 特朗普称「鼓励」俄罗斯攻击没付够钱的北约成员 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.02.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

特朗普称「鼓励」俄罗斯攻击没付够钱的北约成员

前美国总统特朗普再度语出惊人，称他「鼓励」俄罗斯攻击未履行财务义务的北约成员国。白宫表示，这些言论「令人震惊且精神错乱」。

美国前总统、可能成为今年共和党总统人选的特朗普出席南卡罗来纳州的造势活动

美国前总统、可能成为今年共和党总统人选的特朗普出席南卡罗来纳州的造势活动

（德国之声中文网）美国前总统特朗普至今在共和党总统候选人初选中遥遥领先，他周六（2月10日）在南卡罗来纳州的一次竞选集会上发表讲话。谈到在一次未具体说明的北约会议对话时，特朗普表示他「鼓励」俄罗斯攻击未履行财务义务的北约成员国。

特朗普说：「其中一个大国总统站起来说：『好吧，先生，如果我们不付钱，而我们遭到俄罗斯的攻击，你会保护我们吗？』我说：『你没付钱，是拖欠款项吗？』」特朗普继续转述，他向对方表示：「不，我不会保护你。事实上，我会​​鼓励他们想干嘛就干嘛。（为了受到保护）你必须付出代价，你必须支付你的账单。」

在北约协议中包含一项条款，确保成员国在受到攻击时相互协助防御，而成员国同时也应将国内生产总值的2%用于国防，但大多数国家经常无法实现这一目标。

白宫：令人震惊且精神错乱

长期以来，特朗普一直对由31个国家组成的军事联盟北约组织表示怀疑。在被问及特朗普的表态时，白宫发言人贝茨（Andrew Bates）说：「鼓励凶残的政权入侵我们最亲密的盟友是令人震惊和精神错乱的——这危及美国的国家安全、全球稳定和我们国内的经济。」

贝茨在周六晚间发表的一份声明中表示：「拜登总统不会呼吁战争和助长疯狂的混乱，而是将继续加强美国的领导地位，并维护我们的国家安全利益。」

如果特朗普再度当选 世界会变成什么样？

依照目前初选局势看来，特朗普有可能在今年的美国总统大选中，再次作为共和党候选人角逐入主白宫。在他发表上述言论前不久，参议院的共和党人周三否决了一项两党法案，该法案本应包括乌克兰急需的新资金、对盟友以色列的援助以及应对美墨边境危机的改革措施。

遭否决的议案凸显了特朗普对共和党的影响力，共和党议员们听从了这位前总统的呼吁，拒绝达成任何协议，以阻止拜登在11月大选前在移民问题上取得胜利。

特朗普与北约

在2016年竞选总统期间，特朗普曾警告道，在他的领导下美国可能会放弃其对北约的承诺，只保卫那些符合北约军事资助准则的国家，令西方盟友感到震惊。

在担任总统时，特朗普最终认可了北约第五条共同防御条款。该条款规定，针对一个或多个成员的武装攻击应被视为针对所有北约成员的攻击。尽管北约2019年在美国压力之下，大幅上调成员国须支付的军事预算，但特朗普仍经常将北约盟国描述为美国军队的吸血虫，称美国一直被相关国家「经济利用」

北约秘书长推动增加预算

2024年美国大选前夕，特朗普在一些民调中领先现任总统拜登。欧洲盟友担心如果特朗普赢得11月的总统选举，美国对联盟的承诺可能会受到威胁。然而，北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）在上个月表示，他不认为特朗普再任总统会危及美国在北约的存在。

另一方面，斯托尔滕贝格也一直在推动成员国增加国防开支。 他指出，增加其军事贡献的欧洲盟国正「朝着正确的方向前进」。他还透露，自俄罗斯2022年2月全面入侵乌克兰以来，美国对乌克兰的援助总额约为750亿美元，而其他北约成员国和合作伙伴总共提供了超过1000亿美元的援助。

泽连斯基：乌克兰已经准备好加入北约

（法新社、美联社、路透社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

23.01.2024, USA, Nashua: Donald Trump, Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner und ehemaliger Präsident der USA, reagiert nach einer Rede bei einer Vorwahl-Party. Foto: Matt Rourke/AP +++ dpa-Bildfunk +++

特朗普上台将考验欧美关系 德国、欧洲做好准备了吗？ 25.01.2024

美国大选出现特朗普与拜登对决的可能性越来越大。欧洲正未雨绸缪，为特朗普上台做准备。

05.01.2024, USA, Blue Bell: Joe Biden, Präsident der USA, spricht in Blue Bell. Foto: Matt Rourke/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

2024美国总统大选 你需要知道的几件事 21.01.2024

2024年美国总统大选可能将是现代史上前所未有的一场选举。共和党总统候选人中的领跑者特朗普官司缠身，而现任总统拜登若再次胜选，将成为美国史上年龄最大的总统。

至今为止的民意调查都显示特朗普可能再次成为美国总统。尽管距离大选还有将近一年的时间，国际组织与各国政府都已开始为特朗普再度任职总统后可能发生的事做准备。

如果特朗普再度当选 世界会变成什么样？ 10.01.2024

至今为止的民意调查都显示特朗普可能再次成为美国总统。尽管距离大选还有将近一年的时间，国际组织与各国政府都已开始为特朗普再度任职总统后可能发生的事做准备。

媒体看中国

“民族主义思想并不仅仅是洗脑的结果，在更大程度上它还是社会边缘人群自己的选择。”

墙外文摘：“爱国”的社会边缘人

有评论认为，当代中国人的民族主义思想并不仅仅是洗脑的结果，在更大程度上它还是社会边缘人群自己的选择，披上了爱国主义的外衣就可以占领道德制高点，这不仅可以让他们“合法”地尽情宣泄对社会的不满，还可以让他们在精神上确认自己的存在价值。