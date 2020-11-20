特朗普继续坚称：“我们赢了大选”

（德国之声中文网）尽管世界绝大部分地方已经将拜登看作是美国大选总统，但在特朗普看来，大选中胜出的仍然是他自己。

在佐治亚洲，特朗普在谈到民主党人时说，"他们欺诈并操纵了大选，不过我们最终还是会胜利"，他说，"我们会赢得这场选举"。

这是大选以来特朗普参加的第一场集会活动。他宣布将继续对大选结果采取法律行动，直至华盛顿的美国最高法院。这位美国总统也再次表示，11月3日的大选中出现了数十万张非法选票。不过，他始终没有针对该说法提供证据。

在美国多个州，特朗普都针对拜登胜利的结果发起诉讼，但迄今并未取得成功。佐治亚洲的重新计票结果，也再次证实了这位民主党人的胜利。这是1992年以来，第一次有民主党人在大选中拿下该州。

当然，特朗普不承认这一点。在佐治亚州的集会活动上，这位共和党人再次声称自己在该州获胜。特朗普此次来到该州，主要是为了帮助该州的两位共和党议员竞选，以保证共和党人能在参议院中继续占多数。他敦促大家，为佐治亚州两位共和党参议员珀杜（David Perdue）和洛夫勒（Kelly Loeffler）投票。

这是大选以来特朗普参加的第一场集会活动

佐治亚州1月5日将举行两个特别选举，共和党需要在佐治亚州增加参议院席位，才能保持参议院的多数地位。如果共和党在本次决选中失利，参议院两党将在100个席位中各占50席，陷入僵局。

如果出现这种情况，民主党的副总统当选人哈里斯（Kamala Harris/中文名"贺锦丽"）--她同时也是参议院主席，将投出投下打破平衡的一票，让民主党人在参议院获得多数。

王凡/文木（德新社，法新社）

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