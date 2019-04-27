 特朗普：美联储应降息 让美国“火箭式腾飞” | 经济纵横 | DW | 01.05.2019

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经济纵横

特朗普：美联储应降息 让美国“火箭式腾飞”

中国大举刺激经济、保持低利率，美联储却连连加息——美国总统特朗普这样发推特抱怨。他说，如果降息一个百分点、采取货币宽松，美国经济可能创下新纪录。

USA Präsident Donald Trump, Rede vor der NRA in Indianapolis (Reuters/L. Millis)

听我的，准没错！

（德国之声中文网）美国总统特朗普周二（4月30日）发推特，要求美联储降息一个百分点，实行量化宽松政策。这意味着购买更多债券、加印纸币，来刺激经济。特朗普在推特上说，这样有潜力让美国经济"像火箭一样腾飞"。

过去三年，美联储致力于货币政策逐渐正常化。基准利率从事实上的零水平逐步上升到2.25-2.5的区间。购入债券的计划已经停止。不过，美联储持有的国债数量仍远超过金融危机前。

特朗普在推特中称赞美国经济状况"非常好"，不过，"我们的低通胀那么好，有可能创造新的纪录，与此同时，也让我们的国债开始变小！"

特朗普写道："中国在大举增加经济刺激措施，与此同时他们也保持低利率水平。我们的美联储却不间断地加息，尽管通胀率很低；而且还采取大剂量的量化紧缩。"

特朗普试图对美联储的政策施加影响，令一些国际机构感到惊诧。欧洲央行行长德拉吉（Mario Draghi）新近表示，对其它国家央行的独立性感到忧虑，"特别是在世界最重要的国家"。国际货币基金组织总裁拉加德（Christine Lagarde）也表示，（央行）的独立性做出了积极的贡献，希望未来也将如此。

Stephen Moore - US-amerikanischer Schriftsteller und Wirtschaftskommentator (picture-alliance/B. Cahn)

特朗普选中的美联储主席人选摩尔

美联储本周三将做出利率决定。外界普遍预期基准利率保持不变。今年以来，美联储还没有调整利率，并于3月释放信号，2019年可能保持不变。

特朗普此前多次表示，他认为美联储的货币政策过紧。他提名自己的前选战顾问摩尔（Stephen Moore）出任美联储空缺出来的理事职务。摩尔支持降息。

摩尔是一名经济学者、保守派智库遗产基金会（Heritage Foundation）高级研究员。美国参院还需批准这一任命。目前，美联储的7个理事职位仅有5人在任。

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特朗普又想炒人鱿鱼！美联储成为眼中钉

据美国媒体周六披露，特朗普总统曾经问询过内阁成员，想了解自己是否有权解雇美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)。目前，美国股市低迷，而美联储升息防止经济过热的做法，已经多次引起特朗普的不满。 (23.12.2018)  

美联储本年再度调高利率

美联储本的决策者决定再次提高关键利率，此举很可能会激怒美国总统特朗普。他过去曾说过，考虑到全球经济环境，把利率提高并不好。 (20.12.2018)  

特朗普发飙：美联储疯了！

美国总统对本国央行利率政策置喙，并不多见。然而，涉及特朗普，情况便大不相同：更何况，他目前正在做选战行。 (11.10.2018)  

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