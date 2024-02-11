特朗普称「鼓励」俄罗斯攻击没付够钱的北约成员

（德国之声中文网）美国前总统特朗普至今在共和党总统候选人初选中遥遥领先，他周六（2月10日）在南卡罗来纳州的一次竞选集会上发表讲话。谈到在一次未具体说明的北约会议对话时，特朗普表示他「鼓励」俄罗斯攻击未履行财务义务的北约成员国。

特朗普说：「其中一个大国总统站起来说：『好吧，先生，如果我们不付钱，而我们遭到俄罗斯的攻击，你会保护我们吗？』我说：『你没付钱，是拖欠款项吗？』」特朗普继续转述，他向对方表示：「不，我不会保护你。事实上，我会​​鼓励他们想干嘛就干嘛。（为了受到保护）你必须付出代价，你必须支付你的账单。」

在北约协议中包含一项条款，确保成员国在受到攻击时相互协助防御，而成员国同时也应将国内生产总值的2%用于国防，但大多数国家经常无法实现这一目标。

白宫：令人震惊且精神错乱

长期以来，特朗普一直对由31个国家组成的军事联盟北约组织表示怀疑。在被问及特朗普的表态时，白宫发言人贝茨（Andrew Bates）说：「鼓励凶残的政权入侵我们最亲密的盟友是令人震惊和精神错乱的——这危及美国的国家安全、全球稳定和我们国内的经济。」

贝茨在周六晚间发表的一份声明中表示：「拜登总统不会呼吁战争和助长疯狂的混乱，而是将继续加强美国的领导地位，并维护我们的国家安全利益。」

如果特朗普再度当选 世界会变成什么样？

依照目前初选局势看来，特朗普有可能在今年的美国总统大选中，再次作为共和党候选人角逐入主白宫。在他发表上述言论前不久，参议院的共和党人周三否决了一项两党法案，该法案本应包括乌克兰急需的新资金、对盟友以色列的援助以及应对美墨边境危机的改革措施。

遭否决的议案凸显了特朗普对共和党的影响力，共和党议员们听从了这位前总统的呼吁，拒绝达成任何协议，以阻止拜登在11月大选前在移民问题上取得胜利。

特朗普与北约

在2016年竞选总统期间，特朗普曾警告道，在他的领导下美国可能会放弃其对北约的承诺，只保卫那些符合北约军事资助准则的国家，令西方盟友感到震惊。

在担任总统时，特朗普最终认可了北约第五条共同防御条款。该条款规定，针对一个或多个成员的武装攻击应被视为针对所有北约成员的攻击。尽管北约2019年在美国压力之下，大幅上调成员国须支付的军事预算，但特朗普仍经常将北约盟国描述为美国军队的吸血虫，称美国一直被相关国家「经济利用」。

北约秘书长推动增加预算

2024年美国大选前夕，特朗普在一些民调中领先现任总统拜登。欧洲盟友担心如果特朗普赢得11月的总统选举，美国对联盟的承诺可能会受到威胁。然而，北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）在上个月表示，他不认为特朗普再任总统会危及美国在北约的存在。

另一方面，斯托尔滕贝格也一直在推动成员国增加国防开支。 他指出，增加其军事贡献的欧洲盟国正「朝着正确的方向前进」。他还透露，自俄罗斯2022年2月全面入侵乌克兰以来，美国对乌克兰的援助总额约为750亿美元，而其他北约成员国和合作伙伴总共提供了超过1000亿美元的援助。

泽连斯基：乌克兰已经准备好加入北约

（法新社、美联社、路透社）

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