特朗普算盘打得精 收割TikTok一举多得

TikTok命运未卜。特朗普同意微软与TikTok继续谈收购交易，但限期仅到９月１５日。如果不能与微软或其它公司谈成收购，那么TikTok的美国业务将被禁。德国专家认为，这一纠纷是美中战略冲突的一部分，也凸显了美国现行的经济政策。
（德国之声中文网）要卖应卖给美国公司，而且美国政府应该从交易中抽成；如果微软或其它公司未达成收购交易，那么9月15日将在美国禁TikTok--这就是美国总统特朗普对TikTok的最新态度。上周五，特朗普曾威胁将禁止TikTok在美国的业务，甚至会马上动用紧急经济权力或签署行政命令来强制执行该行动。美国国务卿蓬佩奥给出理由称，"像TikTok、Wechat这些在美国营运的公司，都有可能直接把数据上缴给中国共产党。"不过，在微软向特朗普直接表态想取得TikTok在美国以及全球其它一些地区的经营权后，特朗普同意微软继续与TikTok母公司字节跳动就收购进行谈判，但期限只能到9月15日。
战略考量与保护本国企业
在德国科隆经济研究所经济学者克里斯蒂安·鲁舍博士（Dr. Christian Rusch)看来，这场围绕Tiktok美国业务的争端是美中战略冲突的一部分，是华为等纠纷的继续。他表示，"如果微软成功收购TikTok在美国，甚至欧洲地区业务，意味着微软将通过自己的服务器或者欧洲的服务器来处理数据，这样一来将能够较容易地反驳对TikTok可能将数据传给中国的质疑。不过，据我所知，TikTok处理美国业务的服务器并不在中国，所以其实不通过收购，也可以用其它方式确保这些数据不会流往中国。"
鲁舍博士认为，除战略考量外，美国政府此举当然还有经济政策的因素："TikTok不仅是社交媒体，也是短视频平台，而且吸引了10亿用户，可以对Facebook，Youtube构成竞争。所以这也可能是美国人的一个封锁政策，用来保护Facebook,Youtube等本国企业。"
微软可借机"变酷"
对微软而言，如果收购谈判成功，意味着这家老牌科技巨头打入了此前错失的吸引年轻人的新领域。鲁舍博士指出："微软过去一段时间来在不断扩张，买下了职场社交平台Linkedln，视频聊天工具Skype，游戏网站Minecraft等等。如果收购TikTok，就可以将它和Sykpe和Zoom等一起相结合，打造出具有很大潜力的网络。微软已经有很多块积木了，TikTok是很适合加进去的又一块。"
德国明镜在线文章评论说，微软现在是在白宫的"祝福"下跟中国企业字节跳动谈收购。微软迄今无法真正打入年轻人的社交媒体市场，收购TikTok对该公司来说意味着接手其日益增长的广告业务，打入年轻人的圈子。
此外，由于TikTok面临不出售就会被禁的压力，对微软而言，无疑是出手的好时机。鲁舍博士认为："压力越大，售价可能就越低。不过，最后的价格还会是一个大数目。看看微软买Linkeldn花了多少钱，Facebook买Whatsapp花了多少钱，就会知道最后的数目不会低。"
提成的算盘打得太精？
特朗普表示他并不在乎是微软还是别的企业收购TikTok，但买家必须是一家大的、安全的，"非常非常美国"的企业。他还明确提出政府要从交易中分得一勺羹，因为"是我们让这笔交易发生的"，所以成交价"非常可观的一部份"应该要进入美国国库。
不过，特朗普的算盘也许打得太精了。中国外交部发言人汪文斌本周二指责美国是"在拿不出任何证据的情况下，泛化国家安全概念，滥用国家力量，无理打压特定的非美国企业"，"是赤裸裸的霸凌行径"。
《华尔街日报》援引里奇蒙大学（University of Richmond)法学教授卡尔·托比亚斯(Carl Tobias)说，总统建议美国参与一项交易完全是非常规的，尤其是在他本人提出的一项交易中，"这个想法可能也是非法和不道德的"。彭博社写道："美国政府在自己没有入股的公司交易中提成，这在最近的历史上是前所未有的。"
抖音海外版TikTok面临在美国被禁或被出售的风险，与此同时，《商报》注意到，其母公司字节跳动在中国的日子也不好过。中国网民指责其向美国政府让步。《法兰克福汇报》文章由TikTok风波谈到美中技术纠纷的升级以及美国政府在网络及高科技领域和中国"脱钩"的愿望。