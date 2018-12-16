特朗普签署生效《西藏旅行对等法》

（德国之声中文网）《西藏旅行对等法》（Reciprocal Access to Tibet Act）法案生效後，中國外交部在12月20日表示堅決反對，稱西藏是中國內部事務，不容外國干預。

该法案规定，美国国务卿要在90天內進行評估，並每年向国会汇报美国人是否能够自由进入西藏，以及中国官员阻挠美国人进入西藏的情况。一旦發现有中国官员阻挠美国人入藏，那么相关的中国官员将被禁止入境美国。法案上星期在参议院获得跨党派支持，今年九月也在众议院通过。

法案發起人之一的国会议员麦克高文（James McGovern）早前表示："该法案将会给那些有系统践踏藏人基本权利的中国官员带来严重后果。如果这些官员希望来美国，那么他们就需要对等保障美国人进入西藏的权利。"

另一位草案發起人国会议员哈特格林（Randy Hultgren）表示："中国政府试图不让国际社会看到西藏宗教、文化及语言遭到破坏的事实，但与此同时，中国官员及公民却可以畅通无阻的前来美国。该法案有利于为那些阻止别人进入西藏的中国官员营造对等条件，这是让藏人自由交换信息的一个重要步骤。"

来自佛罗里达州的参议员卢比奥（Marco Rubio）在参议院發表的演说中称："那些阻止美国外交官、记者和藏裔美国公民进入西藏的中国官员，却可以自由进出美国，我们无法接受这种双重标准。我期望特朗普总统能够尽快签署该法案，这将有助于对等原则在中美关系中得到某种程度的矫正。"

中国官媒﹕影响不大

而早在该法案递交参议院表决之前，中国官方的《环球时报》就發表评论称，"美国当然没有权力通过国内法来对其他国家指手画脚，其他国家并没有任何义务'遵守'美国的国内法。""从根本上说，'西藏旅行对等法'无论通过与否，对中国都构不成什么大的影响。无论是对于'台湾旅行法'，还是'西藏旅行对等法'，我们的工具箱里并不缺少见招拆招的工具。"

总部设在华盛顿的"国际声援西藏运动"（International Campaign for Tibet）上周二在其官网發表声明，对美国众参两院通过《西藏旅行对等法》表示欢迎。声明中称："该法案体现了外交关系的对等原则，即双边公民应享有同等的权利。"声明指出：迄今为止，美国公民前往西藏受到严格限制。"而与此同时，中国公民、国家宣传机器的记者以及中国共产党的官员却可以在美国畅通无阻，并就西藏问题对美国政府开展游说工作。"

达扬/李芊(综合报导)