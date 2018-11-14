特朗普称已和墨西哥达成难民协议 墨西哥否认

（德国之声中文网）在墨西哥边境城市蒂华纳（Tijuana）聚集着大约5000名来自中美洲的移民。美国总统特朗普本周六发推文表示，"直到他们的避难申请得到法院的批准，否则这些人不会被允许进入美国。"

同时，特朗普重新强调了他"在必要时后会关闭美墨边境"的立场。通过推文表示："我们只会允许那些合法进入我们国家的人来到这里……其它人都必须留在墨西哥。"

从今年10月中旬以来，大量移民从洪都拉斯出发，向北走过危地马拉和墨西哥，企图到达美国并申请庇护。在美国中期大选中支持反移民政策的特朗普调派了6000名士兵前往美墨边境增援美国边防警察。

究竟有没有达成协议？

特朗普的推文看上去证实了美国《华盛顿邮报》之前的报道。该报曾援引墨西哥新政府官员报道称，作为"短期解决方案"，这些移民可以留在墨西哥境内。他们可以在墨西哥等待其庇护申请得到美国方面的处理。

到目前为止，美国政府批准了10%的庇护申请。

《华盛顿邮报》援引即将上任的墨西哥内政部长科德罗（Olga Sanchez Cordero ）报道称："现在，我们就让移民留在墨西哥的政策达成一致"。科德罗预计今年12月1日将会和胜选的总统奥夫拉多尔（Andres Manuel Lopez Obrador）一起就职。

不是"安全的第三国"

然而出乎意料的是，正是科德罗本人随后又否认了和华盛顿达成了"任何"协议。

他在一份声明中表示："对于那些已经进入墨西哥，或即将进入墨西哥的中美洲移民来说，未来的墨西哥政府不会考虑成为他们'安全的第三国'。"

科德罗在补充发表的声明中没有解释为何之前向《华盛顿邮报》做出截然相反的表态。

墨西哥现任政府官员也没有就特朗普最新的表态置评。

全球的隔离墙 美国界墙不断延长 早在比尔·克林顿总统执政时期，他就下令在与墨西哥接壤的边境修建边境栅栏。2001年发生9/11恐怖袭击事件之后，当时的美国总统乔治·沃·布什下令扩建了边境隔离设施。从此，在大约1100公里长的两国边界矗立起水泥墙、铁栅栏和其它障碍。

全球的隔离墙 “以色列隔离墙” 自2002年以来，以色列沿着约旦河西岸修建了一道屏障。该工程备受争议，经常被称之为“隔离墙”。早在10多年前，国际法庭就判决修建该隔离墙违反国际法。 然而以色列对此置若罔闻，最终建成了这个长达759公里的防护墙。

全球的隔离墙 “控制线” 印度和巴基斯坦因对克什米尔地区存在领土纠纷，自1971年开始，一条700多公里长的军事控制线将该地区分为两半。这条所谓的“控制线”的沿线很多地方建有铁丝网和埋设了地雷。最高达3米的铁丝网也可能被连接上电源。

全球的隔离墙 贫富隔离墙 墙也可以被作为划分贫富的边界。例如利马的这座3米高的水泥墙，便将该市的一个贫民区与富人区隔离开来。南美地区的许多城市都有这类所谓的“封闭社区”。秘鲁首都居民称其为“国殇之墙”。

全球的隔离墙 萨德尔城 一条将近4米高、5公里长的水泥墙横贯伊拉克首都巴格达。2007年，美军在什叶派穆斯林聚居的萨德尔城区修建了这座水泥墙。今天，这座墙将大约2百万居民相互隔离。在巴格达的其它地方也建有水泥墙。

全球的隔离墙 和平之墙？ 从1969年开始，英国在北爱尔兰修建了所谓的“和平墙”，为的是将基督教与天主教徒进行隔离。只有穿过墙门才能到达另一侧。一旦发生骚乱便关闭墙门。一些居民表示，“和平墙”更加剧了人们心中的裂痕。

全球的隔离墙 朝鲜与韩国的非军事区 朝鲜战争结束后，一个非军事区将共产党朝鲜与资本主义韩国分隔开来。这个大约4公里宽 、250公里长的地带是世界上军事戒备最森严的隔离带。朝鲜与韩国的事实边界上的有些地段也建起了隔离墙。

全球的隔离墙 欧洲堡垒 欧洲也不例外。自2015年秋季以来，匈牙利为阻止难民系统地封锁了边界。从前还能穿越的边界隔离栅栏，现在被加固得几乎无人能翻越。现在，匈牙利又开始沿着与塞尔维亚接壤的边界建造第二道隔离栅栏。

全球的隔离墙 休达和梅利利亚 在摩洛哥的两个西班牙飞地休达和梅利利亚的隔离设施尤其高而严密。要想到边界的另一侧，必须要穿越3道栅栏。而且，3道隔离网配备着行动报警器、红外线摄像机和带有锋利铁刺的北约铁丝网。尽管如此，已多次发生导致多人受伤的集体闯关事件。

全球的隔离墙 土耳其安全墙 土耳其也决定在与内战国家叙利亚接壤的边界地带建造一个全长511公里的安全墙。据安卡拉政府2月底公布的消息，安全墙已经建成一半。3米高的墙体上方安装了铁丝网和瞭望塔。德国和欧盟一再批评土耳其边境管理不严。 作者: Nicolas Martin



蒂华纳宣布进入紧急状态

与此同时，美墨边境城市蒂华纳的市长加斯特伦（Juan Manuel Gastelum）宣布他所在城市的移民已经处于"人道主义紧急状态"。

他表示，蒂华纳无法承担大约5000名露宿在当地一座足球场中的移民所带来的费用。为了向其提供食物，当地政府就需要大约24000欧元的经费。目前已经有超过700名政府公务员在现场提供协助。

加斯特伦声称："为此我不会花蒂华纳居民的钱"。

另外他表示墨西哥政府会送来大约20吨重的物资予以支援。但其中有四分之三都是用来加强边境防护的，只有5吨是用来帮助移民的。

任琛/叶宣（法新社、美联社、德新社、路透社）