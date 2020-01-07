 特朗普称伊朗「解除戒备」 美军方保持警觉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.01.2020

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时政风云

特朗普称伊朗「解除戒备」 美军方保持警觉

美国在伊拉克击杀伊朗将军苏莱曼尼之后，伊朗也向伊拉克美军基地发射飞弹。特朗普试图已不再回击替紧张局势降温，但伊朗最高领导人哈梅内伊则说，报复行动可能还没结束。

Präsident Trump trifft sich mit hochrangigen Beratern des Weißen Hauses (picture-alliance/ZUMAPRESS/White House/S. Craighead)

美国总统特朗普、副总统彭斯和国务卿蓬佩奥与白宫资深顾问共同开会研讨如何应对伊朗的报复行动。

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周三 (1月8日)说，伊朗向伊拉克的美军发射导弹之后已「解除戒备」。他说，美国不一定非要对伊朗的袭击做出军事回应。

伊朗外交部长扎里夫（Mohammad Javad Zarif）也表示，攻击行动已经结束。他强调，这是德黑兰对美国在1月3日杀害伊朗将军苏莱曼尼 (Qassem Soleimani)的报复行动。

但伊朗人对于美国愤怒未消，在一场集会上高呼「美国去死」。伊朗最高领导人哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）在集会上强调，这次报复不一定是最后的行动，伊朗的导弹袭击是给美国的「一记耳光」，也表示美国部队应离开伊拉克。

美国高级军事官员米尔利（Mark Milley）说，伊朗周三发动导弹袭击的目的，是要杀死伊拉克阿萨德空军基地的美国人员。

有记者问他，如果德黑兰真的不顾美国报复也要杀害美国军事人员，是否还会有其他报复行动。他表示，还需要时间判断。

米尔利表示，他和军队中的其他人可以预期伊拉克什叶派民兵组织极有可能在伊朗支持下，对美国和美国领导的伊拉克和叙利亚军队发动袭击。站在米尔利身旁的美国国防部长埃斯珀警告，美军仍保持戒备。

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伊朗报复行动详细内容

美国国防部在五角大厦举办记者会说明伊朗的攻击行动，表示伊朗从境内至少3个地点发射了16枚短程弹道导弹。至少有11枚导弹击中了阿萨德军事基地，而另外至少1枚导弹击中了伊拉克埃尔比勒的一项设施。其他导弹攻击则没有成功。

美国国防部长埃斯珀说，袭击的目标包括帐篷、直升机和停车场，没有造成重大破坏。

埃斯珀和美国高级军事官员米尔利说，当时军事人员采取的行动和预警系统让事件没有人员伤亡。

米尔利指出，这些导弹的弹头上有1千至2千磅的弹头。每个弹头都具有强大的爆炸和杀伤力。他说:「我相信，根据我所看到的和所知道的，这项攻击是希望造成结构性破坏、包括破坏车辆、设备、飞机和杀死相关人员。那是我个人的评估。」他表示专业情报分析师正在仔细研究伊朗的这次行动。

他指出，像阿萨德这样的基地有疏散计划、掩护体和防护装备，以保护受到攻击的部队。埃斯珀和米尔利表示，虽然事后巴格达表示有收到德黑兰的攻击通知，但他们并未从伊拉克得到事前警告，反而是美方提醒伊拉克会有这场攻击行动。

观看视频 01:16

伊朗将军苏莱曼尼追悼会万人空巷

夏立民/杨威廉 (路透社、美联社)

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