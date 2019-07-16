 特朗普：美军“摧毁”伊朗无人机 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.07.2019

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时政风云

特朗普：美军“摧毁”伊朗无人机

美国总统特朗普称，一艘美军战舰采取“防御行动”，击落了一架伊朗无人机。此前，德黑兰宣布，伊朗扣押了一艘在波斯湾走私原油的外国油轮。

USS Boxer (Getty Images/U.S. Navy/MCSN Craig Z. Rodarte)

美国海军两栖攻击舰“拳击手”（USS Boxer，资料图片）

（德国之声中文网）美国时间本周四（7月18日），特朗普总统在白宫宣布，美军战舰"拳击手"（Boxer）在霍尔木兹海峡击落了一架伊朗无人机。此前，该无人机一再飞至距该舰不到914米处。特朗普称，在该无人机对美舰多次发出的要其离开的警告置之不理后，美舰采取了针对该无人机的"防卫性行动"。他强调，该无人机威胁了美舰及舰上人员的安全。

伊朗外长扎里夫作出回应称，他不知道周四在霍尔木兹海峡有一架伊朗无人机失踪。在纽约联合国总部会晤古特雷斯秘书长之前，扎里夫表示，"我们没有关于今天失去了一架无人机的消息"。

伊朗副外长阿拉奇（Abbas Araghchi）也否认了特朗普的说法，并称，美方可能是自摆乌龙。他推文道："我们未在霍尔木兹海峡或其它地方损失任何无人机。我担心，'拳击手'可能误将美国自己的无人机击落了！"

这是过去24小时里在局势紧张的海湾地区发生的第二起恶性事件。就在周四当天，伊朗宣布，革命卫队在波斯湾扣留了一艘"走私"伊朗石油的外国油轮，并逮捕了12名船员。

Iran | Soldaten kontrollieren die Straße von Hormus (picture-alliance/Xinhua News Agency/A. Halabisaz)

霍尔木兹海峡局势持续紧张

特朗普周四呼吁其它国家谴责伊朗企图"破坏通航自由和全球贸易"。他指出，各国都应保护在该海域航行的本国船只，并与美国合作。特朗普称，"这是伊朗针对航行在国际水域的船只多次挑衅和敌对行动的最新一次。"

美国五角大楼称，事件于当地时间周四上午10时发生在国际水域，"拳击手"号正驶经霍尔木兹海峡，进入波斯湾。

紧张局势加剧

6月20日，伊朗革命卫队击落一架美国无人机。德黑兰方面称，该无人机侵犯了伊朗领空。此次事件引发国际间对可能发生大规模冲突的忧虑。特朗普总统曾批准实施报复性空袭，只是在最后一刻才收回命令。

美国也指控伊朗与两艘油轮遇袭行为有染。上月，分别属于挪威及日本的两艘油轮在阿曼海峡遭受攻击。

尤其自美国去年起作为对德黑兰"极限施压"战略的一部分强化制裁以来，波斯湾霍尔木兹海峡成为美伊之间的高度紧张冲突地区。

全球近三分之一的石油运输经过霍尔木兹海峡。2018年9月，伊朗总统鲁哈尼威胁封锁宽仅21海里的该海峡。

 

凝炼/洪沙（德新社、美联社）

 

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