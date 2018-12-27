 特朗普突访伊拉克 遭批不尊重主权 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.12.2018

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时政风云

特朗普突访伊拉克 遭批不尊重主权

美国总统特朗普带着妻子梅兰尼娅突然造访伊拉克的美军基地，军人欢欣鼓舞，还开心跟总统自拍。但是地主国伊拉克却显得不太高兴，觉得国格被贬低。

Trump besucht US-Truppen im Irak (Reuters/J. Ernst)

这是驻伊拉克美军第一次见到总统，也是总统第一次慰劳驻扎在战地的军人

（德国之声中文网）美国总统特朗普在周三（12月26日）突访伊拉克的美军基地。 但是他只短暂停留三个多小时就匆匆离开，完全没有和任何伊拉克官员见面。

伊拉克官员对此十分不满，觉得特朗普无预警造访已经伤害到伊拉克的主权。 国会中的改革联盟 (Islah) 领袖阿萨迪 (Sabah Al-Saidi) 说，特朗普不应该如此来去自如，「好像伊拉克是美国的一个州一样」。

但是，伊拉克总理阿卜杜勒迈赫迪（Abdul Mahdi）的办公室发出声明，表示美国政府有事先知会伊拉克政府特朗普来访，但是因为对「如何举办会谈」没有达成共识，所以双方领导人只有用电话进行对谈。

伊拉克国会议员进一步向路透社透露，双方的争议点在于会谈地点：特朗普提议在阿萨德空军基地（Ain al-Asad Air Base）举办，遭到阿卜杜勒迈赫迪拒绝。

这是特朗普上任两年以来，首次视察驻扎在战区的美军部队。 除了第一夫人梅兰尼娅，还有少数几位高层官员随行，例如约翰博尔顿（John Bolton）。

Trump besucht US-Truppen im Irak (Reuters/J. Ernst)

特朗普在演说中再次强调美国优先的立场，认为美军在世界各地派驻军队十分不合理

美军离开中东的节奏

12月20日，特朗普宣称美国已经打败ISIS，将让两千名美军全面撤出叙利亚。 争议未歇，又因为动了从阿富汗撤军的念头，促使国防部长马蒂斯主动请辞

特朗普在拜访伊拉克美军基地时发表讲话，说他完全没有计划要撤除驻扎在伊拉克的美军。

但是他接着捍卫自己要撤除叙利亚驻军的决定，说美军在对抗IS这件事上已经取得成果，並宣称土耳其将会接手根除IS的残存势力。 但是外界担忧美国撤军将有利于ISIS壮大，因为相比起ISIS，土耳其军更把库德族当作主要敌人，认为库德族会伤害到土耳其的国家利益。

特朗普在回美国的途中，计划短暂拜访德国的拉姆施泰因(Ramstein)空军基地。在当地时间27日凌晨两点多，特朗普专机已经抵达该基地补充燃油。特朗普预计会接见当地军官。

罗法/李芊(综合报导)

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特朗普令马蒂斯提早下台 副防长代理

特朗普不顾助手和将领的劝告，执意减少美国在叙利亚和阿富汗的战力。这让他饱受共和党同志和国际盟友的批评。 (21.12.2018)  

特朗普力排众议 美宣布自叙利亚撤军

美国总统特朗普发布推文说美国击败了IS后，白宫宣布自叙利亚撤军。专家担心，在叙利亚真正获得和平前这么做，恐怕将重演2011年的伊拉克在美国撤军后陷入动乱的状况。 (20.12.2018)  

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