 特朗普签署通信网络法 华为：受害者是美国消费者 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.03.2020

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时政风云

特朗普签署通信网络法 华为：受害者是美国消费者

美国周四正式通过一项法案，将禁止电信业者用联邦资金来购买华为与中兴的电信设备，这也成为美国最新一波打压华为的手段。 然而，华为警告，美国此举会严重伤害偏远地区的消费者，而非华为。

China Peking Huawei Geschäft (picture-alliance/AP Photo/N. H. Guan)

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周四签署一项法案，正式禁止美国电信业者使用联邦资金购买对美国国家安全构成威胁的通信产品与设备，这些公司包含华为与中兴。 这项法案也包含提供十亿美元资金协助美国的小型通讯业者更换华为与中兴的设备。

这项《安全可信通信网络法》（Secure and Trusted Communications Networks Act）去年在美国众议院通过，参议院今年2月也通过了该法。

美国政府将中国通讯设备公司视为国安威胁，并在过去一年多来试图说服其他盟国在建设5G网络的过程中，不要使用华为的设备。 华为与中兴都否认他们透过通讯设备进行间谍行动。

该法案具体内容包含禁止联邦通讯委员会补贴美国电信业者向不可信供货商购买的电信设备或服务，创立一项计划补贴用户不到200万的电信供货商，协助电信业者更换中兴或华为的设备，以及为小型电信供货商建立讯息共享制度。

此前，美国联邦通讯委员会 (FCC) 也已投票禁止美国电信用者运用政府的补贴来购买华为与中兴的设备，而该法案主要影响到小型与偏远地区的电信业者，因为大部分的大型美国电信业者并不使用华为或中兴的设备。

白宫发布声明表示，运用不可信电信供货商的设备来建造通讯网络会让受到外国势力影响的人，可以藉此透过网络威胁国家安全。 白宫在声明中写道：「美国政府不会冒险让受到专制政府控制的公司影响美国重要的通讯网络。 」

ZTE (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Dycj)

美国政府将中国通讯设备公司视为国安威胁，并在过去一年多来试图说服其他盟国在建设5G网络的过程中，不要使用华为的设备。 华为与中兴都否认他们透过通讯设备进行间谍行动。

华为驻美发言人莫里西 (Donald Morrissey) 表示，这个法案显示美国政府试图以不切实际的作法去「修正」一个未遭破坏的系统，而这么做只会伤害当地的消费者。 莫里西说：「这项法案目前仍面临资金不足的窘境，各界也预期这项法案需要更长的时间来推行，这么做也只会增加华为顾客必须承担的风险。 大部分华为服务的客人都位于美国电信设备最不足的区域。 」

杨威廉/张慈 (美联社、法新社)

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