特朗普联合国演说 拒绝全球主义

(德国之声中文网) 美国总统特朗普在联合国大会上发表演说。这是他上任以来第二次在联大场合对全球领袖发表演说。

他首先对自己的政绩夸耀了一番。「我执政的表现，几乎比美国历史上的任何一个政权还要好。」

这段话引来台下一阵轻笑。特朗普迟疑几秒，说: 「我没有预期到这种反应，但不要紧。」

听众因此大笑。

特朗普的演说涵盖几个议题，他不仅再次强调「美国优先」的重要性，也再次强调外界所关注的中国、伊朗、俄罗斯关系。

他提及自己在朝鲜外交上的进展，感谢金正恩，也感谢中国、韩国、日本的协助。

拒绝全球主义

特朗普在演说中清楚表达他「美国优先」的立场。

「我尊重这个会场中的每个国家追求各自的习俗、信仰与传统的权利。美国不会告诉你要如何生活、工作、信仰。我们只希望你们也同等地尊重我们，作为回报。」

他公然批评联合国人权理事会与国际刑事法院(ICC)没有尽到职责，美国将不再支持:「美国永远会选择独立自主，而非全球政府、控制与霸权，我们永远不会把美国的主权交给未经选举、不可靠的世界政府。」

「美国由美国人治理。我们拒绝全球主义，拥抱爱国主义。」

特朗普2016年参选时就是主打美国优先

中美贸易

他在演讲中提到世界贸易组织时，提到了中国的影响。

「在中国加入世界贸易组织之后，美国失去了三百万个制造业的工作机会、约四分之一的钢铁业职缺、以及六万间工厂。」

他说，这些日子已经过去: 「我尊重与敬爱我的朋友习近平，但是我也清楚表示不对等贸易是不可接受的。我们不能忍受中国扭曲市场以及做生意的方式。」

他的这项意见与日本、欧盟雷同。在联合国大会的周边会议上，美国贸易代表莱特海泽(Robert Lighthizer)、日本产业大臣世庚弘成、欧盟贸易委员马姆斯壮(Cecilia Malmstroem)共同发表声明，隐晦指「第三国」生产过剩，形成不公平的贸易条件，威胁全球科技发展，最终破坏了全球贸易。

虽然声明中没有明确指明，但这项批评很可能是针对中国。

伊朗核协议

特朗普对于决定退出伊朗核协议并且重启经济制裁一事，再次捍卫立场，认为伊朗必须要改变态度。接着他又指控伊朗在叶门与叙利亚进行「血腥计划」，说美国是为了不要让他们有继续的经费，才决定对该国经济施加压力。

相对的，伊朗总统鲁哈尼(Hassan Rouhani) 在他的联大演说中批评特朗普政府，指控他们有「推翻政府」的意图。

鲁哈尼在联合国大会发表演说

他认为特朗普政府退出2015伊朗核协议的行为，明显违反了国际法，以及奥巴马政府留下的国家责任。

「我们要在什么前提、什么基础上，跟这种行为不当的国家达成协议?」他说:「而且讽刺的是，美国政府甚至在他谈判的对象面前，毫不掩饰他们想要推翻政府的意图。」

他也说华府动用经济制裁的决定是「经济恐怖主义」。

「美国对国际关系的理解是威权主义。」他说: 「在他的算计里，权势就是正义。他对力量的理解不是体现在合法与合理的权力，而是反映在霸凌与欺骗。」

欧盟正在想办法成立一个机构规避美国的制裁。欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼（Federica Mogherini ）表示，应该成立一个所谓的易货特殊用途公司（SPV）来保障与伊朗的「合法金融交易」，使欧洲公司能够继续与伊朗做生意。

罗法/夏立民(美联社、法新社)