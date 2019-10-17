 特朗普:美中将提前签署贸易协议 | 经济纵横 | DW | 29.10.2019

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经济纵横

特朗普:美中将提前签署贸易协议

上周华盛顿和北京都表示已「接近敲定」部分贸易协议的乐观态度。美股和亚股本周开盘也持续受到激励收高。中美贸易战终于迎来停战曙光？

Trump verkündet Tod von IS-Anführer Al-Bagdadi (picture-alliance/dpa/A. Harnik)

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中美贸易官员周五举行了高级别电话会议。会后双方均表示，中美贸易协议中的第一阶段部分文本"接近敲定"。美国贸易代表办公室透露，讨论将在不久的将来继续进行。但这并非表明所有问题都得到了解决。 (26.10.2019)

波音公司近日发布的第三季度财务报告显示，这家拥有103年历史的老牌企业在第三季度的营业额和净利润再次大幅下降。波音公司CEO抱怨说，美中贸易战让波音公司无法从中国巨大的航空市场上分得一杯羹。 (24.10.2019)

中美双方将在接下来一个礼拜密切磋商，以期完成第一阶段协议的签署，美国总统对此表示乐观。而中国则是在传出进口美国大豆消息的同时，试图透过WTO对美国做出反制措施。此外北京官员也强硬表态称，中国不会拿核心利益作交易。 (22.10.2019)

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周一(10月28日)表示，他预计美中将提前签署第一阶段的贸易协议。但他并未透露具体时机。

消息一出，美股早盘全面上扬，标普500指数更创下历史新高，上涨0.71％至3,044.08点，收盘上涨0.56％至3,039.34点，突破7月26日创下的纪录高点3,025.86。

在欧洲，这个消息也提振了汽车制造商和矿商的信心，使欧洲股市周一来到2018年1月以来的最高。在主要的区域指数中，以出口为主的德国DAX指数上涨了0.4％。泛欧的STOXX 600指数上涨了0.3％。欧洲汽车制造商股跳升1.8％，创近六个月高点，而大宗商品相关股票则上涨1.5％。

经济数据显示，世界上两个最大经济体之间的贸易战已出现连锁效应，不止破坏中美经济，更引发人们对全球经济放缓的担忧。全球中央银行也纷纷以放松货币政策回应。美联储也预计在周二开始、为期两天的政策会议上宣布今年第三次降息。

美国贸易代表办公室(USTR)周一表示，正在研究是否延长对价值340亿美元的中国商品的关税豁免，这些商品的关税豁免将于今年12月28日到期。

美国贸易代表办公室曾经在2018年七月对价值350亿美元的中国商品课征25%的关税，之后在当年12月，应美国进口商的要求实施豁免。美国预计将在今年11月1至30日之间对外征求意见，再决定是否延长关税豁免。

根据美国联邦政府官报(Federal Register)，美国贸易代表办公室在决定是否延长关税豁免措施时，将评估美国进口商是否能从美国获得这些产品，或是从第三国进口。

中方表乐观

中国商务部在26日发布新闻稿表示，国务院副总理在10月25日晚间与美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦通话。内容提到:「双方同意妥善解决各自核心关切，确认部分文本的技术性磋商基本完成。」

新闻稿也提到双方近期将再次通话。工作层也会在此期间持续抓紧磋商。参与通话的还包括中国商务部部长钟山、中国人民银行行长易纲、国家发改委副主任宁吉喆。

夏立民/罗法 (路透社等)

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