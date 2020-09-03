 特朗普称TikTok要么出售要么关门 | 经济纵横 | DW | 11.09.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

特朗普称TikTok要么出售要么关门

消息人士称，TikTok母公司字节跳动正准备在未来3年内在新加坡投资数十亿美元，将新加坡变成亚洲地区的桥头堡，成为其向全球扩张的一部分。美国总统特朗普表示，字节跳动出售TikTok美国资产的最后期限不会延长。他说：“要么关闭，要么出售。”

USA | US-Präsident Donald Trump will App Tiktok verbieten (picture-alliance/AP Images/Star Max/D. V. Tine)

（德国之声中文网）路透社引述一位知情人士的消息称， 视频共享应用程序TikTok的中国母公司字节跳动正计划在未来3年内，在新加坡投资数十亿美元。

消息人士称，字节跳动计划在新加坡建立数据中心的消息并不准确，但是公司加大了在新加坡购买云服务的支出，备份美国的数据，以备不时之需。

消息人士还透露说，今年年初以来，TikTok从中国转派了一些工程师到新加坡工作。

此前彭博社报道说，字节跳动计划把新加坡作为亚洲的桥头堡，成为其向全球扩张的一部分。

分析人士指出，面对美中关系不断恶化，对于那些寻找“中立地带”的企业来说新加坡正变得更具备吸引力。

Symbolbild TikTok Logo (picture-alliance/NurPhoto/N. Economou)



今年8月中旬美国总统特朗普曾签署行政令，要求字节跳动出售其视频共享应用TikTok在美国的业务，理由是美国方面担心该企业处理个人数据的安全性。

不过昨天（9月10日）彭博社报道称，由于中国的监管审查，字节跳动可能需要在9月20日（美国行政令中规定的截止日期）以后才能与包括微软和甲骨文在内的美国竞购企业达成协议。

而特朗普则在同日表示， 字节跳动出售旗下短视频应用TikTok美国资产的最后期限不会延长。 他对媒体表示： “要么关闭，要么出售，出售TikTok的期限不会延长。”

中国外交部发言人赵立坚周五（9月11日）对此回应说，“美方企图对非美国企业采取经济霸凌和政治操弄的伎俩，是典型的政府胁迫交易和政府强制交易，无异于巧取豪夺”。他说，这不仅违反了市场原则和国际规则，也是对美国一贯标榜的市场经济和公平竞争原则的否定。

洪沙/叶宣 （路透社、德新社）

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

DW.COM

TikTok收购遇阻 美企的四种方案

北京上周更新出口管制规则，限制出售诸如TikTok用于向用户推荐视频的关键技术，这引发了北京是否会否决交易的讨论，也让潜在买家却步。争议未解时，美国禁令期限也逐渐逼近。  

中国商务部新规 剑指TikTok交易?

中国商务部与科技部日前调整了《限制出口技术目录》，其中囊括了“基于数据分析的个性化信息推送服务技术”以及“人工智能交互界面技术”。中国官媒新华社援引国内专家观点指出，TikTok美国业务的出售可能会受到影响。  

TikTok“追求者”甚众 甲骨文亦有意收购

据消息人士透露，甲骨文公司有意参与收购字节跳动子公司TikTok在美业务。据悉，甲骨文已经和字节跳动的两个现有股东红杉资本和泛大西洋投资集团接洽。这是继微软和推特之后第3家表示有意收购海外版抖音TikTok的互联网巨头。  

相关内容

TikTok

TikTok收购遇阻 美企的四种方案 03.09.2020

北京上周更新出口管制规则，限制出售诸如TikTok用于向用户推荐视频的关键技术，这引发了北京是否会否决交易的讨论，也让潜在买家却步。争议未解时，美国禁令期限也逐渐逼近。

USA | US-Präsident Donald Trump will App Tiktok verbieten

TikTok交易再惹议　特朗普要求佣金　 02.09.2020

TikTok成为中美外交风暴的中心。特朗普设下最后通牒，要求美企停止与TikTok的中国母公司ByteDance做生意。此外，美政府强制TikTok出售给美企外，特朗普还要求要获得「补偿」，再次引起争议。

Symbolbild TikTok Logo

字节跳动正式起诉美国政府 23.08.2020

面对特朗普政府的打压，抖音海外版Tik Tok的母公司字节跳动宣布正式起诉美国政府。同时一个自称美国微信用户民间组织也向特朗普政府发起了诉讼。在中国官媒广泛予以关注的同时，民众反应却出乎意料。

广告
Coronavirus Impfstoff Symbolbid (picture-alliance/Flashpic)

出现严重副作用 英国疫苗试验暂停

英国阿斯利康制药公司与牛津大学合作研发的新冠疫苗AZD1222被欧盟、美国、中国等众多国家寄予厚望，目前已经进入第三期临床试验阶段。不过，研发团队日前透露，一名受试者在接种疫苗后出现了严重副作用，谨慎起见暂停了临床试验。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  