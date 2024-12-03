特朗普称将“阻止”新日铁收购美国钢铁公司

特朗普表示“完全反对曾经伟大而强大的美国钢铁公司被一家外国公司收购“。陷入困境的美国钢铁公司辩称，如果交易被阻止，它可能不得不关闭位于宾夕法尼亚州蒙谷的工厂。

（德国之声中文网）美国候任总统特朗普周一（12 月 2 日）表示，他将"阻止"日本新日铁公司（Nippon Steel）收购美国钢铁公司（US Steel）的计划。这笔交易价值（含债务）149亿美元。新日铁上个月表示有信心在年底前完成交易。

"我完全反对曾经伟大而强大的美国钢铁公司被一家外国公司收购，在这个案子中是日本的新日铁公司，"特朗普在他的 社媒真相社交（Truth Social） 上写道，"通过一系列税收激励和关税措施，我们将让美国钢铁再次强大，并且会很快实现！作为总统，我会阻止这笔交易的发生。"

美国钢铁公司和新日铁的辩解

陷入困境的美国钢铁公司辩称，它需要新日铁的这笔交易来确保对其位于宾夕法尼亚州蒙谷（Mon Valley）工厂的充足投资。如果交易被阻止，该公司称可能不得不关闭这家工厂。

特朗普发表评论后，新日铁表示，它"决心以加强美国工业、提高国内供应链韧性和维护美国国家安全的方式保护和发展美国钢铁公司。"

上月美国大选后几天，新日铁表示，计划在今年年底，也就是现任总统拜登卸任前完成对美国钢铁公司的收购。 资料图片 图像来源: picture-alliance/dpa/O. Berg

"我们将投资不少于 27 亿美元用于其工厂设施，引入我们世界一流的技术创新，并保障工作岗位，以便美国钢铁工人能够为美国客户生产最先进的钢铁产品，"新日铁在一份声明中表示。

上月美国大选后几天，新日铁表示，计划在今年年底，也就是现任总统拜登卸任前完成对美国钢铁公司的收购。

拜登同样反对这笔交易，他称，"保持美国钢铁作为一家国内拥有和运营的美国钢铁公司至关重要。"

这笔交易目前正在由美国外国投资委员会（CFIUS）进行审查，该机构由财政部长耶伦领导，负责审核外国收购美国公司的案子。

今年 9 月，拜登政府延长了该收购案的审查期限，将这笔政治敏感交易的审核结果推迟到 11 月 5 日总统选举之后发布。

在 11 月 7 日的新日铁收益发布会上，该公司表示，"预计交易将在 2024 年内完成"，这取决于美国国家安全审查的进展。

"除非情况发生重大变化，否则我认为审核结果将在今年年底拜登在任期间出炉，"新日铁副董事长森高广（Takahiro Mori）告诉记者。

这笔交易目前正在由财政部长耶伦领导的美国外国投资委员会（CFIUS）进行审查。一些日本和美国商业团体敦促耶伦不要屈服于政治压力。 图像来源: SAM PANTHAKY/AFP

该收购案遭遇的反对与支持

在竞选活动中，特朗普誓言实施保护主义经济政策以支持美国企业，包括威胁重启与全球第二大经济体中国的贸易战。他明确承诺阻止新日铁对位于关键政治摇摆州宾夕法尼亚州的美国钢铁公司的收购。

特朗普的副总统候选人万斯（J.D. Vance）也在美国参议院领导了反对这笔交易的行动。该交易受到了共和党人和民主党人的共同批评。

分析人士曾认为特朗普可能在大选结束后会软化立场，但周一的声明表明并非如此。

一些日本和美国商业团体敦促耶伦在审查这笔拟议收购时不要屈服于政治压力。

钢铁工人工会一直反对这笔交易，并批评了 9 月仲裁员的一项裁决，该裁决认定新日铁已经证明其有能力承担美国钢铁公司的劳动合同义务。

然而，今年 9 月，一些美国钢铁工人集会支持这笔交易，认为这将有助于工厂继续运营。

特朗普将于 1 月 20 日宣誓就职。

（法新社）

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