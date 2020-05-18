特朗普称服疟疾药抗新冠 美疫苗研究露曙光

当全球代表参与世卫大会的同一天，美国总统特朗普语出惊人的向媒体表示，他过去这阵子一直靠服用疟疾药物来预防染上新冠病毒。此话一出，立即引起医学界的反弹，不少专家出面呼吁社会大众不要误信特朗普之言。
(德国之声中文网) 美国总统特朗普周一 (5月18日) 在一场记者会上对媒体表示，他每天吃抗疟疾的药物来预防新冠病毒。然而，美国政府之前曾警告人民，疟疾药有致命性的副作用，所以他们只有在医疗或研究人员的把关下才能安全服用该药物。
尽管如此，特朗普仍对外表示，过去一周半，他每天除了服用疟疾药物外，也服用含有锌的保健食品来防止自己感染新冠病毒。
此前数周，特朗普不顾新冠团队的警告，不断对外宣称疟疾药可能是治愈新冠病毒的关键药物。然而，目前为止研究并未证实疟疾药能非常有效对抗新冠病毒。
特朗普周一驳斥研究机构对於服用疟疾药物的警告，他说：「我能告诉你的是，目前为止我的健康状况都很良好。」
在特朗普再次语出惊人後，多名医疗专家担忧，有些美国人民可能采信特朗普的言论，认为服用疟疾药物是可以有效对抗新冠病毒的。
美国医疗协会会长哈里斯 (Patrice Harris) 向美联社表示：「目前研究结果并未显示疟疾药能有效治疗或预防新冠病毒。截至目前为止，研究结果并不明朗。」
她警告，美国人民不该把特朗普的例子当作是经过研究证实的作法，因为事实上它并未经研究佐证。
「世卫是中国傀儡」
同一天，当各国代表透过视讯参与2020年的世卫大会的同时，特朗普再次出言抨击世卫，形容该组织为中国的「傀儡」，并同时证实美国在考虑削减或取消对世卫的资助。特朗普在白宫的例行记者会上表示：「世卫是中国的傀儡。坦白说，他们认为中国是世界中心。」
此外，特朗普也重申，美国每年资助世卫约4亿5000万美元，贡献的金额比其他会员国都高。他证实美国正在拟定计画来削减资助，因为他认为美国并未受到世卫等值的对待。他称世卫给予美国很多不好的意见。
特朗普称，美国可能考虑将高达4亿5000万美元的世卫赞助金额，降低至与中国同等级的4000万美元。不过他也坦言説，有些人认为这个降幅太大。
美新冠疫苗研究露曙光
此外，美国药厂莫德纳（Moderna) 周一 (5月18日) 宣布新冠疫苗第一阶段临床试验取得正面结果，部分健康的志愿者在施打疫苗後，体内产生免疫反应，这将促使研究人员进一步扩大人体试验。
尽管如此，莫德纳强调仍须进一步的研究该疫苗的安全性丶效能与最佳的剂量。不过在全球都急需新冠疫苗的同时，这个消息也使美股周一大涨。道琼指数周一飙涨911点，标普500指数的涨幅则超过3%，创一个多月来最佳表现。
疫苗试验结果使莫德纳的股价飙涨20%，来到历史新高的80美元。联准会主席鲍尔（Jerome Powell) 在周日播出的电视访谈中也说到，投资人不该看衰美国，因为联准会仍有很多手段来支撑经济。
不过鲍尔也警告，美国的经济复苏可能超过一年，失业率也将持续攀升至6月底。他强调，在疫苗大量生产前，人民对於外出是否能保持安全都存有质疑，所以经济很难以复苏。
杨威廉/邹宗翰 (综合报导)
本年度世界卫生大会上，全球各国卫生部长要求对世卫应对新冠病毒大流行病的做法展开独立调查。外交官们称，尽管对世卫组织的工作曾有截然不同的表态，中、美两国却也会参与提出此一要求。 (18.05.2020)
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