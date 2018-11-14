特朗普称已和墨西哥达成难民协议 墨西哥否认

在美墨边境难民问题不断增压的背景下，美国总统特朗普发帖表示已经就难民的安置问题和墨西哥达成协议。 对此墨西哥即将上任的政府予以否认。这其中的关键，是难民申请者究竟是应该留在墨西哥，还是可以进入美国？
（德国之声中文网）在墨西哥边境城市蒂华纳（Tijuana）聚集着大约5000名来自中美洲的移民。美国总统特朗普本周六发推文表示，"直到他们的避难申请得到法院的批准，否则这些人不会被允许进入美国。"
同时，特朗普重新强调了他"在必要时后会关闭美墨边境"的立场。通过推文表示："我们只会允许那些合法进入我们国家的人来到这里……其它人都必须留在墨西哥。"
从今年10月中旬以来，大量移民从洪都拉斯出发，向北走过危地马拉和墨西哥，企图到达美国并申请庇护。在美国中期大选中支持反移民政策的特朗普调派了6000名士兵前往美墨边境增援美国边防警察。
究竟有没有达成协议？
特朗普的推文看上去证实了美国《华盛顿邮报》之前的报道。该报曾援引墨西哥新政府官员报道称，作为"短期解决方案"，这些移民可以留在墨西哥境内。他们可以在墨西哥等待其庇护申请得到美国方面的处理。
到目前为止，美国政府批准了10%的庇护申请。
《华盛顿邮报》援引即将上任的墨西哥内政部长科德罗（Olga Sanchez Cordero ）报道称："现在，我们就让移民留在墨西哥的政策达成一致"。科德罗预计今年12月1日将会和胜选的总统奥夫拉多尔（Andres Manuel Lopez Obrador）一起就职。
不是"安全的第三国"
然而出乎意料的是，正是科德罗本人随后又否认了和华盛顿达成了"任何"协议。
他在一份声明中表示："对于那些已经进入墨西哥，或即将进入墨西哥的中美洲移民来说，未来的墨西哥政府不会考虑成为他们'安全的第三国'。"
科德罗在补充发表的声明中没有解释为何之前向《华盛顿邮报》做出截然相反的表态。
墨西哥现任政府官员也没有就特朗普最新的表态置评。
蒂华纳宣布进入紧急状态
与此同时，美墨边境城市蒂华纳的市长加斯特伦（Juan Manuel Gastelum）宣布他所在城市的移民已经处于"人道主义紧急状态"。
他表示，蒂华纳无法承担大约5000名露宿在当地一座足球场中的移民所带来的费用。为了向其提供食物，当地政府就需要大约24000欧元的经费。目前已经有超过700名政府公务员在现场提供协助。
加斯特伦声称："为此我不会花蒂华纳居民的钱"。
另外他表示墨西哥政府会送来大约20吨重的物资予以支援。但其中有四分之三都是用来加强边境防护的，只有5吨是用来帮助移民的。
任琛/叶宣（法新社、美联社、德新社、路透社）