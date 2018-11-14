 特朗普称已和墨西哥达成难民协议 墨西哥否认 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.11.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

特朗普称已和墨西哥达成难民协议 墨西哥否认

在美墨边境难民问题不断增压的背景下，美国总统特朗普发帖表示已经就难民的安置问题和墨西哥达成协议。 对此墨西哥即将上任的政府予以否认。这其中的关键，是难民申请者究竟是应该留在墨西哥，还是可以进入美国？

BdTD Bild des Tages Deutsch Karawane in Mexiko (Getty Images/M. Tama)

抵达墨西哥蒂华纳市的移民

（德国之声中文网）在墨西哥边境城市蒂华纳（Tijuana）聚集着大约5000名来自中美洲的移民。美国总统特朗普本周六发推文表示，"直到他们的避难申请得到法院的批准，否则这些人不会被允许进入美国。"

同时，特朗普重新强调了他"在必要时后会关闭美墨边境"的立场。通过推文表示："我们只会允许那些合法进入我们国家的人来到这里……其它人都必须留在墨西哥。"

从今年10月中旬以来，大量移民从洪都拉斯出发，向北走过危地马拉和墨西哥，企图到达美国并申请庇护。在美国中期大选中支持反移民政策的特朗普调派了6000名士兵前往美墨边境增援美国边防警察。

究竟有没有达成协议？

DW.COM

成千上万洪都拉斯男人和女人徒步向美国进发。他们因家乡的贫穷和暴力而逃难，寻求有尊严的生活。 (20.10.2018)

来自中美洲的成千上万移民跨越了危地马拉与墨西哥的边界线。美国是最终目标。 (22.10.2018)

浩浩荡荡的移民队伍穿越墨西哥向美国前进之时，美国军方宣布派遣超过5000名军人镇守边境。这一数字远远高于最初的预计。 (30.10.2018)

“今天，墨西哥向你伸出手”——墨西哥总统涅托（Peña Nieto）通过视频，向数千名进军美国的中美洲移民表达了墨西哥政府提供帮助的意愿。 (27.10.2018)

经过了多天艰苦的长途跋涉，超过300名来自中美洲的难民终于抵达墨美边境。墨西哥当地政府称无力安置难民，同时，美国海关和边境保护局表示要加大边境审查力度。 (14.11.2018)

特朗普的推文看上去证实了美国《华盛顿邮报》之前的报道。该报曾援引墨西哥新政府官员报道称，作为"短期解决方案"，这些移民可以留在墨西哥境内。他们可以在墨西哥等待其庇护申请得到美国方面的处理。

到目前为止，美国政府批准了10%的庇护申请。

《华盛顿邮报》援引即将上任的墨西哥内政部长科德罗（Olga Sanchez Cordero ）报道称："现在，我们就让移民留在墨西哥的政策达成一致"。科德罗预计今年12月1日将会和胜选的总统奥夫拉多尔（Andres Manuel Lopez Obrador）一起就职。

 

不是"安全的第三国"

然而出乎意料的是，正是科德罗本人随后又否认了和华盛顿达成了"任何"协议。

他在一份声明中表示："对于那些已经进入墨西哥，或即将进入墨西哥的中美洲移民来说，未来的墨西哥政府不会考虑成为他们'安全的第三国'。"

科德罗在补充发表的声明中没有解释为何之前向《华盛顿邮报》做出截然相反的表态。

墨西哥现任政府官员也没有就特朗普最新的表态置评。

  • Grenze Mexiko USA Grenzzaun Mauer Zaun Menschen Symbolbild (Getty Images/D. McNew)

    全球的隔离墙

    美国界墙不断延长

    早在比尔·克林顿总统执政时期，他就下令在与墨西哥接壤的边境修建边境栅栏。2001年发生9/11恐怖袭击事件之后，当时的美国总统乔治·沃·布什下令扩建了边境隔离设施。从此，在大约1100公里长的两国边界矗立起水泥墙、铁栅栏和其它障碍。

  • Palästina, Mauer in Betlehem (A. Al-Bazz)

    全球的隔离墙

    “以色列隔离墙”

    自2002年以来，以色列沿着约旦河西岸修建了一道屏障。该工程备受争议，经常被称之为“隔离墙”。早在10多年前，国际法庭就判决修建该隔离墙违反国际法。 然而以色列对此置若罔闻，最终建成了这个长达759公里的防护墙。

  • Indien Grenze Pakistan Line of Control (Getty Images/AFP)

    全球的隔离墙

    “控制线”

    印度和巴基斯坦因对克什米尔地区存在领土纠纷，自1971年开始，一条700多公里长的军事控制线将该地区分为两半。这条所谓的“控制线”的沿线很多地方建有铁丝网和埋设了地雷。最高达3米的铁丝网也可能被连接上电源。

  • Peru Lima Mauer trennt reiches von armen Vierteln (picture-alliance/Anadolu Agency/S. Castaneda)

    全球的隔离墙

    贫富隔离墙

    墙也可以被作为划分贫富的边界。例如利马的这座3米高的水泥墙，便将该市的一个贫民区与富人区隔离开来。南美地区的许多城市都有这类所谓的“封闭社区”。秘鲁首都居民称其为“国殇之墙”。

  • Irak Bagdad Sadr City Mauer (Getty Images/W. Kuzaie)

    全球的隔离墙

    萨德尔城

    一条将近4米高、5公里长的水泥墙横贯伊拉克首都巴格达。2007年，美军在什叶派穆斯林聚居的萨德尔城区修建了这座水泥墙。今天，这座墙将大约2百万居民相互隔离。在巴格达的其它地方也建有水泥墙。

  • Nordirland Friedensmauer in Belfast (picture-alliance/dpa/M. Smiejek)

    全球的隔离墙

    和平之墙？

    从1969年开始，英国在北爱尔兰修建了所谓的“和平墙”，为的是将基督教与天主教徒进行隔离。只有穿过墙门才能到达另一侧。一旦发生骚乱便关闭墙门。一些居民表示，“和平墙”更加剧了人们心中的裂痕。

  • Nordkorea Südkorea demilitarisierte Zone | Grenzzaun, Mädchen (Getty Images/AFP/E. Jones)

    全球的隔离墙

    朝鲜与韩国的非军事区

    朝鲜战争结束后，一个非军事区将共产党朝鲜与资本主义韩国分隔开来。这个大约4公里宽 、250公里长的地带是世界上军事戒备最森严的隔离带。朝鲜与韩国的事实边界上的有些地段也建起了隔离墙。

  • Grenze Ungarn - Serbien - Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/S. Ujvari)

    全球的隔离墙

    欧洲堡垒

    欧洲也不例外。自2015年秋季以来，匈牙利为阻止难民系统地封锁了边界。从前还能穿越的边界隔离栅栏，现在被加固得几乎无人能翻越。现在，匈牙利又开始沿着与塞尔维亚接壤的边界建造第二道隔离栅栏。

  • Spanien Marokko Ceuta Flüchtlinge überwinden Zaun (picture-alliance/dpa/A. Sempere)

    全球的隔离墙

    休达和梅利利亚

    在摩洛哥的两个西班牙飞地休达和梅利利亚的隔离设施尤其高而严密。要想到边界的另一侧，必须要穿越3道栅栏。而且，3道隔离网配备着行动报警器、红外线摄像机和带有锋利铁刺的北约铁丝网。尽管如此，已多次发生导致多人受伤的集体闯关事件。

  • Mauerbau an der Grenze zwischen Syrien und Türkei (picture alliance/AA/R. Maltas )

    全球的隔离墙

    土耳其安全墙

    土耳其也决定在与内战国家叙利亚接壤的边界地带建造一个全长511公里的安全墙。据安卡拉政府2月底公布的消息，安全墙已经建成一半。3米高的墙体上方安装了铁丝网和瞭望塔。德国和欧盟一再批评土耳其边境管理不严。

    作者: Nicolas Martin


蒂华纳宣布进入紧急状态

与此同时，美墨边境城市蒂华纳的市长加斯特伦（Juan Manuel Gastelum）宣布他所在城市的移民已经处于"人道主义紧急状态"。

他表示，蒂华纳无法承担大约5000名露宿在当地一座足球场中的移民所带来的费用。为了向其提供食物，当地政府就需要大约24000欧元的经费。目前已经有超过700名政府公务员在现场提供协助。

加斯特伦声称："为此我不会花蒂华纳居民的钱"。

另外他表示墨西哥政府会送来大约20吨重的物资予以支援。但其中有四分之三都是用来加强边境防护的，只有5吨是用来帮助移民的。

任琛/叶宣（法新社、美联社、德新社、路透社）

DW.COM

全球的隔离墙

美国总统特朗普打算在美国与墨西哥之间的边界修建一座“高大、漂亮的墙”，旨在阻止移民和毒品贸易。和美国一样，世界很多地方都试图通过水泥墙和栅栏铁丝网解决这些问题。 (06.03.2017)  

相关内容

Flüchtlingskarawane Grenze Mexiko-USA

美国就在眼前！中美洲难民抵达墨美边境 14.11.2018

经过了多天艰苦的长途跋涉，超过300名来自中美洲的难民终于抵达墨美边境。墨西哥当地政府称无力安置难民，同时，美国海关和边境保护局表示要加大边境审查力度。

USA Supreme Court - Oberster US-Richter John Roberts kritisiert Trump

捍卫司法独立 美大法官杠上特朗普 22.11.2018

美国第九巡迴上诉法院的联邦法官泰格週一发布临时禁止令，挡下特朗普限制非法入境移民申请庇护的政策。此决定引起特朗普不满，批评泰格为「奥巴马法官」，并强调他不会再让该法院阻挡他其他政策。

USA Miami | Wahlkampf Demokratische Partei - Barack Obama, ehemaliger Präsident

奥巴马指责特朗普制造恐慌 03.11.2018

前美国总统奥巴马批评他的继任和共和党人在竞选活动中故意煽动对移民的恐惧。奥巴马说： “他们要告诉你们的是，一群穷难民对美国构成威胁。”

广告

媒体看中国

Kenia | Madaraka Express (Reuters/Stringer)

德语媒体：一带一路，一石二鸟

中国大力推动“一带一路”，其主要动机究竟是什么？中美之间围绕科技领先地位展开的大国竞赛，又会对人类命运产生怎样的影响？周末的德语报刊评论版，探讨了这些话题。 