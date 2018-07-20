特朗普称许朝鲜拆除火箭发射场

（德国之声中文网）美国总统特朗普对朝鲜拆除火箭发射场表示赞许, 并再次提及美朝新加坡峰会。

他说:「朝鲜已开始拆除一个主要飞弹测试场，我们对此赞许......我们和金委员长有个很棒的会谈，现在似乎进展地很不错。」

不过被视为特朗普亲信的共和党南卡罗莱纳州参议员葛瑞姆 (Lindsey Graham)，日前接受CBS访问时，却说特朗普对朝鲜態度应该要更坚定，也应该立刻恢复美韩军演。

他说:「如果是我，会向朝鲜提出归还美军遗骸的时限，重启美韩联合军演。」他认为不应该让朝鲜使用拖延战术，应该给平壤当局严厉的警告。

火箭发射场拆除

专家们称，朝鲜业已启动对位于该国西海岸的西海卫星发射基地的拆除工程。作为证据，美国霍普金斯大学朝鲜问题研究所专事分析朝鲜动态的新闻网站「北纬三十八度」（38 North）出示了7月20日至22日所摄卫星图片。

过去几年里，朝鲜多次从西海基地发射运载火箭，并称将卫星送入了太空轨道。国际社会则相信，这些试验的真实目的是研发具备载核能力的远程弹道导弹。

专家们认为，西海基地内的多个重要建筑物被拆除。鉴于一般相信，这些设施对朝鲜导弹计划具有重要意义，因此，报告执笔人约瑟夫·贝穆德斯（Joseph Bermudez Jr.）认为，这是"建立互信的令人瞩目的措施"。他估计，相关工作有可能是"在两星期前的某个时候"开始的。

今年6月12日，朝鲜掌权人金正恩在首次会晤美国总统特朗普时强调愿意实现"全面无核化"。特朗普则向朝鲜许诺提供"安全保障"。不清楚的是，如何以及何时开始去核。特朗普称，金向他保证，会"很快"摧毁试验导弹发动机的一个重要设施。一段时间里，人们对金的"弃核"诚意表示质疑。

本周一，特朗普强调，9个月来，朝鲜没有发射导弹，也未从事核试验。他在推特上写道："日本高兴，整个亚洲高兴"，他自己也"非常高兴"。

凝炼／石涛（德新社、路透社、38 North）