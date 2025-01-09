特朗普“第一哥们”干涉德国大选 欧盟选择避免与马斯克发生冲突

美国亿万富翁马斯克德国时间周四晚间(1月9日)将与德国极右翼选项党党首魏德尔在社交平台X上举行对话。欧盟实际上希望阻止外国势力对欧盟国家的选举施加影响力，不过美国候任总统特朗普上任在即，欧盟还是选择避免与特朗普身边无处不在的“第一哥们”马斯克之间发生冲突。

（德国之声中文网）欧盟委员会数字问题发言人托马斯·雷格尼尔（Thomas Regnier）强调，无论是在欧盟的线上还是线下，马斯克都可以表达自己的政治观点。即使与选项党（AfD）领导人魏德尔举行对谈也不违反欧盟《数字服务法案》(DSA) 。雷格尼尔解释道：“DSA中没有任何条款禁止此类直播。”

欧盟的这项法案要求大型网络平台比以前更快地删除虚假信息和“非法内容”，例如美化恐怖主义或描述性暴力的内容。成员国的法律具有决定性作用——例如，在德国传播纳粹宣传是被禁止的。

此外，欧盟对线上的选战宣传活动也做出指导规范，德国联邦政府也参考了这些指导方针。因此，如果能证明X系统地偏袒德国选项党，那么这就属于违规做法。不过，雷格尼尔承认，核实这一点需要花费时间。

“我们必须醒悟过来。”法国外交部长巴罗周三（8日）在接受电视采访时敦促道。他呼吁欧盟委员会“坚定地”执行其规则。

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不激化同马斯克的争论是一项政策

目前生病仍在休养中的欧盟委员会主席冯德莱恩和欧盟负责数字政策的专员维克库宁（Henna Virkkunen）都尚未对此事发表评论。冯德莱恩的发言人为委员会主席保持沉默辩护称：“不去激化这场争论是一项政治决定。”

自去年11月特朗普当选以来，欧盟一直在努力避免冲突。这也可能影响到被特朗普任命为特别顾问的马斯克。理论上欧盟委员会可以向X处以高达数十亿欧元的罚金惹恼马斯克。

去年以来，布鲁塞尔一直在抱怨马斯克的平台X存在多项违规行为。 X通过使用标注蓝钩或者白钩欺骗用户，让用户相信这些账号是真实的和经过验证的。然而，实际上每个付费客户都会获得一个蓝钩或者白钩“认证”。 X上的广告发布者信息通常也不透明。

欧洲监管中心 (CERRE) 数字研究项目学术主任德·斯特里尔 (Alexandre de Streel) 表示：“毫无疑问，人们不愿意正面攻击特朗普和马斯克，因为害怕对方有可能做出的反应。”

还有其它公司收益

其他受到欧盟调查的美国公司可能会从这种克制中受益。布鲁塞尔多位消息人士称，委员会已推迟就针对iPhone制造商苹果的竞争罚款作出决定。

布鲁塞尔也正在对Facebook母公司Meta进行诉讼。Facebook首席执行官扎克伯格周二宣布，将停止美国在Facebook和Instagram上进行事实核查。该公司表示，不会在欧盟地区迅速采取同样的做法，但从长远来看，并不排除这种可能性。

欧洲监管中心数字研究项目学术主任德·斯特里尔表示，欧盟委员会对来自中国的社交媒体采取了更为严厉的行动。布鲁塞尔方面正在调查中国字节跳动公司旗下的视频平台Tiktok对罗马尼亚总统竞选活动的干涉。鉴于可能存在的不平衡，德·斯特里尔警告说，委员会不应该“完全失去自己的信誉”。

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（法新社）

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