特朗普签署《香港人权与民主法案》港府强烈反对

（德国之声中文网）美国总统特朗普周三(11月27日)正式签署了《香港人权与民主法案》，由此，该法生效。

白宫以书面方式公布了特朗普的签署声明。该声明写道，"我签署这些法案是出于对习近平主席、中国和香港人民的尊重。出台这些法律旨在希望中国和香港的领导人和其代表，能够友好地解决彼此之间的分歧，从而为所有人带来长期的和平与繁荣。"

香港特区政府周四（11月28日）上午9时发表声明强烈反对《香港民主与人权法》生效，称对“美方无视港方多次就两项法案提出的切实关注表示极度遗憾”。“两项法案明显干预香港的内部事务，既无必要，亦毫无理据，更会损害香港和美国之间的关系和利益。”

声明写道，两项法律“根本与香港的人权和民主无关。”它们“更会向示威者发出错误信息，无助缓和香港局势。”声明还指出，“美国在香港拥有庞大经济利益，包括在过去十年从香港赚取在美国的全球贸易伙伴中最高的双边贸易顺差，单是去年已超过330亿美元。美国单方面改变对香港的经贸政策，将会对双方的关系及美国的利益产生负面影响。”

目前特朗普总统正致力于同中国就贸易争端达成第一阶段协议，以为寻求竞选连任铺平道路。美国参众两院通过有关香港的两项法案之后，特朗普总统没有立即表态是否签署。不过，即便特朗普总统没有签署香港协议，只要他不行驶否决权，法案仍然会在送交总统审批的10天之后自动生效。

上周， 美国国会参议院全体通过、众议院以一票之差通过《香港人权与民主法案》。该法案由总统签署生效后，美国国务院需要每年对香港局势进行评估并向国会提交报告，确认香港仍享有足够的自治地位，只有满足这一条件，香港才能继续从美国那里获得特殊贸易待遇。而这一待遇对于香港作为世界金融中心的地位具有重要意义。此外，该法还对侵犯人权制定了制裁的条款。

特朗普总统还签署了美国国会此前通过的另一个有关香港的法案，即《香港保护法》禁止美国向香港当局出口催泪弹、胡椒喷雾和橡皮子弹等人群控制产品。

李鱼/夏立民(路透社等)