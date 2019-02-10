特朗普签政令欲建太空部队

（德国之声中文网）美国总统特朗普在椭圆办公室里，以其典型特有的仪式，签署了一份行政令。不过，筹建"美国太空部队"的计划将是漫长、且耗资巨大。它将是陆军、海军、海军陆战队、空军、海防警卫署之外，美军的第6支臂膀，具备独立的作战能力。

美国空军司令格特芬（David Goldfein）认为，太空部队还遥遥无期，有一系列"复杂的细节"有待决定，"它们关系到在组建这个新部门的同时，空军内部将怎样发展。"目前，太空事务由空军方面负责，而今后，"外空战士"将把它接管过去，就像海军陆战队同海军的关系。人们希望这样做可以削弱官僚主义。

"我们必须做好准备"

特朗普总统已多次表达过建立外空战斗部队的希望。在签署这个政令时，他说"我们必须做好准备"，太空作战部队是"国家安全问题"。美国总统希望在外空继续保持优先地位，在该领域，俄罗斯和中国构成同美国的竞争。的确，在当今的国防和现代化作战领域，外空已扮演了重要角色，而它的作用不仅体现在使用卫星技术上。

特朗普签署建立太空部队行政令

特朗普总统的太空部队行政令还有待国会的批准。国会议员中，很多人对该计划持怀疑态度。美国国防部也因该项目的费用和庞大的官僚机构发出警告。

里根的"星球大战"：昂贵且无用

美国国防部长沙纳汉（Patrick Shanahan）进入政府前曾在波音公司担任高管。2018年任国防部副部长期间，他为推动太空计划做出了很大贡献。该计划开始阶段的预算不到50亿美元。他的前任、美国前防长马蒂斯（Jim Mattis）对建立外空部队热情不高，这也是他同特朗普总统的众多分歧之一。

新的太空计划让人想起1983年里根总统推出的"星球大战"计划（SDI，即战略防御倡议）。该计划旨在建立保护伞，以抵御洲际导弹的袭击。"星球大战"在开始的5年里耗资290亿美元，而它的技术目标始终未能实现。

李鱼/叶宣（法新社、美联社、路透社）