特朗普给建议 以色列禁止美国议员入境

(德国之声中文网) 巴勒斯坦裔的歐瑪（Ilhan Omar）與特萊布（Rashida Tlaib）是美國國會首两位穆斯林女性議員。她们两人在民主党都属于进步派，曾经公开支持反以色列当局的「抵制、撤资、制裁运动」(BDS)。他们原定在下周拜访West Bank 合东耶路撒冷，没想到却遭到禁止入境，而特朗普扮演着重要角色。

以色列总理内坦尼亚胡(Netanyahu)在声明中说，以色列是一个自由又有活力的民主国家，而且虚心接受批评，但是「就像其他国家也会禁止让对他们国家有害的人入境一样，以色列的法律同样禁止那些呼吁和以行动抵制以色列政府的人入境。」

以色列周四的决定是史无前例的，料将引起美国国会的强烈反响。

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上个月，一名以色列驻美大使德尔默(Ron Dermer)说，以色列应当会看在美国国会以及以色列-美国关系的面子上，让两位参议员入境美国。

然而，这个礼拜，以色列第13频道本周报道，美国总统特朗普告诉顾问，以色列应该阻止欧玛和特莱布进入以色列。这个观点显然传递到了以色列官员心中。

特朗普又曾经发推文说: 「如果以色列允许参议员欧玛和特莱布入境的话，以色列将会显露出其弱势的立场。他们讨厌以色列和所有犹太人，而且不管说什么或做什么都没有办法改变他们的想法。」

不久之后，以色列政府便做出了拒绝让两位参议员入境的决定。

他们表示，以色列有法律依据拒绝他们入境。2017年，以色列通过了一项法律，禁止支持BDS运动的犹太裔社会运动份子入境，说该运动有反犹太意识，也会威胁到国家的存续。BDS运动之所以会触犯到以色列政府，是因为该运动认为耶路撒冷有一半不属于以色列，而是属于巴勒斯坦。该运动以非暴力的形式进行示威，也呼吁以色列政府拆除隔离墙，指责隔离墙的做法和在南非种族隔离主义没有两样。但是这个争议对以色列政府而言十分敏感。

而现在被拒绝入境的两名美国议员，特莱布是巴勒斯坦裔，而且有家人居住在约旦河畔。另一位欧玛则在有在行程中安排造访耶路撒冷以及巴勒斯坦领土。他们不仅公开支持BDS运动，也对美国总统特朗普發表过严厉的批评，而特朗普又和以色列总理内坦尼亚胡交情深厚。

罗法/夏立民 (美联社、德新社、法新社、路透社)

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