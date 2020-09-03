特朗普称TikTok要么出售要么关门

（德国之声中文网）路透社引述一位知情人士的消息称， 视频共享应用程序TikTok的中国母公司字节跳动正计划在未来3年内，在新加坡投资数十亿美元。



消息人士称，字节跳动计划在新加坡建立数据中心的消息并不准确，但是公司加大了在新加坡购买云服务的支出，备份美国的数据，以备不时之需。



消息人士还透露说，今年年初以来，TikTok从中国转派了一些工程师到新加坡工作。



此前彭博社报道说，字节跳动计划把新加坡作为亚洲的桥头堡，成为其向全球扩张的一部分。



分析人士指出，面对美中关系不断恶化，对于那些寻找“中立地带”的企业来说新加坡正变得更具备吸引力。





今年8月中旬美国总统特朗普曾签署行政令，要求字节跳动出售其视频共享应用TikTok在美国的业务，理由是美国方面担心该企业处理个人数据的安全性。



不过昨天（9月10日）彭博社报道称，由于中国的监管审查，字节跳动可能需要在9月20日（美国行政令中规定的截止日期）以后才能与包括微软和甲骨文在内的美国竞购企业达成协议。



而特朗普则在同日表示， 字节跳动出售旗下短视频应用TikTok美国资产的最后期限不会延长。 他对媒体表示： “要么关闭，要么出售，出售TikTok的期限不会延长。”

中国外交部发言人赵立坚周五（9月11日）对此回应说，“美方企图对非美国企业采取经济霸凌和政治操弄的伎俩，是典型的政府胁迫交易和政府强制交易，无异于巧取豪夺”。他说，这不仅违反了市场原则和国际规则，也是对美国一贯标榜的市场经济和公平竞争原则的否定。



洪沙/叶宣 （路透社、德新社）



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