特朗普胜选：为什么从当选总统到入职还要等待那么长时间？

特朗普宣布当选美国第47任总统，但他的正式就职典礼却还要等上11周。为什么还要等这么久？从11月5日选举日到1月20日就职日之间，美国政府还有那些事要做？

（德国之声中文网）特朗普在2024年美国总统大选中战胜卡玛拉·哈里斯，将重返白宫。然而，他要等到2025年1月20日才会正式宣誓就职。

法国总统在当选后10天即举行就职典礼。在英国，赢得大选者次日就能宣誓上任。美国总统当选后等待11周就职的意义何在？

等待期曾长达4个月

历史上，美国总统正式就职要等到次年3月才举行，这意味着被选下台的政府可能在未来四个月里仍然掌权。直到1933年，这一条规定才发生了改变，当时正值经济大萧条最严重时期。随着美国宪法第20条修正案的通过，总统就职日从3月4日被提前到1月20日。

当时，美国失业率高达25%，创下历史最高水平。新当选总统罗斯福（Franklin D. Roosevelt）还在等待就职，而时任总统胡佛（Herbert Hoover）则已"几乎不在白宫"，美国乔治华盛顿大学政治管理学教授、历史学家马特·达莱克（Matt Dallek）在给德国之声的邮件中写道。

将就职日提前旨在"减少混乱、不稳定和无政府状态的可能性"，达莱克说道。

1933年3月，已当选总统的罗斯福（图）在等待就职，时任总统胡佛则在等待任期结束。这一年，美国遭遇历史上最严重经济危机。 图像来源: AP Photo/picture alliance

对选举结果进行认证

加州大学戴维斯分校政治学教授埃里克·恩格斯特罗姆（Erik Engstrom）向德国之声表示，从总统大选到宣誓就职，美国总统选举过程非常复杂，"选举机制非常分散。"

选举日结束后，全国数千个投票区的工作人员会统计选票。统计结果通常会在选举之夜汇集至州级数据库。媒体等分析机构便可在全国范围内根据收集到的选票数据对胜选者做出预测。

尽管由媒体宣布的初步大选结果往往都反映了最终胜选者，但仍被视为是非官方的、且是未经认证的。

选举之夜过后，各州开始进入选票认证程序。认证程序包括检查被投票机拒绝的选票，对投票日结束后收到的选票进行统计（例如来自居住在海外的美国公民的选票），以及处理与州或市政当局内部投票统计相关的任何冲突。

2000年民主党候选人戈尔（Albert Gore）与共和党候选人小布什（George Bush）的总统大选之争便是其中一例。戈尔团队上诉要求对佛罗里达州的选票进行重新计票，一度获得支持，但其后布什团队上诉至最高法院。最终结果是，最高法院于2000年12月9日推翻佛州地方法院的裁决。

最高法院2000年12月9日就小布什与戈尔选举纠纷案及时作出裁决，以便选举人可在12月中旬进行投票，布什也可在次年1月20日宣誓就职 图像来源: Frazza/dpa/picture-alliance

选举人票

在选票统计完成、所有争议得以解决后，计票结果会被送交州政府，由州长进行认证。

与大多数国家不同，美国总统并非通过直选多数票选出，而是由美国选举人团的选举人选出。

在美国总统大选中，选民在投票时实际上并不是将票投给总统，而是投票给选举人。

以密苏里州为例，哈里斯和特朗普争夺该州的10张选举人票。特朗普赢得了该州大多数选票，因此就赢得了全部10张选举人票。候选人需要获得270张选举人票才能赢得选举。

因此，当州长对结果进行认证时，实际上是在对选举人名单进行认证。

这些选举人会在12月中旬举行会议，投出该州的正式选举人票。这些结果随后会被送交国会。

国会计票

国会将于1月6日召开会议，统计从50个州收到的选举人票。美国副总统将主持会议并宣布胜选者。2021年，特朗普声称2020年选举被"窃取"，并煽动极右翼支持者在1月6日冲击国会，试图阻止计票。但最终，拜登在当天被宣布为合法赢得大选者。

接下来的两周，直至1月20日就职日前，新当选总统将公布内阁成员，包括国务卿、国防部长和司法部长等职务在内的人选。

若出现平局、两位候选人都获得269张选举人票；或者无人获得所需270张选举人票的罕见情况，则由众议院（美国国会下院）决定胜选者。

2021年1月6日，美国国会山遭到极右翼分子暴力冲击 图像来源: Tayfun Coskun/AA/picture alliance

历史产物

美国宪法规定的从11月大选到1月宣誓就职的时间表也有其历史原因。

美国宾夕法尼亚州立大学政治学教授迈克尔·伯克曼（Michael Berkman）对德国之声表示："这在某种程度上是一种历史产物。"

"当时，从美国建国初期的13个州前往纽约参加就职典礼需要很长时间，" 伯克曼教授指的是1789年美国宪法实施生效的时期。

当时，美国政府中心位于纽约。各州前往纽约所花费的时长对整个政府及其流程的设计产生了重大影响。

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