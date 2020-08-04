特朗普算盘打得精 收割TikTok一举多得

（德国之声中文网）要卖应卖给美国公司，而且美国政府应该从交易中抽成；如果微软或其它公司未达成收购交易，那么9月15日将在美国禁TikTok--这就是美国总统特朗普对TikTok的最新态度。上周五，特朗普曾威胁将禁止TikTok在美国的业务，甚至会马上动用紧急经济权力或签署行政命令来强制执行该行动。美国国务卿蓬佩奥给出理由称，"像TikTok、Wechat这些在美国营运的公司，都有可能直接把数据上缴给中国共产党。"不过，在微软向特朗普直接表态想取得TikTok在美国以及全球其它一些地区的经营权后，特朗普同意微软继续与TikTok母公司字节跳动就收购进行谈判，但期限只能到9月15日。

战略考量与保护本国企业

在德国科隆经济研究所经济学者克里斯蒂安·鲁舍博士（Dr. Christian Rusch)看来，这场围绕Tiktok美国业务的争端是美中战略冲突的一部分，是华为等纠纷的继续。他表示，"如果微软成功收购TikTok在美国，甚至欧洲地区业务，意味着微软将通过自己的服务器或者欧洲的服务器来处理数据，这样一来将能够较容易地反驳对TikTok可能将数据传给中国的质疑。不过，据我所知，TikTok处理美国业务的服务器并不在中国，所以其实不通过收购，也可以用其它方式确保这些数据不会流往中国。"

鲁舍博士认为，除战略考量外，美国政府此举当然还有经济政策的因素："TikTok不仅是社交媒体，也是短视频平台，而且吸引了10亿用户，可以对Facebook，Youtube构成竞争。所以这也可能是美国人的一个封锁政策，用来保护Facebook,Youtube等本国企业。"

微软可借机"变酷"

对微软而言，如果收购谈判成功，意味着这家老牌科技巨头打入了此前错失的吸引年轻人的新领域。鲁舍博士指出："微软过去一段时间来在不断扩张，买下了职场社交平台Linkedln，视频聊天工具Skype，游戏网站Minecraft等等。如果收购TikTok，就可以将它和Sykpe和Zoom等一起相结合，打造出具有很大潜力的网络。微软已经有很多块积木了，TikTok是很适合加进去的又一块。"

德国明镜在线文章评论说，微软现在是在白宫的"祝福"下跟中国企业字节跳动谈收购。微软迄今无法真正打入年轻人的社交媒体市场，收购TikTok对该公司来说意味着接手其日益增长的广告业务，打入年轻人的圈子。

此外，由于TikTok面临不出售就会被禁的压力，对微软而言，无疑是出手的好时机。鲁舍博士认为："压力越大，售价可能就越低。不过，最后的价格还会是一个大数目。看看微软买Linkeldn花了多少钱，Facebook买Whatsapp花了多少钱，就会知道最后的数目不会低。"



提成的算盘打得太精？

特朗普表示他并不在乎是微软还是别的企业收购TikTok，但买家必须是一家大的、安全的，"非常非常美国"的企业。他还明确提出政府要从交易中分得一勺羹，因为"是我们让这笔交易发生的"，所以成交价"非常可观的一部份"应该要进入美国国库。

不过，特朗普的算盘也许打得太精了。中国外交部发言人汪文斌本周二指责美国是"在拿不出任何证据的情况下，泛化国家安全概念，滥用国家力量，无理打压特定的非美国企业"，"是赤裸裸的霸凌行径"。

《华尔街日报》援引里奇蒙大学（University of Richmond)法学教授卡尔·托比亚斯(Carl Tobias)说，总统建议美国参与一项交易完全是非常规的，尤其是在他本人提出的一项交易中，"这个想法可能也是非法和不道德的"。彭博社写道："美国政府在自己没有入股的公司交易中提成，这在最近的历史上是前所未有的。"