特朗普突加关税 贸易战全面升级

（德国之声中文网）根据特朗普最新的推文，美国将自9月1日起对剩余的价值3000亿美元的中国进口商品征收10%的关税。 此前，已有价值2500亿美元的中国商品被美国征收了25%的关税。

特朗普在推文中表示，美国贸易谈判代表刚从中国返回华盛顿，而双方针对贸易协议进行了建设性的对话。 然而，他也写道:「我们三个月前原以为已经跟中国达成贸易协议，但很遗憾的，北京在签署协议前突然决定重新谈判。 」

中国商务部周五(8月2日)就此做出回应，指责美方的这一计划“严重违背中美两国元首大阪会晤共识，背离了正确的轨道，无益于解决问题，中方对此强烈不满、坚决反对。如果美方加征关税措施付诸实施，中方将不得不采取必要的反制措施，坚决捍卫国家核心利益和人民根本利益，一切后果全部由美方承担。”商务部一名发言人还说，美方升级贸易摩擦加征关税不符合中美两国人民利益和世界人民利益，将对世界经济产生衰退性影响；“中方始终认为贸易战没有赢家，不想打、不怕打，但必要时不得不打。希望美方及时纠正错误，在平等和相互尊重的基础上解决问题，回到正确轨道上来。”

周五早些时候，正在曼谷出席东盟外长会议的中国外长王毅也对媒体表示，“加征关税绝对不是解决经贸摩擦的正确方法！”外交部发言人华春莹则在例行新闻发布会上指责美方“出尔反尔”，强调中方“坚决反对一方面说要谈、另一方面又实施极限施压”之做法。华春莹认为，美方希望通过贸易战来解决自身国内的问题，“无异于饮鸩止渴。”

中国原先承诺向美国购买大量农产品，但北京被指责至今都尚未实现此承诺。 此外，特朗普他还指控中国仍未停止该国制造的芬太尼流入美国市场。 美国曾表示来自中国的芬太尼为造成美国鸦片类药物危机的元凶之一。

在特朗普透过推特宣布此消息后，美股也应声下跌，在数分钟内大跌超过250点。

中美持续贸易谈判

虽然美国宣布对包含鞋子与玩具等居家用品征收关税，但特朗普表示中美贸易谈判将持续进行。 他在推特上写道:「我们期待与中国针对达成全面性的贸易协议进行贸易谈判。 我们相信两国间将有很美好的未来。 」

中美两国本周在上海进行了为期两天的贸易谈判，而双方之前也已同意九月在华盛顿举行另一轮的贸易谈判，虽然具体日期仍未定。 此前，特朗普指控中国运用各种策略迫使外国公司进行技术转移，并窃取商业机密。 中美贸易战不但已使两国的关系陷入僵局，也让全球市场在过去一年多来震荡不断。

杨威廉/夏立民 (路透社， 法新社)

