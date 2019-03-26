特朗普：美国人口“已饱和” 不接收非法移民

（德国之声中文网）周五（4月5日），美国总统特朗普向期待进入美国的移民发出通告："我们的国家已经人口饱和，现在你们返回吧。我们不会再接收你们。"

特朗普在与墨西哥接壤的加州卡莱克西科市会见了当地边境保护局的工作人员。他们抱怨无法控制移民的涌入。与此同时，约有200人在边境的墨西哥一侧举行反对特朗普总统的示威。他们挥舞着美国和墨西哥旗帜, 手持的标语牌上写着"停止家庭分离"和"如果你建立隔离墙, 我们这一代会将它摧毁"。

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设立汽车关税和边境障碍

特朗普宣布将在未来几个月内增设新的边境屏障。他再次谈到发布边境戒严令，称美国的移民体系存在严重缺陷。

在离开华盛顿之前, 这位共和党籍总统没有重提他此前关闭与墨西哥边境的威胁。他说, 自从宣布这一计划以来, 墨西哥当局对非法移民的态度更加严厉，并更加严厉地阻止他们继续走美国方向前行。特朗普表示，如果墨西哥不设法阻止非法移民和毒品走私，他宁愿对从墨西哥进口的汽车征收25%的关税, 而不是关闭边境。

多年来, 特朗普一直抱怨美国与墨西哥边境地区的局势, 并在2016年总统竞选中承诺，修建边界隔离墙， 以遏制非法移民、毒品走私和人口贩运。为了在未经国会批准的情况下为修建新的隔离墙获得资金，特朗普于2月中旬宣布边境地区进入紧急状态。

众议院对戒严令提起诉讼

民主党控制的美国众议院现在对特朗普宣布的戒严令提起诉讼。众议院议长佩洛希(Nancy Pelosi) 宣布， 周五国会向华盛顿法院递交了反对戒严令的诉讼状。

诉讼状指控特朗普此举旨在回避国会批准预算的权力。佩洛希说，国会必须捍卫宪法所赋予的责任，保护国家的体制和权力分配。

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 回来了，心很痛 墨西哥城机场：飞机停靠在一个事先规定的登记口。非法难民从美国遣返中心送回到这里。他们登机时戴着手铐，飞机降落前20分钟才被解除手铐。

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 开始新生活，孤独一人 18岁那年，George Nino找工作时才第一次知道，他在美国的身份是非法的。他没有社保号码，父母来美国时，他还在襁褓之中。但他还是在美国生活了34年，5个月前被遣返。他有4个孩子，都生活在加利福尼亚前妻那里。

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 我的国家，完全陌生 Maria Herrera今年4月10日被遣返。27岁的她本来在等待“梦想者”签证的延长。这是一种专门发给移民儿童的签证。那期间她出了一次车祸，被警方扣留，在拘留所关了2个月后遭遣返。当年离开墨西哥时她才3岁，现在，她来到了一个完全陌生的国度。

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 忧郁症，恐慌症 在帮助人们重新生活的墨西哥非政府组织 "New Comienzos"那里，George同Herrera相遇。不久后，他们相爱成了一对。他们俩对墨西哥一无所知。关押期间，Herrera得了忧郁症，时常陷入恐慌。现在俩人试着在墨西哥重新开始。

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 同女友吵架，后果很严重 2003年，同前女友大吵了一架之后，Diego Miguel Maria被捕。获释后，2016年在一次车辆检查中，警方发现他有过不良纪录，于是被遣返。

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 特朗普须下台，高墙要拆除 Diego Miguel Maria和其他5名被遣返的难友从墨西哥政府得到了一份资助办起一家小公司，专门在T恤和棉布包上印制图案和口号。他们给公司取名为“遣散人员”，它也是产品的品牌。“特朗普必须下台，高墙要拆除”便是他们印制的口号。

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 到机场接待与自己同样命运的人 这样的小公司不会让Diego Miguel Maria发家致富，但他却有了大把的时间。他用这些时间在飞机场做义工，接待新近被遣返的人。能帮助与自己同样命运的人，可以让他得到些许安慰。他说，他最想念的是还在美国的儿子，遣返前他同儿子生活在一起，而现在，孩子的母亲不允许父子相见。

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 生儿育女，不再担心失去他们 Daniel Sandovan今年2月被遣返，不过他倒是显得很从容。他说，“在美国我没有未来，因为我没有证件，没有身份。即便我受教育，谁会雇用我呢？在墨西哥我可以重新开始，建立家庭、生儿育女，而不必担心失去他们。”

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 患难与共，起步最难 经教会帮忙，人生地不熟的Sandovan下飞机后被一名75岁的老太太接回家，“我在那里住了两周，帮她粉刷了房子。”然后他找到了“遣散人员”公司，他听说，这是一家帮助遣返难民度过难关的组织。Sandovan现在住在“遣返人员”公司的楼上，同屋还有其他两人。

被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？ 这里才是家 被遣送前，难民不知道等待自己的将是怎样的命运，担心失去所有家产。但是，回到墨西哥也有它积极的一面。Maria Herrera在美国曾患有忧郁症，她说，在美国的生活笼罩在恐惧和悲伤的阴影下，因为没有合法身份。“现在，这层压力没有了，我感到自由，觉得这里才是家。” 作者: Sanne Derks



李京慧/任琛 (德新社、法新社、路透社)