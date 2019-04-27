特朗普：美联储应降息 让美国“火箭式腾飞”

（德国之声中文网）美国总统特朗普周二（4月30日）发推特，要求美联储降息一个百分点，实行量化宽松政策。这意味着购买更多债券、加印纸币，来刺激经济。特朗普在推特上说，这样有潜力让美国经济"像火箭一样腾飞"。

过去三年，美联储致力于货币政策逐渐正常化。基准利率从事实上的零水平逐步上升到2.25-2.5的区间。购入债券的计划已经停止。不过，美联储持有的国债数量仍远超过金融危机前。

特朗普在推特中称赞美国经济状况"非常好"，不过，"我们的低通胀那么好，有可能创造新的纪录，与此同时，也让我们的国债开始变小！"

特朗普写道："中国在大举增加经济刺激措施，与此同时他们也保持低利率水平。我们的美联储却不间断地加息，尽管通胀率很低；而且还采取大剂量的量化紧缩。"

特朗普试图对美联储的政策施加影响，令一些国际机构感到惊诧。欧洲央行行长德拉吉（Mario Draghi）新近表示，对其它国家央行的独立性感到忧虑，"特别是在世界最重要的国家"。国际货币基金组织总裁拉加德（Christine Lagarde）也表示，（央行）的独立性做出了积极的贡献，希望未来也将如此。

特朗普选中的美联储主席人选摩尔

美联储本周三将做出利率决定。外界普遍预期基准利率保持不变。今年以来，美联储还没有调整利率，并于3月释放信号，2019年可能保持不变。

特朗普此前多次表示，他认为美联储的货币政策过紧。他提名自己的前选战顾问摩尔（Stephen Moore）出任美联储空缺出来的理事职务。摩尔支持降息。

摩尔是一名经济学者、保守派智库遗产基金会（Heritage Foundation）高级研究员。美国参院还需批准这一任命。目前，美联储的7个理事职位仅有5人在任。