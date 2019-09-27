特朗普称泄密者"接近于间谍" 重磅文件再曝光

（德国之声中文网）又一份在美国引起迥然相异的解读的文件：在公布一份美国总统特朗普与乌克兰总统泽连斯基5页的通话记录后，周五（9月27日），一份9页的"告密者"申诉信公之于众。其中，"告密者"将自己所了解到的特朗普的行为描述出来，认为总统涉嫌滥用职权，以服务于自身的选战利益。

“告密者”：白宫试图掩盖信息

"告密者"写道，自己所收集到的信息来自于多名白宫官员。申诉信中所描述的内容与特朗普通话记录中内容有吻合之处。

此外，"告密者"还指责白宫曾试图掩盖这一通话的信息。

周四这封"告密者"的申诉信是由美国国会众议院情报委员会公布的。

对于该委员会主席希弗（Adam Schiff）而言，情况十分明了。希弗负责为民主党人筹备对总统的弹劾程序。他说，特朗普在电话中的口吻"就像一个黑手党头目"。

在此前一天公布的通话记录中，特朗普向泽连斯基提出，"还有另一件事"需要乌克兰协助。"有很多关于拜登儿子的风言风语，说拜登阻止了（乌克兰的）司法追究，许多人想要知道是怎么回事。在那位（被解职的乌克兰）检察官的事情上，如果你能做点什么，那就太好了。拜登到处炫耀他阻止了司法追究，所以如果你能调查一下这件事……"

通话记录

特朗普重申泽连斯基未受到压力

支持特朗普的阵营则对文件有完全不同的反应。白宫周四晚间派出善于辞令的特朗普顾问康威（Kellyanne Conway），她表示："（通话中）关于明年的大选一个词也没有提到，同样也没有提到要减少对乌克兰的资金支持，或者把拜登作为一个政治对手！"

特朗普本人则作出与此前一天相似的表态："我与乌克兰总统的通话是完美的！"特朗普还转述泽连斯基与他会晤时向媒体的表态：泽连斯基表示没有受到压力。

《洛杉矶时报》公布私人活动特朗普录音

与此同时，《洛杉矶时报》则公布了特朗普与美国外交官员周四早晨在联合国的一次谈话录音。

根据该录音，特朗普在纽约的一次私人活动上表示："我不知道是谁为告密者提供信息的，因为这接近于一个间谍。你知道过去，当我们聪明的时候，对间谍、叛国者，我们处理的方式与现在不太一样。"

《纽约时报》曝光说，"告密者"是一名中情局工作人员，之前只是临时借调白宫，如今已经返回中情局工作。

特朗普与共和党人目前已公开把拜登及其子作为重点追踪的目标。他们要求调查二人在乌克兰的商业关系，并怀疑二人涉嫌腐败行为。拜登的儿子亨特在乌克兰一家天然气公司的监事会任职。

美国公众意见分裂

美国公众对于弹劾一事意见分裂。一项民意调查显示，49%的美国人支持展开弹劾程序，46%的受访者反对。58%的人表示，无论是否展开弹劾程序，都不影响自己在明年大选中的决定。

至于此前公布的特朗普与泽连斯基的通话记录，在乌克兰本国也成为头条话题。不过，与泽连斯基在华盛顿的反应类似，基辅政府、政界人士和一些专家作出放松的姿态。基辅方面显然希望，通话记录中引起争议的章节、即特朗普提出由乌克兰协助调查拜登，以及此次事件可能引发的弹劾程序，不要对乌克兰有任何消极的影响。