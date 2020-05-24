特朗普称将退出世卫组织 柏林：令人失望的挫折

（德国之声中文网）上周，特朗普刚刚威胁说，如果世卫组织没有"重大改进"，美国将长期停止为世卫组织提供资金并将退出该组织。 如今，这位美国总统似乎要将退出世卫组织的口头威胁付诸行动。

美国时间周五（5月29日）在白宫举行的一次新闻发布会上，特朗普宣布，迄今美国向世卫组织提供的资金将被用于其它的全球卫生项目。特朗普还再次指责隶属联合国的世卫组织对北京政府唯命是从，而美国缴纳的费用是中国的几倍。特朗普说，世卫组织没有完成必要的改革。

几周前，美国总统特朗普就称世卫组织正在沦为"中国的傀儡"。特朗普说，如果说得好听点，世卫组织是"以中国为中心"， "给了我们很多不好的建议。"他也指责世界卫生组织对新冠病毒的传播负有责任。

在这场新闻发布会上不明了的是，特朗普所说的退出世卫是否意味着正式退出。此外，他要停止支付的资金指的是评定的会费还是美国的自愿捐款。

迄今美国是世卫组织的最大出资国。根据特朗普的说法，美国每年向该组织支付的款项约为4.5亿美元。 2020年和2021年的评定会费各约1.16亿美元。中国为这两年分别缴纳了大约5700万美元。

柏林称美国此举将危害全球卫生

在特朗普宣布将断绝与世界卫生组织的关系后，柏林周六做出回应，称这一决定"令人失望"，也会让全球卫生遭到重挫。德国卫生部长施潘（Jens Spahn）在推特上用英语、德语和法语发布推文，指特朗普此举 "对国际卫生政策来说是一个令人失望的挫折" 。

施潘也写道，世卫组织 "需要改革"，才能 "有所作为"，他同时指出， "欧盟必须发挥主导作用，提供更多资金，"他还补充说，这将是今年7月德国担任欧盟轮值主席国的首要任务之一。

李京慧/文木/王凡（德新社、法新社、美联社）