 特朗普签署国防授权法案 处处影射中国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.12.2019

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时政风云

特朗普签署国防授权法案 处处影射中国

继参众两院高票通过2020年度国防授权法案之后，本周五晚间，美国总统特朗普正式签署了这部牵涉7380亿美元财政支出的文件。该法案包含了台湾、华为等不少会触怒中国的内容，但是特朗普在签字时，对中国只字不提。

USA Präsident Donald Trump (Getty Images/AFP/B. Smialowski)

DW.COM

华为宣布起诉美国联邦通信委员会，因为该委员会以安全风险为由，禁止使用国有资金在美国偏远地带安装华为的电信设备。华为认为此举违宪。 (05.12.2019)

华为创始人任正非对加拿大媒体表示，鉴于美国对华为所实施的制裁，华为将把美国研发中心迁往加拿大，也计划在欧洲建立工厂生产部分5G设备，以缓解外界对华为安全隐患的担忧。而路透社独家报道称，白宫或考虑将华为从美国银行系统剔除。 (03.12.2019)

美国新上任的国家安全顾问奥布莱恩认为华为同中共没有区别，是一家腐败的国企。此前他也威胁加拿大，称如果让华为参与5G建设，将结束同该国的情报共享。 (27.11.2019)

台湾大选进入倒数20天的关键期。长期关注台湾议题的前美国副总统切尼的副国安顾问叶望辉近日率团访台，并在一场对谈中表示，中国2019年来在香港与新疆等地打压人民的情况，令各界担忧北京会如何响应即将出炉的台湾大选结果。 (19.12.2019)

美国在台协会台北办事处长郦英杰表示，美国政府正与台湾一起合作，反击中国政府干预即将到来的台湾大选。 (22.11.2019)

(德国之声中文网) 特朗普周五晚间(12月20日)在马里兰州的空军基地飞机库内出席了签字仪式，现场还有几百名军人以及家属。这部法案规定了，如果美国商务部想要将华为移出"实体清单"、取消制裁，究竟需要达成哪些条件。比如，商务部"必须启用相关规定来有效限制可能对美国通信系统构成潜在威胁的进出口行为"，并且确保消除"华为对美国国家安全构成威胁的其他可能性"。法案还要求商务部必须在60天内向国会提交一份报告，列出所有美国企业获准向华为供货的特别许可。

曾经担任众议院金融监管委员会首席顾问的海恩斯(Terry Haines)在接受香港《南华早报》采访时指出，国会两党在华为构成潜在国家安全问题上已经形成了共识。

华为方面则对该法案为撤除制裁设立各种障碍表示失望。华为美国政府关系部主任莫里西(Donald Morrissey)表示，试图用贸易制裁来解决贸易纠纷，这种做法对谁都没好处，"贸易问题政治化将损害美国供货商在全球市场上的可靠性，这将会对美国就业岗位产生严重影响。"

除了被"点名"的华为，大疆、比亚迪、中车等中资企业也被"不点名"提及。比如，除了少数例外，五角大楼将不被允许购买大疆无人机产品，而比亚迪的电动车、中车集团的轨道交通列车也将在两年宽限期后不再能被美国地方交通当局采购，而且该宽限期不适用于首都华盛顿的采购案。法案还要求就这些车辆是否会被用于窃听活动提交报告。

Eisenbahn - Bangladesch (picture-alliance/dpa/J. Glöckner)

中国制造的列车，也被认为是潜在的国家安全威胁 (孟加拉国内运行的中国产列车)

台湾、北极、太平洋：中国威胁无处不在？

2020年度国防授权法案也重点提及了台湾所面临的威胁。法案要求美国国家情报总监在1月11日台湾大选之后45天内就中国试图影响台湾大选的行为出具一份报告，还要求国防部长、国务卿就美方政策改变提出建议，从而确保美国能够继续在《台湾关系法》框架下履行对台湾的义务。

而在北极地区，该法案要求政府方面必须就中国的每一笔投资、每一次军事行动提交报告，评估中方活动"在多大程度上影响或威胁了美国和盟友在北极地区的利益"。

"外国军队"在太平洋岛国的战略利益也成为了法案的关注重点之一。不过这一段落并没有对中国进行直接点名。法案还要求关注与中国、俄罗斯进行科技合作时的军事风险，因为一些军事科技有可能会在此过程中被转移给对手。

根据法案，美国2020财年国防支出达到7380亿美元，比上一财年增长约2.8%。其中715亿美元用于海外军事行动，其余大部分被用于国防项目基本支出。法案确认成立太空军作为美国第六大军种，并要求五角大楼进行改革以提升效率、加大与科技创新领域的互动与合作等。

文山/王凡/(法新社、南华早报等)

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