特朗普签署国防授权法案 处处影射中国

(德国之声中文网) 特朗普周五晚间(12月20日)在马里兰州的空军基地飞机库内出席了签字仪式，现场还有几百名军人以及家属。这部法案规定了，如果美国商务部想要将华为移出"实体清单"、取消制裁，究竟需要达成哪些条件。比如，商务部"必须启用相关规定来有效限制可能对美国通信系统构成潜在威胁的进出口行为"，并且确保消除"华为对美国国家安全构成威胁的其他可能性"。法案还要求商务部必须在60天内向国会提交一份报告，列出所有美国企业获准向华为供货的特别许可。

曾经担任众议院金融监管委员会首席顾问的海恩斯(Terry Haines)在接受香港《南华早报》采访时指出，国会两党在华为构成潜在国家安全问题上已经形成了共识。

华为方面则对该法案为撤除制裁设立各种障碍表示失望。华为美国政府关系部主任莫里西(Donald Morrissey)表示，试图用贸易制裁来解决贸易纠纷，这种做法对谁都没好处，"贸易问题政治化将损害美国供货商在全球市场上的可靠性，这将会对美国就业岗位产生严重影响。"

除了被"点名"的华为，大疆、比亚迪、中车等中资企业也被"不点名"提及。比如，除了少数例外，五角大楼将不被允许购买大疆无人机产品，而比亚迪的电动车、中车集团的轨道交通列车也将在两年宽限期后不再能被美国地方交通当局采购，而且该宽限期不适用于首都华盛顿的采购案。法案还要求就这些车辆是否会被用于窃听活动提交报告。

台湾、北极、太平洋：中国威胁无处不在？

2020年度国防授权法案也重点提及了台湾所面临的威胁。法案要求美国国家情报总监在1月11日台湾大选之后45天内就中国试图影响台湾大选的行为出具一份报告，还要求国防部长、国务卿就美方政策改变提出建议，从而确保美国能够继续在《台湾关系法》框架下履行对台湾的义务。

而在北极地区，该法案要求政府方面必须就中国的每一笔投资、每一次军事行动提交报告，评估中方活动"在多大程度上影响或威胁了美国和盟友在北极地区的利益"。

"外国军队"在太平洋岛国的战略利益也成为了法案的关注重点之一。不过这一段落并没有对中国进行直接点名。法案还要求关注与中国、俄罗斯进行科技合作时的军事风险，因为一些军事科技有可能会在此过程中被转移给对手。

根据法案，美国2020财年国防支出达到7380亿美元，比上一财年增长约2.8%。其中715亿美元用于海外军事行动，其余大部分被用于国防项目基本支出。法案确认成立太空军作为美国第六大军种，并要求五角大楼进行改革以提升效率、加大与科技创新领域的互动与合作等。

文山/王凡/(法新社、南华早报等)