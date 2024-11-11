特朗普胜选后 台湾的期待与焦虑

特朗普胜选后，台湾各界都在讨论美国下届政府将如何对待台湾。有专家指出，这次台湾对特朗普上任“更加焦虑”。前民进党立委罗致政认为，台美对话需要找出双边利益的重叠处，既然美国要保护费那就来谈。

（德国之声中文网）特朗普在11月5日的美国总统大选中获胜后，台湾次日透过驻美代表处向特朗普转致贺函。台湾总统赖清德也于次日在社交媒体平台X上发帖对特朗普表示"诚挚祝贺"，并写道："我有信心，台美之间长期以来的伙伴关系，建立在共享的价值与利益之上，将继续扮演区域稳定的基石，并且为双方全体国人带来更昌盛的经济繁荣。"

不过，和2016年12月2日台湾时任总统蔡英文致电当年大选获胜的特朗普并与他通话十几分钟不同，赖清德没有再致电特朗普表达祝贺之意，台湾方面也迅速否认了有关赖清德寻求与特朗普进行类似通话的报道。

美国未来的台湾政策将如何？

竞选期间，特朗普曾暗示台湾应该向美国支付保护费，并抱怨台湾"偷走了"美国的半导体业务。一些分析家因此认为，美国未来的台湾政策具有"高度不确定"。

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国际危机组织（International Crisis Group）中国问题资深分析师萧嫣然（Amanda Hsiao）分析说，特朗普政府可能会以台北在自身防务上投入更多资金为条件，继续支持台湾；另一种可能性是美国新政府希望将与台湾的关系提升到"新高度"，但这将加剧与中国的紧张关系。

过去50年里，美国向台湾提供了价值数十亿美元的武器，包括F16战斗机和军舰。台湾2024年的国防预算达到创纪录的6068亿台币（约合190亿美元），而且明年还将增长，达到6470亿台币（约213.44亿美金），占GDP约2.45%。但尽管如此，中国在武器和军队数量方面仍然远远优于台湾。

中国国家主席习近平称中国大陆与台湾的统一是"历史必然"。近年来，中国大陆通过定期向台湾周围派出战斗机和军舰，明显增加了对台北的军事压力。美国中央情报局局长伯恩斯(William J. Burns)去年甚至表示，习近平已命令军队做好在2027年前攻台的准备。

现在台湾国立清华大学任教的前台湾国防安全研究院执行长陈明祺指出，这次台湾对特朗普上任"更加焦虑"。赖清德不寻求电话祝贺特朗普当选，"意味着我们更加现实了。"他还提醒说，对重视经贸的特朗普来说，安全盟友不见得在经贸议题上也契合。他说："不要忘了，台湾对美国顺差不小。"此外，陈明祺警告说，如今中国的经济状况比2016年要糟糕得多，美国和中国可能会达成利益交换，以牺牲台湾来换取中国在贸易关系上的让步。

特朗普新内阁成员如何对待台湾？

目前，台湾正急切关注特朗普会选择哪些人组成新内阁。总体而言，特朗普第一个任期下的美国奉行非常亲台的政策。但民进党政治家罗致政（Lo Chih-Cheng）提醒说，这主要是归因于特朗普的团队，而不是特朗普本人。他特别提到被视为对华鹰派的前国务卿蓬佩奥和前国家安全顾问博尔顿。上周六，特朗普已排除了蓬佩奥和在其上一个任期里担任美国驻联合国大使的黑利加入新政府的可能性。这两人在其任期结束后都曾高调访问台湾。蓬佩奥甚至呼吁美国与台湾建立全面外交关系。

据媒体报道，前国家安全顾问、亲台湾的罗伯特·奥布莱恩（Robert O'Brien）也不会成为特朗普的新内阁成员。而曾在上届特朗普政府中担任国防部助理副部长埃尔布里奇·科尔比（Elbridge Colby）仍有可能入阁。他过去几年对美国的安全政策提出尖锐批评，认为中国大陆对台湾的军事威胁与日剧增，要求台湾应该拿出面对"威胁"时的紧迫感。今年4月，科尔比在X上写道，台湾必须向"厌倦战争的美国公众表明，你对自卫是认真的。"如果科尔比被选入特朗普内阁，美国预计将加大对台湾的压力，要求其采取更多措施保卫自己。但由于民进党在立法院中没有多数议席，进一步提高台湾国防预算被视为有很大难度。

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前民进党立委罗致政也批评赖清德总统及外交部在这次特朗普胜选后太晚表示祝贺。他说，特朗普是现实主义式领导人，台美对话需要找出双边利益的重叠处，也就是所有议题都要转译成"共同利益"，例如要讲台湾若是被中国并吞，将会如何伤害美国利益，而不仅仅是强调普世价值和民主理想。

罗致政还直言道，既然美国要保护费那就来谈，台湾开清单看美国卖不卖。这是危机也是转机。他指出，拜登任内对台军售次数比特朗普上届任期时要多，但金额却相比较低。拜登任内对台军售现为155亿美金，特朗普上届任期中的对台军售则高达183亿美金。罗致政说，美国行政部门不完全是我们可以掌控的，但可以重视的是国会，国会力量是跨党派的，是未来重中之重。他还提到，未来要加强对日本和欧洲的关系，一起去说服美国支持台湾。

（综合报道）

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