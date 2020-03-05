特朗普签署《台北法案》 参议员：美国与台湾同在

(德国之声中文网) 美国总统特朗普在当地时间周四 (3月26日) 正式签署了由参众两院通过的《台北法案》，这也是美国继去年通过《台北旅行法》后，另一项与台湾相关的重要法案。

这项全名为《台湾友邦国际保护及加强倡议法》(Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act) 的法案呼吁美国政府的行政部门， 对试图透过各种行为伤害台湾安全或繁荣的国家，考虑改变与他们的经济、安全与外交合作或互动。

此外，对于愿意提升与台湾关系的国家，《台北法案》鼓励美国政府提升与这些国家在安全、经济与外交上的互动。此法也呼吁美国透过自身影响力与其他的渠道，来协助台湾以非主权国家的形式成为国际组织的观察员或会员。《台北法案》也希望美国贸易代表署 (USTR) 可以找寻适当机会，强化与台湾的双边经贸关系。

《台北法案》是由共和党的参议员贾德纳（Cory Gardner）与共和党众议员匡希恒（John Curtis）于去年提出参众两院的版本。美国众议院3月4日以415票比0票的压倒性方式通过了《台北法案》，参议院则于隔周以一致同意的方式通过此法案。在特朗普签署后，《台北法案》正式成为法律。

共和党参议员贾德纳周四在特朗普签署法案后发布声明表示，美国应该运用所有工具来协助台湾在国际舞台上站稳脚步，并强调这项参众两院都全力支持的法案，向全球其他国家发出一个强烈讯号，也就是如果他们与中国合作来打压台湾时， 他们会遭受严重后果。

民主党参议员库恩斯 (Curtis Coons) 则说：「《台北法案》充分展现美国与坚持实行自由经济与民主的台湾同在。我期盼未来透过更多的方式来支持台湾在国际事务中扮演的正面角色。」

中国外交部在美国正式通过《台北法案》后表示，该法案严重违反一个中国原则，及中美三个联合公报的规定，该举动已严重严重违反国际法和国际关系基本准则，对此坚决反对。

台湾总统府也在特朗普签署法案后表示感谢。总统府发言人黄重谚说，美国是台湾最重要的国际合作伙伴，台湾将继续与美国及其他理念相近国家强化合作，并在共享自由民主与繁荣的价值基础上，强化伙伴关系，让台湾这世界良善力量，可以有更多贡献国际社会的空间。

除了已成为美国法律的《台北旅行法》与《台北法案》之外，目前还有另一个《台湾保证法》已通过美国众议院的院会，目前正在等候美国参议院的立法程序。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)