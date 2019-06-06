特朗普结束与墨西哥的关税冲突

（德国之声中文网）特朗普推文道，美墨两国达成书面协议，"原定下周一（6月10日）针对墨西哥实施的关税计划将无限期推迟"。他称，墨西哥方面同意采取措施，遏止经由墨西哥抵达美国南部边界的移民潮，"这样做是为了大大减少或者杜绝来自墨西哥、进入美国的非法移民"。
墨西哥外长埃布拉德也证实，"美国周一将不会加征关税"。数天来，他一直在华盛顿谈判。
墨西哥向美方靠拢
最近，墨西哥政府宣布采取一系列措施，打击非法移民现象，其中包括派遣6000名国民卫队至危地马拉边界。埃布拉德外长还指出，此外， 墨西哥当局还将更坚决打击偷渡集团、减少签发人道签证；美方则能在全部边界线上遣返移民，规定其在墨西哥境内等待庇护审批结果。迄今，这只在某些城市才可能。
埃布拉德外长称，美国将支持墨西哥的中美洲持续开发计划。根据该计划，未来将增加对教育、基本设施和经济发展的投资，以消除北向移民现象。
很多地方安全措施严密，但并非万无一失：美墨边界
在过去数月里，经由墨西哥非法进入美国南部的移民数量明显增加。他们成群结队，大多来自萨尔瓦多、危地马拉和洪都拉斯，以躲避家乡的暴力和贫困，并试图在美国申请庇护。
特朗普威胁加征关税，意在迫使墨西哥采取更严厉措施对付非法移民现象。这一招现在看来奏效了。若被征税，墨西哥经济将受到严重影响：该国80%的出口商品输往美国。
凝炼/王凡（德新社、路透社）
-
被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？
回来了，心很痛
墨西哥城机场：飞机停靠在一个事先规定的登记口。非法难民从美国遣返中心送回到这里。他们登机时戴着手铐，飞机降落前20分钟才被解除手铐。
-
被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？
开始新生活，孤独一人
18岁那年，George Nino找工作时才第一次知道，他在美国的身份是非法的。他没有社保号码，父母来美国时，他还在襁褓之中。但他还是在美国生活了34年，5个月前被遣返。他有4个孩子，都生活在加利福尼亚前妻那里。
-
被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？
我的国家，完全陌生
Maria Herrera今年4月10日被遣返。27岁的她本来在等待“梦想者”签证的延长。这是一种专门发给移民儿童的签证。那期间她出了一次车祸，被警方扣留，在拘留所关了2个月后遭遣返。当年离开墨西哥时她才3岁，现在，她来到了一个完全陌生的国度。
-
被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？
忧郁症，恐慌症
在帮助人们重新生活的墨西哥非政府组织 "New Comienzos"那里，George同Herrera相遇。不久后，他们相爱成了一对。他们俩对墨西哥一无所知。关押期间，Herrera得了忧郁症，时常陷入恐慌。现在俩人试着在墨西哥重新开始。
-
被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？
同女友吵架，后果很严重
2003年，同前女友大吵了一架之后，Diego Miguel Maria被捕。获释后，2016年在一次车辆检查中，警方发现他有过不良纪录，于是被遣返。
-
被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？
特朗普须下台，高墙要拆除
Diego Miguel Maria和其他5名被遣返的难友从墨西哥政府得到了一份资助办起一家小公司，专门在T恤和棉布包上印制图案和口号。他们给公司取名为“遣散人员”，它也是产品的品牌。“特朗普必须下台，高墙要拆除”便是他们印制的口号。
-
被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？
到机场接待与自己同样命运的人
这样的小公司不会让Diego Miguel Maria发家致富，但他却有了大把的时间。他用这些时间在飞机场做义工，接待新近被遣返的人。能帮助与自己同样命运的人，可以让他得到些许安慰。他说，他最想念的是还在美国的儿子，遣返前他同儿子生活在一起，而现在，孩子的母亲不允许父子相见。
-
被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？
生儿育女，不再担心失去他们
Daniel Sandovan今年2月被遣返，不过他倒是显得很从容。他说，“在美国我没有未来，因为我没有证件，没有身份。即便我受教育，谁会雇用我呢？在墨西哥我可以重新开始，建立家庭、生儿育女，而不必担心失去他们。”
-
被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？
患难与共，起步最难
经教会帮忙，人生地不熟的Sandovan下飞机后被一名75岁的老太太接回家，“我在那里住了两周，帮她粉刷了房子。”然后他找到了“遣散人员”公司，他听说，这是一家帮助遣返难民度过难关的组织。Sandovan现在住在“遣返人员”公司的楼上，同屋还有其他两人。
-
被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？
这里才是家
被遣送前，难民不知道等待自己的将是怎样的命运，担心失去所有家产。但是，回到墨西哥也有它积极的一面。Maria Herrera在美国曾患有忧郁症，她说，在美国的生活笼罩在恐惧和悲伤的阴影下，因为没有合法身份。“现在，这层压力没有了，我感到自由，觉得这里才是家。”
作者: Sanne Derks