特朗普突访伊拉克：美国“不能再当世界警察”

（德国之声中文网）美国总统特朗普在周三（12月26日）突访伊拉克的美军基地。

特朗普在拜访伊拉克美军基地Al-Asad时发表讲话，称美国“不能继续当世界警察”，来捍卫自己要撤除叙利亚驻军的决定。

不过，这位美国总统短暂停留三个多小时就匆匆离开该空军基地，完全没有和任何伊拉克官员见面。特朗普原本打算与伊拉克总理迈赫迪(Adel Abdul Mahdi)会面，但最终两人只是通了电话。

伊拉克官员对此十分不满，觉得特朗普无预警造访已经伤害到伊拉克的主权。 国会中的改革联盟 (Islah) 领袖阿萨迪 (Sabah Al-Saidi) 说，特朗普不应该如此来去自如，「好像伊拉克是美国的一个州一样」。

但是，伊拉克总理阿卜杜勒迈赫迪（Abdul Mahdi）的办公室发出声明，表示美国政府有事先知会伊拉克政府特朗普来访，但是因为对「如何举办会谈」没有达成共识，所以双方领导人只有用电话进行对谈。

伊拉克国会议员进一步向路透社透露，双方的争议点在于会谈地点：特朗普提议在阿萨德空军基地（Ain al-Asad Air Base）举办，遭到阿卜杜勒迈赫迪拒绝。

这是特朗普上任两年以来，首次视察驻扎在战区的美军部队。 除了第一夫人梅兰尼娅，还有少数几位高层官员随行，例如约翰博尔顿（John Bolton）。

美军离开中东的节奏

12月20日，特朗普宣称美国已经打败ISIS，将让两千名美军全面撤出叙利亚。 争议未歇，又因为动了从阿富汗撤军的念头，促使国防部长马蒂斯主动请辞。

在拜访伊拉克美军基地时发表讲话时，特朗普说他完全没有计划要撤除驻扎在伊拉克的美军。

但是他接着捍卫自己要撤除叙利亚驻军的决定，说美军在对抗IS这件事上已经取得成果，並宣称土耳其将会接手根除IS的残存势力。

不过，外界担忧美国撤军将有利于ISIS壮大，因为相比起ISIS，土耳其军更把库德族当作主要敌人，认为库德族会伤害到土耳其的国家利益。

访问德国的美军基地

特朗普在回美国的途中，短暂拜访德国的拉姆施泰因(Ramstein)空军基地。在当地时间27日凌晨两点多，特朗普专机已经抵达该基地补充燃油。

特朗普接见了驻扎当地的美国军官，他和第一夫人梅兰尼娅与军官们合影。

罗法/王凡/李芊(综合报导)