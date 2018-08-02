 特朗普签国防授权法 投资77架F35战斗机 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.08.2018

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时政风云

特朗普签国防授权法 投资77架F35战斗机

外界评价这次授权法含有许多以俄罗斯与中国为假想敌的条款，但他大力强调这次大手笔的国防投资将如何影响美军实力。

USA Präsident Donald Trump in der Militärbasis Fort Drum (picture-alliance/dpa/C. Kaster)

(德国之声中文网) 特朗普在纽约州德拉姆堡签署2019财政年度《国防授权法》。

在签署法案之前的签署仪式，他站在一面巨幅美国国旗前发表演说。

特朗普详细介绍这次法案是9年以来最大笔的军事投资，比往年的军事支出高出2.5%。「我们会变得强到没有机会使用他们。就算有任何人敢挑战，他们也没有机会赢。」

他也详细介绍该法案会如何大规模更新军事设备，包括更新战机、战舰，提拨76亿美元给77架F-35联合攻击战斗机。

「我问几个飞行员，这种战斗机怎么样？他们说，『它们很难被打败，因为你看不到它们。』看不到的敌人总是很难打败。」

纽约德拉姆堡是美国陆军在纽约傑佛逊市的保留地。特朗普特别在致辞时感谢纽约国会议员爱丽丝，大力邀请他选这个地方签署法案。

华府数天前公布会於2020年前成立「太空部队」，但这份《国防授权法》没有为特朗普的「太空军」提供经费。

「中国甚至还开了一个部门，专门监督他们的太空军事计划。就像陆、海、空一样，太空也变成了战场。美国光是在太空有一席之地还不够，我们必须要拥有太空的主导权。」

法案授权了特朗普想要在十一月举办的阅兵，也允许特朗普可以对买过俄罗斯武器、现在想要转而购买美国军事设备的国家发动制裁。

USA Präsident Donald Trump in der Militärbasis Fort Drum (picture-alliance/dpa/C. Kaster)

特朗普强调军事的重要性

中兴条款的出现与消失

这次法案是参议院进行修改之后，再与众议院协调过后的版本，降低了对中国企业中兴的制裁力度。

中兴之前违反贸易法规，把敏感资料卖给美国宿敌--伊朗和朝鲜，因而被美国施加禁售令，幾乎被美国逼出市场。

但是，在中美贸易战开打后，特朗普疑似把中兴当做谈判筹码。5月13日，特朗普发推特称，正在与习近平合作帮助中兴恢复营运。

当时，民主党参议员舒默（Chuck Schumer）讽刺道:「这对于习主席而言将是一个巨大的胜利，对于特朗普总统而言则是戏剧性的退却。国会两党应该联合起来阻止这个协议。」

虽然中兴条款在NDAA中消失，该法仍然决定赋予外来投资审查委员会(CFIUS)更多权限，要更加审慎检查外来投资是否对国安形成威胁。此条款被诠释为针对中国。

国防授权法也有条文显示出台湾的战略意义。该法第1257条支持强化台湾的国防军事实力、扩大联合演习、军售及高层军官交流，并在《台湾旅行法》的前提下，促进双方官员互访。

侧重俄罗斯对策

比起中国，这次两院通过的《国防授权法》更视俄罗斯为假想敌。

法案允许政府针对俄罗斯进行制裁，让华府不得贩售国防设备给有使用俄罗斯科技的国家。支持者表示，这项条款有助于促使某些国家戒除对俄罗斯的倚赖。

另外，该法限制美军与俄罗斯的军事合作范围，也要求美国在处理外国企业取用美国关键科技之前，进行更审慎的评估。

法案将投资650亿美元，开发新一代「低当量核弹」。这种武器杀伤力较低，主要是在俄罗斯动用战术核武器的前提下，有限度的应对。

罗法/李芊 (路透社、法新社)

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