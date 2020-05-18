特朗普称服疟疾药抗新冠 美疫苗研究露曙光

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周一 (5月18日) 在一场记者会上对媒体表示，他每天吃抗疟疾的药物来预防新冠病毒。然而，美国政府之前曾警告人民，疟疾药有致命性的副作用，所以他们只有在医疗或研究人员的把关下才能安全服用该药物。

尽管如此，特朗普仍对外表示，过去一周半，他每天除了服用疟疾药物外，也服用含有锌的保健食品来防止自己感染新冠病毒。

此前数周，特朗普不顾新冠团队的警告，不断对外宣称疟疾药可能是治愈新冠病毒的关键药物。然而，目前为止研究并未证实疟疾药能非常有效对抗新冠病毒。

特朗普周一驳斥研究机构对於服用疟疾药物的警告，他说：「我能告诉你的是，目前为止我的健康状况都很良好。」

在特朗普再次语出惊人後，多名医疗专家担忧，有些美国人民可能采信特朗普的言论，认为服用疟疾药物是可以有效对抗新冠病毒的。

美国医疗协会会长哈里斯 (Patrice Harris) 向美联社表示：「目前研究结果并未显示疟疾药能有效治疗或预防新冠病毒。截至目前为止，研究结果并不明朗。」

她警告，美国人民不该把特朗普的例子当作是经过研究证实的作法，因为事实上它并未经研究佐证。

「世卫是中国傀儡」

同一天，当各国代表透过视讯参与2020年的世卫大会的同时，特朗普再次出言抨击世卫，形容该组织为中国的「傀儡」，并同时证实美国在考虑削减或取消对世卫的资助。特朗普在白宫的例行记者会上表示：「世卫是中国的傀儡。坦白说，他们认为中国是世界中心。」

此外，特朗普也重申，美国每年资助世卫约4亿5000万美元，贡献的金额比其他会员国都高。他证实美国正在拟定计画来削减资助，因为他认为美国并未受到世卫等值的对待。他称世卫给予美国很多不好的意见。

特朗普称，美国可能考虑将高达4亿5000万美元的世卫赞助金额，降低至与中国同等级的4000万美元。不过他也坦言説，有些人认为这个降幅太大。

美新冠疫苗研究露曙光

此外，美国药厂莫德纳（Moderna) 周一 (5月18日) 宣布新冠疫苗第一阶段临床试验取得正面结果，部分健康的志愿者在施打疫苗後，体内产生免疫反应，这将促使研究人员进一步扩大人体试验。

尽管如此，莫德纳强调仍须进一步的研究该疫苗的安全性丶效能与最佳的剂量。不过在全球都急需新冠疫苗的同时，这个消息也使美股周一大涨。道琼指数周一飙涨911点，标普500指数的涨幅则超过3%，创一个多月来最佳表现。

疫苗试验结果使莫德纳的股价飙涨20%，来到历史新高的80美元。联准会主席鲍尔（Jerome Powell) 在周日播出的电视访谈中也说到，投资人不该看衰美国，因为联准会仍有很多手段来支撑经济。

不过鲍尔也警告，美国的经济复苏可能超过一年，失业率也将持续攀升至6月底。他强调，在疫苗大量生产前，人民对於外出是否能保持安全都存有质疑，所以经济很难以复苏。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)