 特朗普称将退出世卫 欧盟：望美国三思 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.05.2020

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时政风云

特朗普称将退出世卫 欧盟：望美国三思

特朗普在华盛顿称世卫组织未能实施改革，并指责该组织沦为中国的傀儡。这位美国总统宣布将终止与世卫组织的关系。对此，德国本周六表示“失望”，并称特朗普与世卫断交将让全球卫生遭遇重挫。欧盟也呼吁美国，“重新考虑”该决定。

Weißes Haus PK US-Präsident Trump makes announcement about China at the White House in Washington (Reuters/J. Ernst)

特朗普周五在新闻会上表示，将终止美国与世卫组织的关系。此外，他还宣布将取消香港特殊贸易地位

（德国之声中文网）上周，特朗普刚刚威胁说，如果世卫组织没有"重大改进"，美国将长期停止为世卫组织提供资金并将退出该组织。 如今，这位美国总统似乎要将退出世卫组织的口头威胁付诸行动。

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德国自民党籍联邦议员安德鲁·乌尔曼（Andrew Ullmann）给世卫组织在新冠疫情中的表现只打了C减。他在接受德国之声记者采访时表示，世卫组织成为了很多国家的玩偶。他指责中国阻止台湾加入世卫，也针对美国对中国的指控提出批评。 (24.05.2020)

特朗普意欲停止向世卫组织输金，原因是，这位美国总统认为，该组织应对新冠病毒危机不力。然而，批评者们高估了这一联合国组织的实权。德国之声记者Fabian Schmidt指出，该组织其实不过是会员国们的一面镜子罢了。 (18.04.2020)

因不满世卫组织对中国惟命是从，特朗普发出了停缴会费、甚至退出世卫的威胁。然而，这种以退群为威胁的国际博弈中，谁会是真正的受益者呢？ (20.05.2020)

美国时间周五（5月29日）在白宫举行的一次新闻发布会上，特朗普宣布，迄今美国向世卫组织提供的资金将被用于其它的全球卫生项目。特朗普还再次指责隶属联合国的世卫组织对北京政府唯命是从，而美国缴纳的费用是中国的几倍。特朗普说，世卫组织没有完成必要的改革。

几周前，美国总统特朗普就称世卫组织正在沦为"中国的傀儡"。特朗普说，如果说得好听点，世卫组织是"以中国为中心"， "给了我们很多不好的建议。"他也指责世界卫生组织对新冠病毒的传播负有责任。

在这场新闻发布会上不明了的是，特朗普所说的退出世卫是否意味着正式退出。此外，他要停止支付的资金指的是评定的会费还是美国的自愿捐款。

迄今美国是世卫组织的最大出资国。根据特朗普的说法，美国每年向该组织支付的款项约为4.5亿美元。 2020年和2021年的评定会费各约1.16亿美元。中国为这两年分别缴纳了大约5700万美元。

柏林称美国此举将危害全球卫生

在特朗普宣布将断绝与世界卫生组织的关系后，柏林周六做出回应，称这一决定"令人失望"，也会让全球卫生遭到重挫。德国卫生部长施潘（Jens Spahn）在推特上用英语、德语和法语发布推文，指特朗普此举 "对国际卫生政策来说是一个令人失望的挫折" 。

施潘也写道，世卫组织 "需要改革"，才能 "有所作为"，他同时指出， "欧盟必须发挥主导作用，提供更多资金，"他还补充说，这将是今年7月德国担任欧盟轮值主席国的首要任务之一。

Europäisches Parlament Ursula von der Leyen (Getty Images/AP/K. Tribouillard)

欧盟也在周六呼吁美国，“重新考虑”与世卫组织断绝关系的决定。

欧委会主席冯·德莱恩（Ursula von der Leyen）和欧盟外交政策负责人博雷利（Josep Borrell）发表联合声明称，“在当下与未来，世卫组织需要能够继续领导国际社会对疫情做出反应”，“因此，非常需要所有人的参与和支持。……我们敦促美国重新考虑其决定”。

李京慧/文木/王凡（德新社、法新社、美联社）

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