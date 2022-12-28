 特朗普纳税记录：6年间几乎未缴所得税 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.12.2022

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特朗普纳税记录：6年间几乎未缴所得税

经过多年的法律争论，美国国会公开了前总统特朗普的纳税记录。多年来，特朗普一直试图阻止让他的纳税记录公诸于世，不过就算如今已经公开大部分纪录，仍有部分材料未向公众展示。

特朗普无论是作为总统候选人或是入主白宫后都没有公开其纳税申报资料

特朗普无论是作为总统候选人或是入主白宫后都没有公开其纳税申报资料

（德国之声中文网）美国众议院筹款委员会已将前总统特朗普从2015年至2020年的税务文件公布于网络上，这段时间涵盖了特朗普担任总统期间和当选前的竞选时期。

正如筹款委员会此前宣布的那样，特朗普的税务文件显示，尽管他总是吹嘘自己的财富，但他这六年来几乎没有缴纳联邦所得税。特朗普多年来一直使用法律手段抵制向筹款委员会提交其纳税申报单。终于，美国最高法院几周前驳回了特朗普提出的阻止筹款委员会获取他纳税表的申请，特朗普的税务文件随后于12月初移交给该委员会。

筹款委员会事先已经提交了两份报告，其中包含了文件中的大量信息。以民主党人为主的委员会成员也于12月20日投票决定，向公众展示特朗普的原始税务文件内容。然而，由于敏感材料受到保密，文件中的一些段落已在公布前被涂黑。

批评者猜测特朗普有难言之隐

目前已经公布了近6000页相关文件，其中包括2700多页特朗普和其妻子梅拉尼娅的税务文件以及3000多页和特朗普公司有关的文件。

与历任美国总统的做法相反，特朗普无论是作为总统候选人或是入主白宫后都没有公开其纳税申报资料。因此，批评者猜测他或许有什么东西要隐藏。民主党人希望能藉由审查这些文件，找出是否藏有利益冲突的迹象，以及特朗普是否使用了不正当的方法以节省税收。

（法新社、德新社）

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