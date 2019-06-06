特朗普结束与墨西哥的关税冲突

（德国之声中文网）特朗普推文道，美墨两国达成书面协议，"原定下周一（6月10日）针对墨西哥实施的关税计划将无限期推迟"。他称，墨西哥方面同意采取措施，遏止经由墨西哥抵达美国南部边界的移民潮，"这样做是为了大大减少或者杜绝来自墨西哥、进入美国的非法移民"。

墨西哥外长埃布拉德也证实，"美国周一将不会加征关税"。数天来，他一直在华盛顿谈判。

墨西哥向美方靠拢

最近，墨西哥政府宣布采取一系列措施，打击非法移民现象，其中包括派遣6000名国民卫队至危地马拉边界。埃布拉德外长还指出，此外， 墨西哥当局还将更坚决打击偷渡集团、减少签发人道签证；美方则能在全部边界线上遣返移民，规定其在墨西哥境内等待庇护审批结果。迄今，这只在某些城市才可能。

埃布拉德外长称，美国将支持墨西哥的中美洲持续开发计划。根据该计划，未来将增加对教育、基本设施和经济发展的投资，以消除北向移民现象。

在过去数月里，经由墨西哥非法进入美国南部的移民数量明显增加。他们成群结队，大多来自萨尔瓦多、危地马拉和洪都拉斯，以躲避家乡的暴力和贫困，并试图在美国申请庇护。

特朗普威胁加征关税，意在迫使墨西哥采取更严厉措施对付非法移民现象。这一招现在看来奏效了。若被征税，墨西哥经济将受到严重影响：该国80%的出口商品输往美国。

凝炼/王凡（德新社、路透社）