特朗普签维吾尔人权法案 北京:「立即修正错误」

(德国之声中文网) 美国总统特朗普於周三 (6月17日) 正式签署「维吾尔人权政策法案」，让美国行政部门可对迫害维吾尔人的中国官员进行制裁。

根据法案内容，美国总统在法案生效的180天内以及往後每年点出长期不人道对待或关押维吾尔人的中国官员，并对他们进行制裁。美国国务卿未来也必须向国会递交报告，详细记录新疆的人权侵犯状况。

美国能动用的制裁手段包含冻结被锁定人士的在美资产丶拒绝他们入境美国并拒发或取消他们的签证。该法案也要求美国总统谴责中国打压维吾尔人的行径，并呼吁中国关闭新疆境内所有再教育营。

中国外交部也於周四 (6月18日) 上午即时做出回应，表示《维吾尔人权政策法案》蓄意诋毁新疆的人权状况，恶毒攻击中国治疆政策，粗暴的干涉中国内政。

他们在声明中写道：「中国政府和人民对此表示强烈愤慨和坚决反对。涉疆问题根本不是人权丶民族丶宗教问题，而是反暴恐和反分裂问题。」

北京表示，他们奉劝美国立即纠正错误，并停止运用该法案损害中国利益与干预中国内政。中国外交部写道：「否则，中方必将坚决反制，由此产生的一切後果必须完全由美方承担。」

「维吾尔人权政策法案」的提案议员卢比奥 (Marco Rubio) 在特朗普签署法案後，也发布公开声明，表示这是全球首部生效与维吾尔人相关的法案，而这也是美国反制中国在新疆大举侵害人权的第一步。

他在声明中写道：「中国共产党持续关押超过百万的维吾尔人与其他少数民族穆斯林，针对中国共产党及中国官员所犯下的罪行，美国将会进行反制。」

海外维吾尔组织也称特朗普签署「维吾尔人权政策法案」为历史性的一刻。总部位於华府的维吾尔人权项目的执行主任卡纳特 (Omer Kanat) 表示：「全球各地的维吾尔人都在为此庆贺，这是我们长久以来在等待的结果。但美国也不能是全球唯一针对中国打压维吾尔人一事采取反制行动的国家。维吾尔人呼吁其他国家一同对中国展开的种族与宗教迫害做出回应。」

特朗普立场受质疑

美国总统特朗普於周三 (6月17日) 正式签署「维吾尔人权政策法案」，让美国行政部门可对迫害维吾尔人的中国官员进行制裁。

然而，在特朗普签署法案的同一天，《华尔街日报》发布了一篇关於美国前国安顾问博尔顿新书摘录的文章，内容包含特朗普於大阪G20国集团会议开幕晚宴上，对习近平説他应该继续建造「集中营」，因为他认为将维吾尔人送进再教育营是正确的做法。

这段内幕也让部分新疆专家公开质疑特朗普在中国迫害维吾尔人一事上的真实立场。美国乔治城大学的新疆历史专家米华健 (James Millward) 在推特上发文写道：「几年前，我曾说过特朗普对中国从未采取真正强硬的立场，并预测他会为了卖一些大豆给中国而出卖维吾尔人。我的预测是对的。」

专注研究中国维吾尔政策的英国诺丁汉大学专家图姆(Rian Thum) 也在推特上发文表示，特朗普一直以来在中国迫害维吾尔人与哈萨克人的议题上，都明显保持沈默。图姆认为，特朗普这样的做法也使国务院在意图针对中国迫害维吾尔人的议题推行政策时，遇到一定程度的阻碍。

图姆写道：「不管特朗普是否明显的支持中国的新疆再教育营政策，一旦他接受中国在新疆议题上的官方论述，习近平便会认为他更可以肆无忌惮的继续迫害上百万维吾尔人。」