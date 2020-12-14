特朗普：网络攻击“可能是中国干的”

（德国之声中文网）美国本周发现政府及其他网络中被嵌入恶意软件，美国总统特朗普在推特上写道，幕后黑手"可能是中国"。

美国国务卿蓬佩奥此前则指责莫斯科发动了黑客攻击。蓬佩奥周五在知名主持人马克·莱文（Mark Levin）的脱口秀节目中表示，恶意软件显然是俄罗斯所为。但特朗普本周六在推特上称，"每当有事发生，矛头总是先指向俄罗斯"，因为媒体害怕谈论中国参与其中的可能性。特朗普并未写出怀疑中国的理由。

俄罗斯否认参与

蓬佩奥周五表示，世界各地的私人公司和政府都遭到第三方软件的锁定，系统中遭植入代码。"这是很大的工程，我认为现在我们可以很明确地说是俄罗斯人参与了这项活动。"他还表示，特朗普政府采取了"更明智的方式"一直对此保持沉默，以便让调查人员在上周日事情爆出后展开调查行动。

俄罗斯已经否认参与此事。克林姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）驳斥了相关指控。美国当选总统拜登则对黑客攻击表达了"深切担忧"。

18000帐号受害

本周一，德州企业SolarWinds透露，该公司的Orion网络管理平台被插入恶意软件，导致18000个帐号收到影响，并称发动攻击的是外国黑客。

微软总裁史密斯（Brad Smith）周五在博客中写道，约有80%受影响客户来自美国境内，其他受影响者则位于英国、比利时、加拿大、以色列、墨西哥、西班牙和阿联酋。

路透社引述英国安全机构表示，小部分的英国机构也遭到攻击，但"不含公共领域"。

美国战略暨国际研究中心（CSIS）副主席刘易斯（James Lewis）评论称，黑客袭击的"规模惊人"。他对法新社表示："我们也不知道谁是幕后主使。一般的做法是留下一些东西，方便未来再次潜伏进来。"

网络安全专家阿尔佩罗维奇（Dmitri Alperovitch）对美联社表示，后续工作将十分漫长，需要重新设计网络，"清理只是第一阶段"。"

美国政府机构近期遭遇黑客攻击

最早3月便已入侵

美国网络安全与基础设施安全局（CISA）表示，黑客入侵最早可能发生在今年3月，黑客在行动中"展现出耐性、行动安全和复杂的技术手段"。

CISA指出，黑客攻击并未入侵至美国的核武库，但侵入了与能源部门连接的"商业网络"，目前该网络已被切断。

据报道，遭到黑客入侵的美国政府机构包括国土安全局、财务部和国务院。路透社指出，在黑客攻击下，部分电子邮件遭到监控，但目前尚不清楚黑客的目标，以及渗透入网络后还采取了什么行动。

美国宣布将关停驻俄领馆

美俄关系近期陷入紧绷。美国国务院周六表示，总统特朗普计划在1月卸任前关停最后两间美国驻俄罗斯总领馆，即驻符拉迪沃斯托克及叶卡捷琳堡总领馆，届时将只剩下位于莫斯科的驻俄大使馆继续运作。

据报道，10名外交人员将被调派至驻俄大使馆，33名当地员工则被遣散。

美国国务院一名发言人对法新社表示，这项决定是为了"确保美国在俄罗斯联邦能安全执行外交任务"，将工作人员调派至莫斯科"能让我们在俄罗斯以最有效和安全的方式推动我国的外交政策利益"。

张筠青/王凡（路透社、法新社、美联社）

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