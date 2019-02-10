 特朗普签政令欲建太空部队 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.02.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

特朗普签政令欲建太空部队

美国总统特朗普要效法他的前任榜样里根，推出自己的“星球大战”计划，实施太空军事目标。但这样一个项目耗资巨大，能否获国会批准，还是未知数。

Space Shuttle X-37B (picture-alliance/AP Photo/Vandenberg Air Force Base)

美国秘密太空无人飞机X-37B

（德国之声中文网）美国总统特朗普在椭圆办公室里，以其典型特有的仪式，签署了一份行政令。不过，筹建"美国太空部队"的计划将是漫长、且耗资巨大。它将是陆军、海军、海军陆战队、空军、海防警卫署之外，美军的第6支臂膀，具备独立的作战能力。

美国空军司令格特芬（David Goldfein）认为，太空部队还遥遥无期，有一系列"复杂的细节"有待决定，"它们关系到在组建这个新部门的同时，空军内部将怎样发展。"目前，太空事务由空军方面负责，而今后，"外空战士"将把它接管过去，就像海军陆战队同海军的关系。人们希望这样做可以削弱官僚主义。

"我们必须做好准备"

特朗普总统已多次表达过建立外空战斗部队的希望。在签署这个政令时，他说"我们必须做好准备"，太空作战部队是"国家安全问题"。美国总统希望在外空继续保持优先地位，在该领域，俄罗斯和中国构成同美国的竞争。的确，在当今的国防和现代化作战领域，外空已扮演了重要角色，而它的作用不仅体现在使用卫星技术上。

USA Trump unterschreibt die Richtline zur Gründung einer Weltraumtruppe (Reuters/J. Young)

特朗普签署建立太空部队行政令

特朗普总统的太空部队行政令还有待国会的批准。国会议员中，很多人对该计划持怀疑态度。美国国防部也因该项目的费用和庞大的官僚机构发出警告。

里根的"星球大战"：昂贵且无用

美国国防部长沙纳汉（Patrick Shanahan）进入政府前曾在波音公司担任高管。2018年任国防部副部长期间，他为推动太空计划做出了很大贡献。该计划开始阶段的预算不到50亿美元。他的前任、美国前防长马蒂斯（Jim Mattis）对建立外空部队热情不高，这也是他同特朗普总统的众多分歧之一。

新的太空计划让人想起1983年里根总统推出的"星球大战"计划（SDI，即战略防御倡议）。该计划旨在建立保护伞，以抵御洲际导弹的袭击。"星球大战"在开始的5年里耗资290亿美元，而它的技术目标始终未能实现。

李鱼/叶宣（法新社、美联社、路透社）

 

DW.COM

豪花百亿對抗俄中 美「太空部队」2020成军

军事竞赛上太空。美国宣布将在2020前成立太空部队，正反方意见交锋。面对不确定的国际情势，这是未雨绸缪还是多此一举？ (24.10.2018)  

星际争霸开战？特朗普欲投资太空导弹

美国政府致力于扩充军备，现在公布了新的导弹防御战略，计划为研发太空导弹防御系统再次进行投资，旨在与朝鲜、俄罗斯和中国的武器抗衡。 (18.01.2019)  

全球霸主地位受威胁 美处处提防中国

中美早就不止贸易战，而是在各个领域明和暗鬥。中国的人海战术加上竞争狼性，使美国倍感威胁，包括太空战略过招、人工智能领先地位到生育旅行防堵，名符其实的「从外太空争到内子宫」。 (12.02.2019)  

人类探索太空60年

1957年“斯普特尼克”号卫星的发射升空震惊了全世界。从此开始了超级大国间的一场声望和军事竞赛。直到今天还不断有更多的卫星发射升空。 (04.10.2017)  

相关内容

Südkorea US-KOR Marine bei Übung

美朝峰会紧张筹备 韩国增加美驻军费 10.02.2019

韩国在美国的要求下，同意提高驻韩美军费用的承担份额。特朗普曾威胁要从朝鲜半岛撤军，要挟首尔为美军更多“买单”。

Washington Kongressgebäude bei Nacht

特朗普推迟在国会亮相 24.01.2019

美国总统作《国情咨文》演说是年度媒体盛况，且总在国会举行。不过，今年，高度自信的国会领袖们则要扫扫特朗普的兴。

ISS | Amerikanische Flagge im Fenster der International Space Station

豪花百亿對抗俄中 美「太空部队」2020成军 24.10.2018

军事竞赛上太空。美国宣布将在2020前成立太空部队，正反方意见交锋。面对不确定的国际情势，这是未雨绸缪还是多此一举？

广告

媒体看中国

US-Präsident Donald Trump und Nordkorea-Präsident Kim Jong Un (picture-alliance/AP Photo/E. Vucci)

德语媒体：美朝峰会在即 中国扮演什么角色？

中国对越南的战争已经过去四十年，正在被世界舆论所淡忘。但北京另一个“同志加兄弟”般的盟友朝鲜，却是当今世界关注的主要焦点之一。德语媒体关注一场战争和一次峰会。 