特朗普签署国防授权法 北京强烈谴责

（德国之声中文网）中国周二对美国国防授权法案中一些涉及中国的措施提出强烈谴责。中方表示，中国将全面评估美国强化对外国投资进行国戛安全审核的做法。

中国提出上述谴责之际，正值中美两个世界最大经济体之间的贸易争端不断加剧，彼此频频向对方产品施加惩罚性关税。

周一，美国总统特朗普签署了价值7160亿美元的"2019财年国防授权法案"（NDAA）。根据该法，美国海外投资委员会(CFIUS)将得到强化。该委员会的作用是审核外国的投资建议，确定有关投资计划是否危害美国的国家安全。一般认为，这项措施是以中国为目标的。

中国商务部新闻发言人表示："中方已经注意到美国'外国投资风险评估现代化法案'已作为'2019财年国防授权法案'的一部分由美国特朗普总统签署成法。中方将对法案内容进行全面评估，并将密切跟踪法案实施过程中对中国企业产生的影响。"这位发言人还表示，"美方应客观、公正对待中国投资者，避免国家安全审查成为中美企业开展投资合作的障碍。""中美企业在深化投资合作方面有强烈的意愿，巨大的潜力。两国政府应顺应企业呼声，提供良好的环境和稳定的预期。"

特朗普总统周一签署的《国防授权法案》还称，"同中国长期的战略竞争"将是美国的首要任务。美国将加强台湾的自卫能力。北京视台湾为有待统一的固有领土。

中国外交部对美国通过《国防授权法案》表示强烈不满。中国外交部发言人陆慷指出，中方已多次就此表明立场并向美方提出严正交涉，对美方不顾中方坚决反对执意通过并签署含有涉华消极内容的"2019财年国防授权法案"表示强烈不满。

中国方面敦促美国"摒弃冷战思维和零和博弈理念，正确客观看待中国和中美关系，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，不得实施有关涉华消极条款，以免给中美关系和两国重要领域合作造成损害。"

台湾感谢美国的"一致支持"

台湾方面对美国的坚定支持表示感谢。台湾外交部表示，"台湾将继续积极配合美国政府，稳健深化台美互惠互利的安全伙伴关系。"台湾外交部称，美国《2019年度国防授权法案》的"包括多项支持强化台美自我防御战备能力、以及提升台美国防安全合作交流的文字，充分展现特朗普总统及美国国会两院两党共同对台湾展现坚定的支持。"

美国白宫13日晚在一份声明中称，《2019年度国防授权法案》第1257条有关台湾在内的四个附带条款，目的是在主导美国对外的军事及外交事务，而特朗普政府处理这些条款，将符合总统作为三军统帅、享有宪法赋予的专属职权。

美国同台湾之间并没有正式外交关系，却是台湾最强大的盟友和重要的军火来源。

本月内，台湾总统蔡英文将两次过境美国，她访问巴拉圭和伯利兹的往返旅程中，先后会在洛杉矶和休斯敦作短暂逗留。对于美国允许蔡英文过境，中国已表达强烈不满。