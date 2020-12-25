特朗普签纾困案 政府逃过停摆危机

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周日(12月27日) 签署总规模2.3兆美元的疫情纾困配套法案，恢复了上百万美国人的失业救济，也解除了联邦政府可能在周二关闭的危机。

周日晚上，特朗普宣布此一决定: 「我要签署这项法案，借此恢复失业救济金，延长暂缓边境驱逐令，提供租金援助，注资给《薪酬保护贷款计划》(PPP)，让我们航空业的员工回到工作岗位，再为疫苗分配提供更多资金等。」

在此之前，共和党和民主党人花了好几个月协商法案，在白宫的支持下于上周达成共识。但让两党大感意外的是，随后特朗普又称对法案不满意，称该纾困法案是「耻辱」，要求删除对外援助等的支出条款，还要求将对家庭直接发放的纾困金从每人600美元直接提高到2000美元。虽然致力于提高个人救助金的民主党欣然支持，但共和党却表示反对。

特朗普周末在佛罗里达海湖庄园度过圣诞假期，至于他为何突然改变心意、决定签署法案，原因尚不清楚。

路透社报导，虽然白宫对于总统为何改变心意守口如瓶，但是消息人士指出，一些特朗普身边的亲近人士劝特朗普软化态度，因为他们找不到拒绝的理由。

法案关系数百万人生计

造福大众的失业救济金在上周六到期，因此如果特朗普没有签署法案，约1400万失业工人将在圣诞节后失去他们的疫情失业救助金。现在特朗普签署法案，救济计划便会重启。

此外，原定12月31日到期的暂停强制迁离令也因特朗普签署获得延长，让数百万人免于流离失所。

法案还包括支持明年九月以前的的政府开支的资金，规模达1.4兆美元。特朗普签署法案，免除部份政府将在周二(12月29日)陷入停摆的危机，保障了上百万名政府职员的收入。

法案也包含其他会期结束时的优先事项，例如为现金短缺的运输系统提供资金，提升食物劵福利。救济金计划还将为各州分发疫苗提供资金、为中小企业提供贷款计划、为航空业提供纾困金。此外，救济方案也包含支持中小企业发放薪资，也提供校园资金协助重启。

今年圣诞假期对美国人而言特别难熬: 全美共有将近33万人死于新冠病毒，每天仍有将近3000名死亡病例，是自疫情爆发以来最高水平。

特朗普的总统任期将在1月20日届满，之后由拜登接任美国总统。民主党人承诺，总统当选人拜登上任后将会提供更多的援助，共和党人则暗示对此持观望态度。

张慈/杨威廉 (路透社、美联社)

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