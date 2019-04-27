特朗普：美联储应降息 让美国“火箭式腾飞”

中国大举刺激经济、保持低利率，美联储却连连加息——美国总统特朗普这样发推特抱怨。他说，如果降息一个百分点、采取货币宽松，美国经济可能创下新纪录。
（德国之声中文网）美国总统特朗普周二（4月30日）发推特，要求美联储降息一个百分点，实行量化宽松政策。这意味着购买更多债券、加印纸币，来刺激经济。特朗普在推特上说，这样有潜力让美国经济"像火箭一样腾飞"。
过去三年，美联储致力于货币政策逐渐正常化。基准利率从事实上的零水平逐步上升到2.25-2.5的区间。购入债券的计划已经停止。不过，美联储持有的国债数量仍远超过金融危机前。
特朗普在推特中称赞美国经济状况"非常好"，不过，"我们的低通胀那么好，有可能创造新的纪录，与此同时，也让我们的国债开始变小！"
特朗普写道："中国在大举增加经济刺激措施，与此同时他们也保持低利率水平。我们的美联储却不间断地加息，尽管通胀率很低；而且还采取大剂量的量化紧缩。"
特朗普试图对美联储的政策施加影响，令一些国际机构感到惊诧。欧洲央行行长德拉吉（Mario Draghi）新近表示，对其它国家央行的独立性感到忧虑，"特别是在世界最重要的国家"。国际货币基金组织总裁拉加德（Christine Lagarde）也表示，（央行）的独立性做出了积极的贡献，希望未来也将如此。
美联储本周三将做出利率决定。外界普遍预期基准利率保持不变。今年以来，美联储还没有调整利率，并于3月释放信号，2019年可能保持不变。
特朗普此前多次表示，他认为美联储的货币政策过紧。他提名自己的前选战顾问摩尔（Stephen Moore）出任美联储空缺出来的理事职务。摩尔支持降息。
摩尔是一名经济学者、保守派智库遗产基金会（Heritage Foundation）高级研究员。美国参院还需批准这一任命。目前，美联储的7个理事职位仅有5人在任。
据美国媒体周六披露，特朗普总统曾经问询过内阁成员，想了解自己是否有权解雇美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)。目前，美国股市低迷，而美联储升息防止经济过热的做法，已经多次引起特朗普的不满。 (23.12.2018)