGAP）的国际关系专家霍夫（Henning Hoff）说，现在德国政府准备不足。霍夫对DW表示：“完全依赖民主党是个错误，总理与拜登总统建立的特殊关系可能有点过于片面。现在，未与特朗普阵营接触对他（肖尔茨）来说是个麻烦的问题。 ”

霍夫认为，德国政府现在必须“弥补自己的失误”。他说：“（政府）需要发出更强烈的信号，表明欧洲人，尤其是德国人，真的已经准备好承担更大的国防负担。”

特朗普在上次执政期间曾质疑德国和其他北约国家受益于美国的军事保护，却没有为自己的国防做出足够的贡献，并威胁要从德国撤出美军。霍夫指出，如果德国仅愿意稍微提高国防预算，那将无法打动华盛顿的任何人，“现在不行，特朗普执政时更不行”。

2017年，时任美国总统特朗普（左三）抵达汉堡参加G20峰会，当时的汉堡市长肖尔茨（右二）前往迎接（资料照） 图像来源: Morris MacMatzen/Getty Images

德国对美出口将被征收高关税？

德国是美国最重要的贸易伙伴之一。而特朗普在竞选期间就已经宣布，对全世界进口至美国的商品征收高额关税。此言若成真，将使德国产品在美国的售价大幅上涨，特别是汽车和制药行业将受到严重打击。

许多德国企业早已对此忧心忡忡。德国ifo经济研究所在大选前两周进行的一项调查显示，44%的受访企业担心特朗普当选总统会带来不利影响。只有 5%的公司预计会产生积极影响，51%的公司预计不会有任何不同。

乌克兰被迫以领土换取和平？

新一任的美国领导人也关系到俄乌战争未来的走向，这同时也是德国政府面临的关键问题：对乌克兰的支持将会有何变化？毕竟，美国是乌克兰迄今为止最重要的武器供应商和财政支持者，其次是德国。

相较于拜登和肖尔茨给予乌克兰援助的承诺，特朗普却希望迅速结束战争，外界猜测这意味着乌克兰将被迫放弃被俄罗斯占领的大片领土。

泽连斯基希望特朗普当选后能继续对乌克兰提供支持 图像来源: Shannon Stapleton/REUTERS

安全专家朗尔（Nico Lange）对此则表示：“我们不知道特朗普领导下的美国究竟会有怎样的乌克兰政策。我们不能说如果特朗普获胜，他就会出卖乌克兰。特朗普的特点是，他其实是不可预测的。”

德国是特朗普眼中的“坏榜样”

德国政府最重要的执政策略之一就是气候保护行动，希望实现能源与经济方面的碳中和。拜登政府一直是这方面的坚定盟友，而特朗普在大选中获胜，很可能导致美国改变政策方针。

特朗普曾多次将德国视为坏榜样，无论是前总理默克尔在2016年的难民政策，还是现在德国依靠可再生能源取代煤炭、石油和核能的能源政策，都与特朗普的理念背道而驰。

德国外交政策协会的霍夫说：“我已经开始担心，我们从特朗普的第一个总统任期中了解到的一些事情会再次出现：施加在德国身上的压力、对德国的反感，这些都会卷土重来。”

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内忧与外患

现在，德国政府将不得不在安全、贸易和气候等问题上再次与特朗普抗衡。而另一方面，执政团队也必须面对德国国内经济停滞、人民对施政满意度低落的局面。德国电视一台的“每日新闻”（Tagesschau）在其报导中提到：“美国大选的结果很可能意味着对德国政治的进一步冲击”。

德国发行量最大的小报《图片报》称，美国总统选举结果是“我国政府的最后一个警告信号”，因为德国政府正试图克服选民与美国类似的不满情绪。

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（综合报导）

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